ترتيب الدوري المصري بعد انفراد الزمالك في الصدارة وتوسيع الفارق عن الأهلي

يواصل فريق الزمالك المصري في الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري المصري، بعد مواصلة سكة الانتصارات في الدوري الممتاز والذي كان أخيره تحقيق الفوز على المصري البوسعيدي بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف هدفين.

ونجح فريق الزمالك البيضاوي من توسيع الفارق الكبير مع غريمه التقليدي الأهلي المصري إلى نحو 13 نقطة، ليصعب بذلك على الفريق الأهلاوي من العودة إلى المنافسة على صدارة الترتيب، خلال منافسات الدوري المصري الممتاز.

أهداف الزمالك والمصري البورسعيدي

وتغلب فريق الزمالك المصري بصعوبة على منافسه المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة ال23 من الدوري الممتاز.

وأحرز فريق المصري الهدف الأول في الدقيقة الثانية من بدء صافرة انطلاق المباراة عن طريق إيميكا إيزي، وجاء هدف تقليص الفارق والتعادل لصالح فريق الزمالك في الدقيقة ال29 بواسطة اللاعب محمد عبد الغني.

وعاد الزمالك مع مجريات الشوط الثاني لهز شباك مرمى فريق المصري في الدقيقة ال60 عن طريق أشرف بن شرقي الهدف الثاني للفريق، ليسدد المصري هدف التعادي في الدقيقة ال69 بواسطة اللاعب أوستين أموتو.

الزمالك وضربة الجزاء

ونجح فريق الزمالك من تحقيق الفوز في الوقت القاتل من تسجيل الهدف الثالث، بعد تحصل الفريق على ركلة جزاء سددها اللاعب أحمد سيد زيزو على يمين شباك المصري، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين.

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البطاقات الحمراء في المباراة

وشهدت مع نهاية الشوط الأول طرد لاعب المصري البورسعيدي أحمد رفعت بعد عرقلته لأحد لاعبي منافسه الزمالك المصري، وتبع ذلك مع مجريات أحداث الشوط الثاني طرد لاعب الوسط في صفوف فريق الزمالك طارق حامد من المباراة.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، توقف اللاعب طارق حامد وأحمد رفعت لمباراتين قادمتين عن منافسات الدوري المصري، بعد تلقيهم البطاقة الحمراء.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 54 نقطة بعد تحقيقه الفوز على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

المصري وسموحة والترتيب في الدوري

وجاء فريق الأهلي المصري في وصافة الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق الزمالك، مع بقاء مباراتين مؤجلتين في الدوري لم يخوضها الفريق بعد.

ويأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب المصري البورسعيدي برصيد 39 نقطة، يليه في المركز الرابع سموحة برصيد 35 نقطة.

تراجع الاتحاد السكندري وسيراميكا

وفي المركز الخامس جاء فريق بيراميدز برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز السادس فريق مصر المقاصة برصيد 33 نقطة، بينما جاء فريق سيراميكا كليو باترا في سابع الترتيب برصيد 31 نقطة.

متساويًا بعدد النقاط مع صاحب المركزين الثامن والتاسع فريق الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنفس رصيد النقاط، أما في المركز العاشر من الترتيب جاء طلائع الجيش برصيد 30 نقطة خلال منافسات الدوري الموسم الجاري.

هدافو الدوري المصري

ويحتل صدارة هدافي الدوري المصري أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك المصري برصيد 12 هدفًا، يليه في وصافة الترتيب مهاجم فريق سيراميكا أحمد ياسر ريان بفارق هدف وحيد برصيد 11 هدفًا، متساويًا مع اللاعب أحمد سمير مهاجم طلائع الجيش.

وفي المركز الثالث آتى المهاجم في فريق المصري البورسعيدي عمر كمال برصيد 10 أهداف، متساويًا بذلك مع عمرو جمال لاعب فريق المصري.

أما في المركز السادس جاء اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة برصيد 9 أهداف، متساويًا بذلك مع لاعب الأهلي محمد شريف وكذلك اللاعب يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك بنفس الأهداف، خلال منافسات الدوري المصري الممتاز.

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