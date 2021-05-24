نجل أحلام تحطمّت سيارته وانحرقت بشكل كامل في السعودية وهذا مصيره!

تعرض فاهد نجل الفنانة الإماراتية أحلام، لحادث سير مروع في مدينة الأحساء في السعودية، ودخل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

سيارة نجل أحلام محطمة تماماً

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر سيارة نجل أحلام فاهد الهاجري بعد تعرضه للحادث المروع، وتبدو السيارة محطمة ومحترقة بشكل كامل.

وأعلنت أحلام الشامسي عن دخول ابنها الأكبر فاهد الهاجري لإحدى مستشفيات السعودية.

ونشرت صورة له عبر حسابها الرسمي على (تويتر)، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (جعلك يا رب في فرح وسعاده وسنينك سعيده ويا رب وجعل ربي يسخر لك ملائكة السماء وجنود الارض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد).

جعلك يارب في فرح وسعاده وسنينك سعيده و يارب وجعل ربي يسخر لك ملائكه السماء وجنود الارض والطيبين من عباده الصالحين ويكبر حظك ويجعل لك شان يا رحيم كل عام وانا اشوف تكبر معاي وانا فخوره فيك الحمد لله على نعمه فاهد #احبك pic.twitter.com/lRjO8gOoGr — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 12, 2021

أحلام تشكر السعودية

ورد على التغريدة أحد أفراد الطاقم الطبي للمستشفى الذي يخضح نجل أحلام للعلاج فيه وكتب: (أطمنك يا ملكة أن ابنك فاهد بخير وصحة وعافية وسلامة وأموره كلها طيبة وأنا أشوفه قدامي الحين ولا تحاتينه احنا حاطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك ودارك الثاني).

أطمنك يا ملكة أن إبنك فاهد بخير وصحة وعافية وسلامة وأموره كلها طيبة وأنا أشوفه قدامي الحين ولاتحاتينه احنا حاطينه في عيوننا هنا في المستشفى في بلدك و دارك الثاني

لاتحاتين فديتك 🤍 — حوّاء (@hawa_soul) May 18, 2021

وردت أحلام على التعليق: ( الله يعز السعوديه ويعزكم ويسعدكم ما قصرتوا معاهم الحمد لله الحمد لله ربي لك الحمد والشكر).

بينما كتب مبارك الهاجري عبر حسابه على (تويتر): (الحمد لله ما دافع الله كان أعظم الحمد لله على ما قضى وعلى ما دبر والحمد لله على لطفه والحمد لله قدر فلطف).

وفي وقت لاحق، نشر نجل أحلام فاهد الهاجري أول رسالة بعد الحادثة، وجه خلالها الشكر لكل من تابع حالته الصحية ودعا له بالشفاء.

رسالة فاهد بعد الحادثة

وكتب نجل أحلام فاهد عبر حسابه على (تويتر): (أشكر كل من سأل عني وتحمد لي بالسلامة أنا وعمي بفضل الله احنا بخير ونعمة الله يجازيكم خير على السؤال).

أشكر كل من سأل عني وتحمد لي بالسلامه انا وعمي بفضل الله احنا بخير ونعمه والله يجزاكم خير على السؤال 🙏🏼🤍🤍 — فاهد بن مبارك ❤️. (@FahedMalhajri) May 19, 2021

وأعادت والدته الفنانة أحلام نشر تغريدته، وعلقت: (يا عمري وروحي انته امي وحبيبي وقطعه من روحي الحمد لله ربي حماك انت وعمك وربي كريم ما قصر معانا لان عالم بحالنا الحمد لله وما قصروا عيال الاحساء معاكم بيض الله وجيهم ومش غريبه على عيال سلمان اهل الوفى والكرم الحمد لله حتى يتم الحمد منتهاه ياربي لك الحمد والشكر حمداً كثيراً).

يا عمري وروحي انته امي وحبيبي وقطعه من روحي الحمد لله ربي حماك انت وعمك وربي كريم ما قصر معانا لان عالم بحالنا الحمد لله وما قصروا عيال الاحساء معاكم بيض الله وجيهم ومش غريبه على عيال سلمان اهل الوفى والكرم 🙏🏻الحمد لله حتى يتم الحمد منتهاه ياربي لك الحمد والشكر حمداً كثيراً https://t.co/i4iRa58YRv — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 19, 2021

أحلام : (أنا البدوية)

وفي سياق آخر، دخلت أحلام الشامسي على خطّ الأزمة التي فجّرها تصريح وزير الخارجية اللبناني شربل وهبة قبل أيام، حينما وصف السعودية والخليجيين، بأهل البدو، ما أثار استياءً عارماً في الخليج ضدّه.

وعبر حسابها الرسميّ في تويتر نشرت أحلام صورةً لها وهي ترتدي البرقع الإماراتي، وكتبت على الصورة: (أنا البدوية أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي)، وأرفقتها بهاشتاغ (#حنا_بدو).

أنا البدوية أحلام بنت علي بن هزيم الشامسي #الامارات 🇦🇪 #حنا_بدو pic.twitter.com/DkV7xKj5zM — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 19, 2021

كما نشرت أحلام الشامسي صورةً ثانية لمؤسس الإمارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وعلّقت عليها: (البدوي الوالد الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه).

البدوي الوالد الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه ♥️🇦🇪 #حنا_بدو #بدوي_وأفتخر #بدو pic.twitter.com/VP7HSsfUz8 — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) May 19, 2021

هذا وقد أثار مقطع فيديو لأحلام وهي ترتل آيات من القرآن الكريم بصوتها، آراء المتابعين بين مؤيد ومعجب بصوتها خلال قراءتها للقرآن، ومعترض ومهاجم لها.

ونال الفيديو نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ 100 ألف.

ولم تظهر أحلام في الفيديو، بل يسمع صوتها وهي ترتل القرآن.

أحلام درست الشريعة وتحفظ اجزاء من القرآن

وكانت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، كشفت في تصريحات سابقة أنها درست الشريعة الإسلامية ولكنها لم تكمل دراستها، إذ اتجهت للغناء بالرغم من معارضة أهلها لذلك.

وذكرت أحلام انها تحفظ اجزاء من القرآن وكانت تقوم بتدريس القرآن الكريم .

أحلام في عيد ميلاد ابنتها

في شأنٍ منفصل، وخلال الأسابيع الماضية، عادت أحلام الشامسي، إلى استعراض ثروتها وهذه المرة عبر عيد ميلاد ابنتها لولوة الهاجري التي أتمت الـ11 عاماً.

ونشرت أحلام مقاطع فيديو وصور لحفل عيد الميلاد عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، ظهرت خلاله ابنتها لولوة بفستان أميرات ديزني، والتي نسقتها مع مجوهرات مرصعة بالأحجار الكريمة.

كما أظهر الفيديو ديكورات الحفل الباهظة، وقوالب الكيك العديدة المطلية بالذهب، والتي تم تحضيرها وتنسيقها بشكل يلائم الديكور.

وعلقت أحلام على الفيديو قائلة: (كل عام وانتي قلبي بنتي وروحي ربي يسعدك ويوفقك ويطرح فيك البركه والصلاح وجعلني اشوفك في اعلا المناصب واذوق برك انا وابوك واخوانك ويحميك يا حبيبتي لولو).

روحانيات أحلام في رمضان

وظهرت أحلام بآخر الفيديو وهي تقول: (اشتقت لكم، اليوم ظهرت بسبب عيد ميلاد لولو، استغلوا رمضان في الروحانيات).

وتابعت: (هل تعلمون أنني أقوم بإمامة التراويح وقيام الليل؟ أصلي أنا وبناتي جماعة حتى المغرب، فجميعنا محجورين، استغلوا رمضان في هذه التجمعات، وقوموا الليل من الآن لا تنتظروا العشر الأواخر).

وتعرضت أحلام إلى انتقادات من قبل متابعيها بسبب المبالغة واستعراضها ثرائها الفاحش.