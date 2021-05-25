من هي الحكم التونسية سمر حسني التي هوست المواقع بجمالها وحقيقة استبعادها من السوبر الإفريقي بالدوحة

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس باسم الحكم التونسية الشهيرة سمر حسني، وذلك بعد تداول أنباء عن استبعادها من الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة كأس السوبر الإفريقي بين فريقي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، يوم الجمعة المقبل على ملعب السد القطري.

سمر حسني

وانتشرت شائعة منذ الأمس تفيد بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” قرر إبعاد الحكم التونسية سمر حسني، من الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة كأس السوبر الإفريقي.

سمر حسنى مرشحة لتحكيم مباراة الأهلى و نهضة بركان فى السوبر الأفريقي 😁 pic.twitter.com/9wRPvfFbmf — Zeina🇦🇹❤ (@T_o_u_t_a1) May 24, 2021

وزعم متداولو الشائعة أن الاتحاد الإفريقي اتخذ قراره بناء على قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم، القاضي بإيقاف الحكم المذكورة بسبب نشرها لصور غير لائقة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ياريت منمشيش ورا الاشاعات ❌

الحكمة التونسية سمر حسني، لم تتخطى حتى اختبارات الحكام للدرجة الثانية في تونس يعني لا تصلح أن تدير مباراة الا في دوري القسم الثالث في اتحاد بلدها، ولم تدير أي مباراة رسميا في حياتها.. اديني عقلك ازاي ممكن تحكم مباراة السوبر الإفريقي يعني؟!! pic.twitter.com/a4ueQc01ur — Trend Ahlawy (@Trend_Ahlawy74) May 24, 2021

والحقيقة أن سمر حسني، تم تعيينها من بعض رواد السوشيال ميديا، لعشرات المباريات المهمة في البطولات الأفريقية، إلا أنها كانت مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

بوستات كتير منتشرة فيها مع تعليق " الكاف يبعد الحكمة التونسية سمر حسني عن إدارة مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي، المقررة في قطر الجمعة القادمة".❌❌#متصدقش pic.twitter.com/5iiWLHVgVc — متصدقش (@matsda2sh) May 25, 2021

حيث كانت بداية تعيينها لتلك المباريات، موقعة الزمالك والرجاء المغربي، الموسم الماضي في نصف نهائي أفريقيا، لتبدأ في الظهور على السوشيال ميديا، وتصبح حديث ما قبل كل مباراة مهمة.

الحكمة التونسية الحسناء سمر حسني

الحكمة التونسية الحسناء، أصبحت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول قرار تعيينها حكمًا في مباراة الأهلي ونهضة بركان، وآخرون نفوا هذه الأنباء.

استبعاد سمر حسنى من ضمن طاقم تحكيم مباراة الاهلى ونهضة بركان يوم ٢٨ مايو بكأس السوبر الافريقي بسبب وقفها من الاتحاد التونسي بسبب ملابسها

ده انتو اتحاد مش جدع بصراحه #سمر_حسني#السوبر_الأفريقي pic.twitter.com/N57lZOPhMe — ok (@MXACmgQZktyVO50) May 25, 2021

لتثير الجدل والتساؤلات، فضلًا عن أنها أثارت اهتمام الكثير لمعرفة من هي الحكمة التونسية سمر حسني، لذلك نرصد لكم أبرز المعلومات عنها.

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من هي سمر حسني؟

ولدت سمر في تونس العاصمة، من مواليد عام 2001، وتبلغ من العمر 20 عامًا.

الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرر استبعاد الحكم

التونسية سمر حسني

عن مباراة كأس السوبر الإفريقي بين فريقي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، يوم الجمعة المقبل في السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب السد القطري. والاستبعاد بسبب نشرها لصور غير لائقة على صفحتها على انستجرام

ليهم حق 😂 pic.twitter.com/sKQFhLvZNJ — Emma I ♥️ 🇪🇬 & 👮🏻‍♀️ (@amal_yousef9) May 24, 2021

دخلت سمر حسني، مجال التحكيم وهي تبلغ من العمر 16 عامًا، بالتحديد منذ 3 سنوات، لتصبح أول امرأة تونسية تدخل مجال التحكيم.

تعرف نفسها بأنها حكم محترف بالرابطة التونسية، وحصلت على عضوية التحكيم من الجامعة التونيسية -لكرة القدم.

بسبب انوثتها الجميلة، قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إبعاد سمر حسني، الحكمة التونسية، من طاقم التحكيم الذي سيقود مباراة نهائي السوبر الإفريقي بين الفريق البركاني والأهلي المصري، يوم الجمعة 28 ماي 2021، على أرضية ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بالدوحة القطرية..

الشعب يطالب ب var🤣🤣 pic.twitter.com/Y7Nrup5K2A — سعادة الفيلسوف (@Vendetta0789) May 24, 2021

وسمر حسني هي أصغر حكم كرة قدم من بين السيدات في العالم العربي والإفريقي.

أجرت اختبارًا واحدًا لتنضم لحكمات الدرجة الثالثة، وهي أدنى درجات التقييم في سلم حكام كرة القدم، بحسب الاتحاد التونسي لكرة القدم.

تطمح سمر حسني في إدارة مباراة ضمن دوري الدرجة الأولى للرجال في تونس، ودخول القائمة الدولية والمشاركة في مباريات ضمن المسابقات العربية والإفريقية.

وكانت صور وفيديوهات انتشرت للحكم “الحسناء” بشكل كبير على منصات فيسبوك وإنستغرام وتويتر، حيث وصفت تلك الصور بـ”الفاضحة”، فضلًا عن مشاركتها في برنامج في أحد القنوات التونسية يحمل إيحاءات جنسية.

وكانت لجنة التحكيم التابعة للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، أسندت مهمة إدارة نهائي السوبر الإفريقي نهضة بركان ومنافسه الأهلي، لطاقم تحكيمي بقيادة الجزائري مصطفى غربال.

وسوف يتكون الطاقم التحكيمي الذي سيدير مواجهة الأهلي المصري ونهضة بركان، من مصطفى غربال كحكم ساحة، إضافة لعبد الخالق تشيالي كمساعد أول له.

فيما سيتولى موكرين جوراري مهمة المساعد الثاني، في المقابل أعطيت مهمة الحكم الرابع لجيان ندالت، كما سيتكلف عبد الرحمن الجاسم بمراقبة غرفة تقنية الفيديو المساعد “فار”، بمساعدة كلا من خميس الماري وسعود أحمد.

يشار إلى أن نهائي السوبر الإفريقي بين الفريق البركاني والأهلي المصري، سيقام الجمعة المقبلة، على أرضية ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بالدوحة القطرية.

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