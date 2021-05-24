مفتي ليبيا الصادق الغرياني يبشر المرابطين في فلسطين بشرتين “فيديو”

وجه مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني، رسالة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، مشيداً في حديثه بصمود المقاومة الفلسطينية في القطاع وصبرها أمام بطش الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.

مفتي ليبيا الصادق الغرياني بشريات للمرابطين

وقال الغرياني، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”: “هناك بشارتان للمرابطين بفلسطين، إن عاش عاش كريماً وإن قتل فهو شهيد بإذن الله”.

وأضاف الغرياني: “الناس في هذه المعركة فئات ثلاث، الأولى المؤمنين الصابرين المرابطين المواجهين للعدو في غزة والقدس الشريف والضفة الغربية الذي يواجهون العدو بصدور عارية”.

وتابع: “هؤلاء من قتل منهم يحشرون على نياتهم ومن أخلص العمل لله ومات وهو شهيدا في سبيل الله، ومن كتب الله له الحياة عاش كريما وكتب الله له الأجر الكريم”.

بشارتان للمرابطين بفلسطين، إن عاش عاش كريماً وإن قتل فهو شهيد بإذن الله الشيخ #الصادق_الغرياني pic.twitter.com/4XcUuokNdl — الشيخ الصادق الغرياني (@shikhSADEQ) May 23, 2021

تصريحات سابقة

وفي وقت سابق، قال مفتي ليبيا، إن ما يجري في بيت المقدس هو قضية الأمة الإسلامية كلها، وعلى المسلمين أن يهبوا بكل ما يملكون نصرة للأقصى.

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وأضاف المفتي أن “كل من يملك شيئا لا بد أن يفعله، فإن الله سيسألنا: لماذا تركتم الجهاد؟ (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما)”.

وأفتى الغرياني بأن نصرة أهل فلسطين فرض عين.

وكان مفتي سلطنة عمان، الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، أشاد بأهل القدس، والمرابطين في المسجد الأقصى، بعد تصديهم للاقتحامات الشرسة لقوات الاحتلال.

وقال الخليلي: “إننا وبكل فخر نحيي إخوتنا المرابطين في الأرض المقدسة ومسجدها المبارك على وقفتهم النبيلة في وجه من يحاول تدنيسه من أعداء الله المفسدين”.

وأضاف: “وإن أعظم ما يدعو إلى الحسرة والأسف أن تنحرف الأهواء بالأمة في أهم قضاياها المصيرية التي تعد من صميم عقيدتها، كما هو الشأن في قضية المسجد الأقصى”.

وسيم يوسف يساند إسرائيل ويهاجم حماس

وفي وقت سابق، فجر الداعية المجنس إماراتيا ـ الأردني الأصل ـ وسيم يوسف، موجة غضب واسعة بني متابعيه بعد مهاجمته حركة المقاومة الفلسطينية حماس، ودعمه المبطن للاحتلال الغاشم ضد الفلسطينيين.

وكتب وسيم يوسف تغريدة يهاجم فيها حركة حماس وقال: (تطلق حماس صواريخ بين مساكن ومنازل الناس، وحينما يأتي الرد تتباكى حماس وتصرخ أين العرب أين المسلمون؟)

وتابع مزاعمه وافتراءاته ضد حماس دون توجيه حتى مجرد انتقاد للاحتلال:(جعلتم غزة مقبرة للأبرياء و الأطفال! أذيتم مصر وسيناء أحرقتم أعلام أغلب الدول العربية، شتمتم جميع الدول لم تحترموا أحداً، لم ترحموا طفلا ولا شيخا في غزة الإخوان المسلمون وباء)

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