بالصور: لاعب مصري يتضامن مع فلسطين بتجسيده شخصية حنظلة

تضامن اللاعب المصري أحمد عبد القادر مهاجم فريق سموحة، بطريقة غير معتادة للتعبير عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك بعد تسجيله هدفين في شباك منافسه الانتاج الحربي ضمن منافسات الجولة ال 23 من الدوري الممتاز، وذلك من خلال تجسيده شخصية حنظلة.

لاعب مصري وتجسيده شخصية حنظلة فلسطين

وقف اللاعب عبد القادر مع كلِّ هدف يسجله، وسط الملعب واضعًا يده اليسرى خلف ظهره، مع رفع علامة النصر بيده اليمنى.

فيما لم العديد من المتابعين تفسير تلك الإشارات أثناء احتفاله مع كل هدف التي قام بها اللاعب عبد القادر الغير المعتادة في ملاعب كرة القدم.

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وتبين بعد ذلك، أن اللاعب المصري عبد القادر حرص على تجسيد شخصية حنظلة” التي رسمها الفنان الفلسطيني الشهير ناجي العلي، وتمثل صبيًا في العاشرة من عمر يدير ظهره ويعقد يديه خلف ظهره، وفي أحيان أخرى يرفع علامة النصر بيده اليمنى.

رسالة التضامن واللاعب المصري

وتداول النشطاء صورة اللاعب المصري أحمد عبد القادر وبجواره شخصية حنظلة فلسطين، والذي أشادوا بدوره في توصيل رسالة التضامن مع الشعب الفلسطيني بطريقة مميزة وغير مسبوقة.

اللاعب أحمد عبدالقادر لاعب سموحة يحتفل على طريقة حنظلة مات ناجي العلي وعاش حنظلة ✌🏼#FreePalestine pic.twitter.com/gkqnkx7pjh — Mohamed Ghonemi (@Ghonemi) May 24, 2021

وذكر اللاعب المصري كافة المتابعين وجماهيره بأيقونة فلسطين النضالية التي جابت تلك الصورة كافة أرجاء العالم معبرة عن معاناة الشعب الفلسطيني.

شخصية حنظلة فلسطين

واشتهرت شخصية “حنظلة” في فترة السبعينات والثمانينيات من القرن الماضي، في الرسومات التي كان تميز بها فنان الكاريكاتير الفلسطيني ناجي العلي، لتعبير عن معاناة قضيته الفلسطينية.

ويعد العلي أحد الفنانين الفلسطينيين الذي تميزوا في هذا الفن والتعبير عن آرائه السياسية من خلال هذا الفن، وقد تم اغتياله في العاصمة البريطانية “لندن” عام 1987م، على يد شخص مجهول، كما وأصبحت شخصية حنظلة منذ ذلك الوقت كتوقيع للفنان ناجي العلي.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 54 نقطة بعد تحقيقه الفوز على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل هدفين. ليحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز.

صعود المصري وسموحة

وجاء فريق الأهلي المصري في وصافة الترتيب برصيد 41 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق الزمالك، مع بقاء مباراتين مؤجلتين في الدوري لم يخوضها الفريق بعد.

ويأتي في المركز الثالث من جدول الترتيب المصري البورسعيدي برصيد 39 نقطة، يليه في المركز الرابع سموحة برصيد 35 نقطة.

تراجع الاتحاد السكندري وسيراميكا

وفي المركز الخامس جاء فريق بيراميدز برصيد 34 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع صاحب المركز السادس فريق مصر المقاصة برصيد 33 نقطة، بينما جاء فريق سيراميكا كليو باترا في سابع الترتيب برصيد 31 نقطة.

هذا أجمل وأروع تعبير عن محبة فلسطين..لاعب سموحة أحمد عبد القادر يستحضر حنظلة وناجي العلي في الملاعب المصرية..هو أقل شهرة بكثير من النجوم المحترفين في أوروبا، لكنه أكثر بلاغة pic.twitter.com/ysvSK7uVOQ — wael kandil (@waiel65) May 24, 2021

متساويًا بعدد النقاط مع صاحب المركزين الثامن والتاسع فريق الاتحاد السكندري وغزل المحلة بنفس رصيد النقاط، أما في المركز العاشر من الترتيب جاء فريق الإسماعيلي برصيد 29 نقطة خلال منافسات الدوري الموسم الجاري.

هدافو الدوري المصري

ويحتل صدارة هدافي الدوري المصري أشرف بنشرقي لاعب فريق الزمالك المصري برصيد 12 هدفًا، يليه في وصافة الترتيب مهاجم فريق سيراميكا أحمد ياسر ريان بفارق هدف وحيد برصيد 11 هدفًا.

وفي المركز الثالث آتى المهاجم في فريق المصري البورسعيدي عمر كمال برصيد 10 أهداف، متساويًا بذلك مع كلاً من اللاعبين، أحمد سمير وعمرو جمال.

🔴♦️لاعبنا المعار احمد عبد القادر سجل هدفين و صنع اسيست حتي الآن في لقاء سموحة والإنتاج

احتفال اللاعب بدعم فلسطين♥️🇵🇸 pic.twitter.com/B0YKClidSW — ALAhly Stadium🏟ستاد الأهلي (@ALAhly_Stadium2) May 21, 2021

أما في المركز السادس جاء اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة برصيد 9 أهداف، متساويًا بذلك مع لاعب الأهلي محمد شريف وكذلك اللاعب يوسف أوباما مهاجم فريق الزمالك بنفس الأهداف، خلال منافسات الدوري المصري الممتاز.

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