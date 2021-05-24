هكذا انتقمت إسرائيل من المشاركين في نصرة القدس وغزة بعدما اقتحمت عليهم منازلهم

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، على شن حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين، في الضفة الغربية والقدس، على خلفية مشاركتهم في التظاهرات والاحتجاجات الداعمة للقدس وغزة.

إسرائيل تنتقم من الفلسطينيين بعدما هبوا لنصرة القدس وغزة

وحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإنه تم اعتقال أكثر من 15 فلسطينياً في الحملة التي شملت مدن اللد والناصرة وأم الفحم والطيرة ومناطق أخرى.

حملة اعتقالات كبيرة ومستمرة يقوم بها جهاز الشاباك الاسرائيلي بمساعدة الشرطة الاسرائيلية في اللد وعدد من بلدات ومدن الداخل على خلفية الاحداث الأخيرة الحملة تهدف لترهيب الشبان و محاولة لجم اي احتجاجات مقبلة تخرج من مدن الداخل وهذا يدل على أن الأحداث الأخيرة قد أوجعتهم كثيرًا ! pic.twitter.com/g3oKSwoOBq — شباب لأجل القدس العالمية (@S4Quds) May 23, 2021

كما اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد زهران أبوعرب من البلدة القديمة من رام الله، والفتى توفيق محمد شفيق حجير (16 عاماً) من قرية دير ابزيع، بعد أن داهمت منزليهما.

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وفي نابلس، تم اعتقال مواطنين اثنين، أما في مدينة القدس، فاعتقل ثلاثة مقدسيين بينهم أمين سر حركة فتح في القدس المحتلة شادي مطور، وذلك بعد اقتحام منزله في حي بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

احتجاجات حاشدة

ويأتي هذا بعد احتجاجات حاشدة شهدتها عدة مدن في الأراضي الفلسطينية كما شهدت مواجهات بين المواطنين العرب والشرطة الاسرائيلية تم خلالها اعتقال العشرات من العرب؛ إثر مهاجمة الشرطة الاسرائيلية مسيرات نظمت احتجاجاً على ما يجري في القدس والمسجد الأقصى.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ جراء اعتداءات “وحشية” ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومحيطه، وحي “الشيخ جراح” (وسط)؛ إثر مساعٍ إسرائيلية لإخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

ويحتج الشباب الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج “باب العامود”، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الاسرائيلية.

أما حيّ الشيخ جراح فيشهد منذ أكثر من 10 أيام مواجهات بين الشرطة الاسرائيلية وسكان الحي ومتضامنين معهم، بعد تهديد سكان الحي بإخلاء منازلهم لصالح المستوطنين.

المسجد الأقصى

وفي سياق ذي صلة، جدد مستوطنون يهود، صباح الإثنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى في مدينة القدس، بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني توالياً بعد منع دام 3 أسابيع.

50 متطرفا حتى اللحظة اقتحموا ساحات المسجد #الأقصى المبارك منذ فتح باب المغاربة بوجه المستوطنين في تمام الساعة السابعة صباحا pic.twitter.com/tqhsdB6euz — ميدان القدس (@MaydanAlquds) May 24, 2021

وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس: “جدد المستوطنون اقتحاماتهم منذ صباح اليوم بحراسة الشرطة الإسرائيلية”.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: “حتى اللحظة اقتحم 80 مستوطناً المسجد من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى”.

وأوضح المسؤول أنه “لم تسجل أي اشتباكات في ساحات المسجد”.

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