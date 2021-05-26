أول ظهور لشريف دسوقي بعد بتر قدمه وشيرين تصف السيسي بـ(الرئيس الحنين) بسبب ما فعله معه

تداولت وسائل إعلام مصرية صورا ومقاطع مصورة تظهر الفنان المصري شريف دسوقي، بعد بتر قدمه إثر إصابة تعرض لها أثناء التصوير وتطورت لخراج كبير مع العلم أنه مصاب بالسكري ما أدى لتدهور الحالة.

شريف دسوقي

ويظهر بالمقاطع المتداولة الفنان شريف دسوقي، عقب إجراء عملية بتر قدمه، وذلك أثناء نقله من الإسكندرية إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة.

ونقل الفنان المصري بواسطة سيارة إسعاف مجهزة، وفريق من المسعفين، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وجاء نقل الفنان شريف ، بعد توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بنقله من المستشفى التي يتلقى بها العلاج بمحافظة الإسكندرية، إلى مستشفى دار الشفاء بالقاهرة، لاستكمال علاجه على نفقة الدولة، وذلك بالإضافة إلى صرف معاش استثنائي له.

شيرين عبدالوهاب

هذا وأشادت الفنانة، شيرين عبد الوهاب، بموقف السيسي، وذلك بعد توجيهاته بشأن الفنان دسوقي بعد بتر ساقه.

وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “أنا بحمد ربنا إني عايشة في عصر شايفة بلدي اللي من أعرق بلاد التاريخ قوية وليها هيبتها وشايفة رئيس إنسان بيجبر بخواطر أهله وحنين عليهم.”

انا بحمد ربنا اني عايشة في عصر شايفة بلدي اللي من اعرق بلاد التاريخ قوية و ليها هيبتها و شايفة رئيس انسان بيجبر بخواطر اهله و حنين عليهم، ربنا يكرمك سيادة الرئيس و يوفقك و يجبر بخاطرك.

والف سلامة عليك يا استاذ شريف و تقوم بالسلامة. pic.twitter.com/xHl0zjhcsg — Sherine Abdel-Wahab (@sherine) May 25, 2021

وتابعت مشيدة بالسيسي:”ربنا يكرمك سيادة الرئيس ويوفقك ويجبر بخاطرك”.

وأضافت: “وألف سلامة عليك يا أستاذ شريف وتقوم بالسلامة”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، قد أبدى اهتمامه بحالة الفنان شريف دسوقى، الذى تعرض مؤخرا لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج.

وبحسب التلفزيون المصري، وجه الرئيس السيسي، بتوفير الرعاية الكاملة والمتابعة المستمرة لحالته، حيث خضع لعملية جراحية وبتر لساقه بعد إصابته بجروح بها قبل عدة أشهر مع معاناته من مرض السكرى.

وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي… وزيرة الصحة: نقل الفنان شريف دسوقي إلى محافظة القاهرة لاستكمال علاجه بمستشفى دار الشفاء على نفقة الدولة pic.twitter.com/mN2FvK6RuM — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) May 25, 2021

كما أعربت نقابة المهن التمثيلية، في بيان عن شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، على متابعته الشخصية ورعايته لجموع الشعب المصري، وسرعة توجيهاته برعاية وعلاج الفنان دسوقي، في أزمته الصحية.

وأضافت أن “الرئيس، وجه أيضا بصرف معاش استثنائي للفنان شريف دسوقي”.

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ويعاني دسوقي من مرض السكري منذ سنوات، وخضع لعملية بتر قدمه إثر جرح قديم، خلال الساعات الماضية، غير إن الحالة الصحية له وبالتحديد النفسية سيئة للغاية بعد أن علم ما حدث لقدمه.

ورد وشوكولاتة من السيسي

هذا وبحسب مواقع مصرية فقد اطمأن السيسي على الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي وذلك بعد خضوعه لعملية بتر بقدمه.

ويتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي ووجه الشركة المتحدة إلى ضرورة التدخل لتحمل مصاريف علاجه خصوصًا أن الفنان ليس عضوًا بنقابة المهن التمثيلية.

وأكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستتكفل بتكاليف علاج الفنان دسوقي بعدما خضع لعملية جراحية نتج عنها بتر ساقه.

وتلقى الفنان شريف دسوقي زيارة رفيعة المستوى حملت إليه كارت من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جانب الورود والشكولاتة لرفع الروح المعنوية للفنان.

وأعلن عدد من الفنانين مساعدتهم له قررت المخرجة كاملة أبو ذكري، تقديم قدم اصطناعي للفنان شريف ، كما قام جمال العدل بالتكفل بمصاريف المستشفى والعلاج.

الفنان شريف دسوقي، كان قد حاز على جائزة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما ذاع صيته حينما شارك فى بطولة “مسلسل بـ100 وش”، الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا مبهرا مع الفنانة نيللي كريم وآسر ياسين.

وخضع الفنان شريف دسوقي لعملية جراحية، مساء الاثنين الماضي، أسفرت عن بتر قدمه بسبب إصابته بخراج عمقه أكثر من 7 سنتيمتر، بعد إصابة بسيطة تعرض لها أثناء تصوير فيلم “وقفة رجالة” لكن تدهورت حالته الصحية بعد ذلك بسبب إصابته بداء السكري.

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