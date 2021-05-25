الحكم التونسية سمر حسني
الحكم التونسية سمر حسني
Imageحياتنارياضة

من هي الحكم التونسية سمر حسني التي هوست المواقع بجمالها وحقيقة استبعادها من السوبر الإفريقي بالدوحة

كتب وطن
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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأمس باسم الحكم التونسية الشهيرة سمر حسني، وذلك بعد تداول أنباء عن استبعادها من الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة كأس السوبر الإفريقي بين فريقي الأهلي المصري ونهضة بركان المغربي، يوم الجمعة المقبل على ملعب السد القطري.

سمر حسني

وانتشرت شائعة منذ الأمس تفيد بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” قرر إبعاد الحكم التونسية سمر حسني، من الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة كأس السوبر الإفريقي.

وزعم متداولو الشائعة أن الاتحاد الإفريقي اتخذ قراره بناء على قرار الاتحاد التونسي لكرة القدم، القاضي بإيقاف الحكم المذكورة بسبب نشرها لصور غير لائقة على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

والحقيقة أن سمر حسني، تم تعيينها من بعض رواد السوشيال ميديا، لعشرات المباريات المهمة في البطولات الأفريقية، إلا أنها كانت مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

حيث كانت بداية تعيينها لتلك المباريات، موقعة الزمالك والرجاء المغربي، الموسم الماضي في نصف نهائي أفريقيا، لتبدأ في الظهور على السوشيال ميديا، وتصبح حديث ما قبل كل مباراة مهمة.

الحكمة التونسية الحسناء سمر حسني

الحكمة التونسية الحسناء، أصبحت تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد تداول قرار تعيينها حكمًا في مباراة الأهلي ونهضة بركان، وآخرون نفوا هذه الأنباء.

لتثير الجدل والتساؤلات، فضلًا عن أنها أثارت اهتمام الكثير لمعرفة من هي الحكمة التونسية سمر حسني، لذلك نرصد لكم  أبرز المعلومات عنها.

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من هي سمر حسني؟

ولدت سمر في تونس العاصمة، من مواليد عام 2001، وتبلغ من العمر 20 عامًا.

دخلت سمر حسني، مجال التحكيم وهي تبلغ من العمر 16 عامًا، بالتحديد منذ 3 سنوات، لتصبح أول امرأة تونسية تدخل مجال التحكيم.

تعرف نفسها بأنها حكم محترف بالرابطة التونسية، وحصلت على عضوية التحكيم من الجامعة التونيسية -لكرة القدم.

وسمر حسني هي أصغر حكم كرة قدم من بين السيدات في العالم العربي والإفريقي.

أجرت اختبارًا واحدًا لتنضم لحكمات الدرجة الثالثة، وهي أدنى درجات التقييم في سلم حكام كرة القدم، بحسب الاتحاد التونسي لكرة القدم.

تطمح سمر حسني في إدارة مباراة ضمن دوري الدرجة الأولى للرجال في تونس، ودخول القائمة الدولية والمشاركة في مباريات ضمن المسابقات العربية والإفريقية.

وكانت صور وفيديوهات انتشرت للحكم “الحسناء” بشكل كبير على منصات فيسبوك وإنستغرام وتويتر، حيث وصفت تلك الصور بـ”الفاضحة”، فضلًا عن مشاركتها في برنامج في أحد القنوات التونسية يحمل إيحاءات جنسية.

وكانت لجنة التحكيم التابعة للكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، أسندت مهمة إدارة نهائي السوبر الإفريقي نهضة بركان ومنافسه الأهلي، لطاقم تحكيمي بقيادة الجزائري مصطفى غربال.

وسوف يتكون الطاقم التحكيمي الذي سيدير مواجهة الأهلي المصري ونهضة بركان، من مصطفى غربال كحكم ساحة، إضافة لعبد الخالق تشيالي كمساعد أول له.

فيما سيتولى موكرين جوراري مهمة المساعد الثاني، في المقابل أعطيت مهمة الحكم الرابع لجيان ندالت، كما سيتكلف عبد الرحمن الجاسم بمراقبة غرفة تقنية الفيديو المساعد “فار”، بمساعدة كلا من خميس الماري وسعود أحمد.

يشار إلى أن نهائي السوبر الإفريقي بين الفريق البركاني والأهلي المصري، سيقام الجمعة المقبلة، على أرضية ملعب جاسم بن حمد بنادي السد بالدوحة القطرية.

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