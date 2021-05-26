هل أسقط بايدن صفقة القرن فعلاً.. إسرائيل تعارض إعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس

أعربت إسرائيل عن معارضتها الشديدة، لقرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إعادة فتح قنصليتها العامة في القدس الشرقية، بعد أن كان الرئيس السابق دونالد ترامب قد أغلقها.

القنصلية الامريكية في القدس الشرقية

وقال السفير الإسرائيلي في واشنطن، جلعاد أردان لهيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء “لست قلقا من رغبة إدارة بايدن في تعزيز أبو مازن (الرئيس الفلسطيني محمود عباس)، لكننا عارضنا بشدة إعادة فتح القنصلية في منطقة بلدية القدس”.

واستدرك الدبلوماسي الأمريكي “ليس كل خلاف هو أزمة، أتمنى ألا يتحقق هذا (إعادة فتح القنصلية)، ولكن إذا ما تم فهو قرار سيادي للولايات المتحدة وسنظل في خلاف حول الأمر”.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

ومن جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أخبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن الولايات المتحدة الامريكية ستمضي قدماً في عملية إعادة فتح قنصليتها في القدس.

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وأضاف الوزير الأمريكي ” هذه طريقة مهمة لبلدنا للتعامل مع الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم له”.

وقبيل إغلاقها من قبل ترامب، كان القنصل الأمريكي العام بالقدس، مفوض بالاتصال مع الفلسطينيين، رسميا وشعبيا، بتفويض منفصل عن السفارة الأمريكية المسؤولة عن الاتصال مع الإسرائيليين. حسب الاناضول.

وأغلقت إدارة ترامب القنصلية العامة بالقدس، بعد نقل سفارتها إلى المدينة من تل أبيب عام 2018، واعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وعلى إثر قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، أوقفت القيادة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية إلى أن تجددت مطلع العام الجاري، بعد تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.

السلطة الفلسطينية تعتبر القرار

ومن جهته أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، القرار الأمريكي بإعادة فتح القنصلية الامريكية في القدس أنه يعني سقوط صفقة القرن تماماً، وهو من أهم القرارات السياسية التي اتخذتها إدارة بايدن”.

الوزير حسين الشيخ: "إعلان الخارجية الأمريكية عن إعادة فتح قنصليتها في #القدس الشرقية يعني سقوط صفقة القرن تماماً، وهو من أهم القرارات السياسية التي اتخذتها إدارة #بايدن". pic.twitter.com/mIAvSdZlVX — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) May 26, 2021

وأضاف الشيخ في حديث مع التلفزيون الرسمي، أن إعلان إعادة فتح القنصلية يعني سقوط صفقة القرن تماماً، والتي بسببها تمت محاصرتنا من الأمريكان والإسرائيليين والأصدقاء قبل الأعداء.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني أعلن ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة فوراً ووجه لرئيس الوزراء محمد اشتية بضرورة التواصل مع دول العالم للبدء بإعادة الإعمار في ظل أن الآلاف أصبحوا مشردين وبلا مأوى عقب استهداف منازلهم.

ولفت الشيخ إلى أن ذلك “سيتم في إطار رؤية سياسية شاملة، لأننا لا نتعامل مع الجزئيات فنحن نتعامل مع قضية شعب، ومهمتنا أن نحمي هذا الشعب”.

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