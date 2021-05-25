فلسطيني يستفز جندياً إسرائيلياً: أطلق النار الان وسوف أخبر أبو عبيدة بذلك

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف لشاب فلسطيني من بيت لحم، يهدد جندياً إسرائيلياً ويقوم بتخويفه بالناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة.

سوف أخبر أبو عبيدة

وفي رسالة تحدي من الشاب الفلسطيني لإسرائيل، بأن المقاومة انتصرت، وفرضت قوتها على الساحة، قال للجندي الإسرائيلي: (هي أنت تحمل سلاحك ولا تستطيع أن تطلق طلقة، أطلق الآن وسوف أخبر أبو عبيدة بذلك أطلق الآن أطلق الآن يا جبان أطلق).

ويبدو الجندي الإسرائيلي في الفيديو مستفزاً جداً وبدأ يصرخ على السائق ويلوح بسلاحه بأنه سيطلق النار، لكن الشاب الفلسطيني استمر باستفزازه وتحديه قائلاً: (هيا اطلق النار وسأخبر أبو عبيدة بذلك).

"أطلق النار وسأخبر أبو عبيدة عنك".. فلسطيني يسخر من جنود الاحتلال في بيت لحم. pic.twitter.com/TgPZQ9fo3J — Ma Rah♡ (@MarahRazek) May 24, 2021

فلسطينيون يتحدون قوات الاحتلال

وسبق أن أظهرت الكثير من مقاطع الفيديو، أشكال تحدي الفلسطينيين لقوات الاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من الأسلحة التي يحملونها مقابل شعب أعزل.

*فيديو يثير السخرية على مواقع التواصل ..* جندي من قوات الاحتلال الصهيوني يركض ليهرب من باحة المسجد الأقصى وأحد الشبان الأبطال يدفعه على السلالم. pic.twitter.com/o1wUAoQb9h — حسن ابراهيم سلامه (@SHS3cxFiHHhGmA1) May 21, 2021

سحلوها وضربوها ثم اعتقلوها.. لكن الفلسطينية "مريم العفيفي" هزمتهم بابتسامة 💪🏻#لحظة_see pic.twitter.com/nAiCdpGeQg — see | عربي (@Seeon) May 11, 2021

إنكلع 😄✌️ pic.twitter.com/TumNNxS1hL — Ghada Oueiss غادة عويس (@ghadaoueiss) May 23, 2021

المقدسيين يدخلون من باب العامود و يهتفون بالنصر

والصهاينة يقفون صاغرين

الله أكبر ولله الحمد✌️✌️ pic.twitter.com/7c6V2kxIMl — دمعة امل@ (@25_alsham) May 21, 2021

هذا وقد أشعل أول ظهور علني لرئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، في بيت عزاء القائد في كتائب القسام باسم عيسى (قائد لواء غزة)، جدلاً واسعاً في وسائل الإعلام الدولية والعربية والعبرية الامر الذي دفع إسرائيل للكذب حول شخصية أبو عبيدة الناطق باسم الكتائب.

ايدي كوهين: (نجل باسم عيسى هو أبو عبيدة)

وظهر السنوار وهو يقدم واجب العزاء باستشهاد باسم عيسى أحد القادة العسكريين في كتائب القسام، لأول مرة منذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي تم التوصل إليه فجر الجمعة.

الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين، استغل ظهور يحيى السنوار، للترويج لخبر مزيف لا أساس له من الصحة يتمثل في الظهور الأول للناطق باسم كتائب القسام (أبو عبيدة) بدون غطاء وجهه (الكوفية الحمراء).

ونشر إيدي كوهين صورة ليحيى السنوار وهو يقبل رأس شخص في عزاء باسم عيسى، زاعماً أن تلك الصورة هي للناطق باسم كتائب القسام (أبوعبيدة)، قائلاً (سقط قناع أبو عبيدة)، والحقيقة أن الشخص الذي كان في الصورة هو نجل باسم عيسى وليس أبو عبيدة كما زعم كوهين.

سقط قناع ابو عبيدة pic.twitter.com/FXzsiBzJe0 — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) May 23, 2021

إيدي كوهين يكذب

رواد مواقع التواصل الاجتماعي سخروا من كذب الإعلامي الإسرائيلي، مشيرين إلى أن الشخصية التي في الصورة لا علاقة لها بالناطق باسم كتائب القسام.

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وطيلة أيام العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لمع نجم أبو عبيدة في جميع أنحاء العالم، وهتفت له الشعوب خلال التظاهرات المساندة لغزة، والرافضة للاحتلال.

أبو عبيدة رمز المقاومة

وخطف أبو عبيدة الذي أصبح رمزاً للمقاومة، ويظهر مرتدياً الكوفية الحمراء المعصوبة بشريط لشعار كتائب القسام، قلوب المتضامنين مع فلسطين، خاصة مع تهديده لقادة إسرائيل بتوجيه ضربات صاروخية تجاه (تل أبيب).

وخلال العدوان المتواصل على غزة لمدة 11 يوماً، أصبح الإسرائيليون يضبطون ساعاتهم على توقيت (أبو عبيدة)، إذ يسبق أي عملية قصف لمدن كبيرة مثل (تل أبيب) إعلان الناطق العسكري للقسام، انه سيتم ضرب المدينة في موعد معين، رداً على جرائم جيش الإحتلال بحق المواطنين العزل.

وبات الإسرائيليون يصدقون تصريحات (أبو عبيدة) أكثر من وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلية.

وفي سلطنة عمان، رسم مجموعة من الشبان العمانيين جدارية ضخمة في ولاية لوى لأبو عبيدة.

كما سلط الكاتب الموريتاني، عبد الله مولود، في مقال له الضوء على الدعم الموريتاني للشعب الفلسطيني خلال التصعيد الأخير، مشيراً إلى التحرك الشعبي لنصرة الفلسطينيين والتبرعات المقدمة لدعمهم.

وجاء في مقاله حول (أبو عبيدة): (قدم الفقراء تبرعاتهم، ونسج الشعراء قصائدهم، وكتب المدونون إبداعاتهم، وتغنت الفتيات ببطولات الناطق باسم كتائب عز الدين القسام أبو عبيدة صاحب الكوفية الملثم، وبمحمد ضيف أبي خالد).

أبو عبيدة يرعب إسرائيل

وفي وقت سابق، حذرت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الخميس الماضي، الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب أي عدوان في الساعات القليلة قبل سريان وقف إطلاق النار الساعة الثانية من فجر الجمعة.

وقال أبو عبيدة إن الجناح المسلح للحركة، استجاب (لتدخل الوساطات العربية لوقف إطلاق النار مع العدو).

لكنه أضاف محذراً أن المقاومة أعدت ضربة صاروخية كبيرة تغطي فلسطين كلها من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، من حيفا شمالاً إلى مطار رامون جنوباً.

وتابع: (تم تعليق الضربة لنرقب سلوك العدو، حتى الساعة 2 من فجر الجمعة).

وقال أبو عبيدة (قيادة الاحتلال أمام اختبار حقيقي وقرار الضربة الصاروخية على الطاولة حتى 2 فجرا)، مضيفاً: (لقد تمكنا بعون الله من إذلال العدو وجيشه الذي تبجحت قيادته بقتل الاطفال وتدمير الأبراج السكنية).

وتابع: (خضنا في المقاومة معركة سيف القدس دفاعاً عن القدس بكل شرف وإرادة وإقدار نيابة عن أمة بأكملها).

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة قد أعلنتا عن التوصل لوقف إطلاق نار متزامن في قطاع غزة، بدأ الجمعة الماضي، بوساطة مصرية.

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