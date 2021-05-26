افيخاي ادرعي “يصفق” للكاتبة الإماراتية مريم الكعبي ويثير سخرية واسعة

احتفى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، بتصريحات الكاتبة الإماراتية المقربة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مريم الكعبي، والتي هاجمت فيها حركة حماس والمقاومة الفلسطينية.

أفخاي ادرعي طار فرحاً بما قالته مريم الكعبي

وقال أفيخاي أدرعي تعليقاً على تصريحات مريم الكعبي، وفق ما رصدته “وطن”: “يبدو أن الرياء الحمساوي ومن لف لفه لم يعد ينطلي على أحد”.

وأضاف أدرعي: “الدعاية الكاذبة انفضحت وبات الكل على يقين أن هدف المنظمات الإرهابية المتاجرة بدماء الأبرياء… فما رأيكم بما تفضلت به الكاتبة مريم الكعبي؟”.

يبدو أن الرياء الحمساوي ومن لف لفه لم يعد ينطلي على أحد، فالدعاية الكاذبة انفضحت وبات الكل على يقين أن هدف المنظمات الإرهابية المتاجرة بدماء الأبرياء… فما رأيكم بما تفضلت به الكاتبة #مريم_الكعبي؟ #صحوة_عربية#حماس_في_أعين_العرب pic.twitter.com/4PmRyzNmmY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 26, 2021

رد ناري

رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصدوا للناطق باسم الجيش الإسرائيلي والكاتبة الإماراتية، معتبرين أن المقاومة الفلسطينية لقنت الجيش الإسرائيلي درساً قاسياً.

فأحشدوا ما شئتم😂مريم الكعبي وغيرها .. ابو عبيده بالمرصاد لكم🚀🚀🚀 pic.twitter.com/uYeUvEhg7A — ديڤـــد 🇴🇲 🇵🇸 (@dawood_sul94) May 26, 2021

انت عارف طبعا الامثال المصرية فيه مثل بيقول اقلب القدرة على فمها تتطلع مريم الكعبى متصهينة لامها اسرائيل — Mohmad Hamad (@MohmadH44888165) May 26, 2021

تصدق إن مريم الكعبى فيها شبه كتير منك تقول اختك التوءم — hany (@hanyabdo983) May 26, 2021

النار بالنار والعمق بالعمق وأحفاد الياسين ورآكم بالمرصاد حتى تخرجوا منها اذلاء صاغرين pic.twitter.com/QICmd3l0Uf — زمان الصمت (@2wIwLUkgRJznqb4) May 26, 2021

هجوم الكاتبة الإماراتية

وفي وقت سابق، هاجمت الكاتبة الإماراتية المقربة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، مريم الكعبي، المقاومة الفلسطينية وحركة حماس، وذلك في إطار سيرها على خطى الداعية الأردني المجنس إماراتياً وسيم يوسف.

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وقالت الكعبي، في تغريدة رصدتها “وطن”: “مليون خطاب إعلامي لن يقنعني بأن حماس انتصرت، وكل ما فعلته هو إطلاق صواريخها من أجل استدعاء هجوم إسرائيل على غزة المحاصرة بسبب حماس”.

وأضاف الكعبي: “المهمة الوحيدة التي تجيدها حماس هي السمسرة على دماء الشعب الفلسطيني”، وفق تعبيرها.

مليون خطاب إعلامي لن يقنعني بأن حماس انتصرت

وكل ما فعلته هو إطلاق صواريخها من أجل استدعاء هجوم إسرائيل على غزة المحاصرة بسبب حماس المهمة الوحيدة التي تجيدها حماس هي السمسرة على دماء الشعب الفلسطيني — مريم الكعبي (@maryam1001) May 24, 2021

“شيطنة المقاومة”

تغريدة الكاتبة الإماراتية أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات لها وللإمارات بمحاولة شيطنة المقاومة الفلسطينية خدمة للمشروع الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، هاجمت الكعبي، القيادة الفلسطينية، واعتبرت أن سياسات السلطة الفلسطينية سبب ضياع الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني.

وقالت الكاتبة الإماراتية، إن “الحق الفلسطيني تضيعه سياسة سلطة تحاول أن ترضي جميع الأطراف ولا تبحث عن حقوقه”.

وأضافت أنها: “قضية عادلة في يد محامون فاشلون الجشع يديرهم والمصلحة توجههم”، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن “الإمارات دولة مواقف راسخة وليس مزايدات ومتاجرة”، حسب قولها.

وتابعت: “اختتمت دولة الإمارات بيانها الخطي في مجلس الأمن في إبريل الماضي بالتعهد بمواصلة العمل مع كافة الشركاء المحليين والدوليين، لإيجاد حل للقضية الفلسطينية بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الإمارات دولة مواقف راسخة وليس مزايدات ومتاجرة”.

محمد بن زايد

وفي وقت سابق وبعد أيام من وقف إطلاق النار، دعا ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الفلسطينيين والإسرائيليين إلى التعاون من أجل الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، “أجرى الشيخ محمد بن زايد اتصالاً هاتفياً برئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، رحب خلاله بوقف إطلاق النار في غزة.

وعبر ابن زايد، خلال الاتصال الهاتفي عن دعم دولة الإمارات للجهود المصرية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق الوكالة الإماراتية.

وأثنى ابن زايد على “الجهود المصرية التي أدت إلى وقف إطلاق النار في القطاع والدور الإنساني الهام الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي للتهدئة وحقن دماء المدنيين الأبرياء”.

وشدد على “الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود خاصة من قبل القادة الإسرائيليين والفلسطينيين”، مؤكدا أن “دولة الإمارات على استعداد للعمل مع جميع الأطراف للحفاظ على وقف إطلاق النار واستكشاف مسارات جديدة لخفض التصعيد وتحقيق السلام”.

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