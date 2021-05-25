ليليا الأطرش تثير السخرية بعد نشر صورتها بدون فوتوشوب!

أثارت الممثلة السورية ليليا الأطرش سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب أحدث صورة والتي كشفت فيها عن بطنها وبدا أنها لم تلجأ للفوتوشوب لإخفائه.

(يا باطل يا لطفية)

وظهرت ليليا الأطرش بالصورة التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، وهي ترتدي بنطال جينز وتيشرت أبيض يكشف بطنها البارز، وعلقت: (عائدة إلى بيروت).

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وكتبت إحدى المتابعات لليليا: (الحمدلله مو بس انا عندي كرش)، لترد الممثلة السورية بإيموجي ضاحك وكتبت: (عادي عادي).

ونشر آخرون صورة ساخرة للممثل ميلاد يوسف، والذي جسد دور زوج ليليا الأطرش (لطفية) في أجزاء باب الحارة، وبدا أنه مصدوم، وعلقوا ساخرين: (يا باطل يا لطفية).

(كرشك برا)

وسخرت أخرى في تعليقها قائلة: (في شقفة لحم هبره طالعه ضبيها ضبيها).

وعلق آخر: (كرشك برا !!!في كرش يا مدام).

وتغزل آخر بها معقباً أيضاً على بروز بطنها: (دخيل كرشك أنا).

واستنكرت أخرى أن تنشر ليليا الأطرش صورتها بدون تعديل عبر (الفوتوشوب)، وكتبت: (مالكن بالعادة تنزلوا بدون فوتوشوب، عالأقل امسحي الكرش المدندل).

ليليا الأطرش وعمليات التجميل

كما أثارت ليليا الأطرش الجدل بصور أخرى نشرتها، وكشفت عن تغيرات كبيرة في شكلها بسبب عمليات التجميل، ما جعل المتابعون يتهمونها بمحاولة تقليد الفنانة اللبنانية نادين نجيم، مؤكدين أنها أصبحت تشبهها كثيراً.

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حتى أن زميلها الفنان السوري طلال مارديني سخر منها معلقاً: (مين هاي؟ لا تقوليلي إنتي)، لترد ليليا الأطرش ساخرة: (لا مو أنا).

وصلة رقص ليليا الأطرش

وطالت ليليا الأطرش اتهامات بتقليد الفنانة المصرية دينا الشربيني أيضاً، وذلك حين نشرت الفنانة السورية فيديو عبر (انستجرام)، وهي ترقص بفستان من قماش الجينز قصير وضيق، على أنغام أغنية (أماكن السهر) للفنان المصري ​عمرو دياب​ على أحد شواطئ دبي.

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وجاء في التعليقات حينها: (واضح خالص انك بتقلدي دينا الشربيني صاحبة الأغنية)، و(ذكرتيني بدينا الشربيني).

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زواج ليليا الأطرش

وفي فبراير الماضي، صدمت ​ليليا الأطرش​ متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بإعلانها موعد زواجها فجأة دون مقدمات.

ونشرت ليليا حينها عبر (انستجرام) صورة لخاتمين، وعلّقت: (تمّ بعون الله تحديد تاريخ زواجي، وأتمنى الجميع مشاركتي سعادتي، يوم 29 شباط للزفاف).

وتبين لاحقاً أنها مجرد مزحة، لأن التاريخ غير موجود من الأساس، وكتبت ليليا الأطرش حينها: (اعذروني نحنا بحجر وكورونا والواحد بيتهضمن بس يبدو اني تهضمنت زيادة بس ماشي الحال وبدي اشكركم كلكم على رسائلكم والتهنئة انا ما توقعت ما تكشفوني من الاول لكن يبدو كلنا ما عم نركز).

من هي ليليا الأطرش؟

الجدير بالذكر أن ليليا الأطرش (39 عاماً)، تنتمي لأسرة فنية عريقة نشأ منها الفنانين فريد الأطرش وأسمهان من محافظة السويداء.

والدها هو السياسي السوري ونائب البرلمان نشأت الأطرش، وانتقلت إلى دمشق في سنٍ صغيرة، درست في مدارسها حتى حصلت على شهادة الثانوية العامة ثم التحقت بجامعة دمشق، كلية الصحافة والإعلام.

بدأت ليليا الأطرش مسيرتها الفنية مبكرًا، كفتاة إعلانات في عمر الرابعة عشر، فكانت وجهًا اختاره الفنان القدير ياسر العظمة للمشاركة في مرايا 1995.

وكانت ليليا الأطرش شغوفة بالتمثيل، وفكرت في دخول المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق، لكنها بدأت تتلقى العروض التمثيلية مبكرًا، ودخولها المعهد يعني حرمانها من الظهور على الشاشات حتى التخرج، تطبيقًا لقوانين المعهد.

ثم برزت في العديد من الأدوار مثل مسلسل أشواك ناعمة وباب الحارة بكل أجزائه. وقد عملت مع معظم المخرجين السوريين مثل بسام الملا وباسل الخطيب وحاتم علي وعدنان إبراهيم وعارف الطويل وغيرهم.

وجسدت ليليا الأطرش شخصية (لطيفة) في الأجزاء من الأول وحتى الجزء السابع من مسلسل باب الحارة، ثم انسحبت في الجزء الثامن، فذهب الدور إلى الفنانة أريج خضور.

كما شاركت اليليا الأطرش في عددٍ من الأفلام السينمائية، منها (الفيلم القصير)، (رقصة الغراب) عام 2008، فيلمي (الغرباء) و(يوم صدور الحكم) عام 2009.

ولم يسبق لليليا الأطرش الارتباط حتى الآن، ولكن دائمًا ما ترافقها شائعات الزواج، فانتشرت شائعة عن ارتباطها بالفنان قصي خولي بعد العمل سويًا، والمطرب اللبناني سعد رمضان الذي شاركته بطولة كليب كموديل.

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