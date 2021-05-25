مدرب يحتفل بطريقة مجنونة بعد صعود فريقه الفيحاء في الدوري السعودي

احتفل المدرب التونسي الحبيب بن رمضان 51 عامًا، بعد نجاح فريقه الفيحاء من الصعود إلى دوري كأس الأمير ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لكرة القدم، في مباراة انتهت بالتعادل السلبي أمام منافسه الطائي في الأسبوع ال36 من دوري الدرجة الأولى لهذا الموسم.

صعود الفيحاء وفرحة المدرب

وشهدت نهاية المباراة الفرحة الجنونية لمدرب فريق الفيحاء التونسي بن رمضان، بعد التأكد من صعود فريقه في دوري الأمير محمد بن سلمان خلال منافسات الدوري الجاري.

فرحة المدرب التونسي الحبيب بن رمضان بعد صافرة الحكم وإعلان صعود نادي الفيحاء لبطولة الدوري السعودي للمُمتاز : 😂 (51 عام) pic.twitter.com/crIHZF2ltb — نواف الآسيوي 🇸🇦. (@football_l5) May 20, 2021

وأظهر فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمدرب الذي مارس اللياقة البدنية احتفال المدرب بطريقة هستيرية بعد انتهاء المباراة، حيث قام بتوجه مباشرة إلى أرضية الملعب لممارسة الحركات البهلوانية عدة مرات، ورفع علم بلاده تونس.

ترتيب الفيحاء في الدوري السعودي

ونجح فريق الفيحاء السعودي من رفع رصيده إلى 80 نقطة في وصافة الترتيب خلف المتصدر فريق الحزم، الذي ضم حضوره في منافسات دوري كأس المحترفين.

ومن المقرر أن يواجه فريق الفيحاء منافسه الساحل مساء اليوم، كما سيخوض مباراة الأخيرة من منافسات دوري الدرجة الأولى أمام المتصدر فريق الحزم منتصف الأسبوع الجاري.

الفيحاء والصعود إلى دوري المحترفين

وأكد رئيس إدارة فريق الفيحاء السعودي مساعد الثبيتي، أن هذا الإنجاز جاء ترجمة للعمل والجهد الكبيرين الذي تم تقديمها طوال الموسم، مشيرًا إلى أن المنافسة في دوري الدرجة الأولى بحد ذاته تحدٍ كبير نظرًا لتقارب المستويات بين الفرق وقوت المنافسة.

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وبين الثبيتي، أن فريق الفيحاء السعودي الصاعد للمنافسة في دوري كأس المحترفين السعودي، كان على قدر هذا التحدي محافظًا على مركزه في الدوري منذ بداية مشواره في دوري الدرجة الأولى وإلى نهايته.

إداري الفريق الأول لكرة القدم بنادي #الفيحاء مساعد بن عبدالله الثبيتي: إنجاز الصعود ترجمة للجهد والعمل الكبيرين طوال الموسم.https://t.co/5PbkBeukoC#الفهد_الفيحاوي_راجع #مع_الفيحاء pic.twitter.com/3S6ISIJOlc — نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) May 21, 2021

وعبر رئيس الفيحاء، عن شكره لكافة أعضاء الفريق والجهاز الفني وكذلك جمهوره الوفي في مساندتهم ودعمهم للفريق طوال مسيرته.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع فريق الهلال السعودي على صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، يليه في المركز الثاني فريق الشباب السعودي برصيد 54 نقطة.

وفي المركز الثالث جاء فريق الاتحاد السعودي برصيد 50 نقطة، بينما جاء فريق التعاون في المركز الرابع من الترتيب برصيد 47 نقطة.

الف مبرووووك الصعود للجميع pic.twitter.com/bKEgzeQwIw — عبدالعزيز الربيعة (@azizmja) May 20, 2021

لكن في المركز الخامس آتى فريق النصر السعودي برصيد 45 نقطة، يليه في سادس الترتيب فريق الاتفاق برصيد 41 نقطة.

أما في المركز السابع فريق الفتح برصيد 38 نقطة، متساويًا بذلك بعدد النقاط مع فريق الأهلي السعودي الذي جاء في المركز الثامن من جدول الترتيب.

يليه في المركز التاسع فريق الفيصلي برصيد 36 نقطة، وفي عاشر الترتيب جاء فريق الرائد السعودي بفارق نقطة وحيدة برصيد 35 نقطة خلال منافسات الدوري الممتاز.

هدافو الدوري السعودي

ويحتل المهاجم الفرنسي ” بافيتيمبي جوميس” الذي يلعب في صفوف فريق الهلال السعودي في صدارة ترتيب الدوري برصيد 24 هدفًا، يليه في الترتيب اللاعب في صفوف فريق الشباب السعودي ” كريستيان خوانكا” برصيد 17 هدفًا.

Meanwhile, in Saudi Arabia… 51-year old coach Habib Ben Ramadan enjoyed securing Al-Feiha's promotion to the top division! pic.twitter.com/F2PDYmA9xr — BBC Sport (@BBCSport) May 23, 2021

وفي المركز الثالث اللاعب “إيميليو زيلايا” المهاجم في صفوف فريق ضمك برصيد 16 هدفًا، متساويًا بذلك مع كارلوس ستراندبيرج و فابيو أبريو.

بينما جاء في المركز الخامس المهاجم في فريق الاتحاد السعودي ” رومارينيو” برصيد 15 هدفًا، خلال منافسات الدوري السعودي لهذا الموسم.

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