لين برنجكجي زوجة معتصم النهار تنشر صورة غير متوقعة وتثير جدلاً واسعاً!

أثارت لين برنجكجي زوجة الفنان السوري معتصم النهار ضجة واسعة بصورة بدت فيها وهي تجلس على في أحد الشوارع بطريقة استهجنها الجمهور واعتبروها غير لائقة، بينما ظهرت مرتدية فيزون أبيض.

وفي تصريحاتٍ سابقة، قالت لين إنها أحبت معتصم لأنه يشبه والدها بروحه وقالت : ” هذا أول ما لفتني به”.

وكشفت لين أنها تغار على معتصم بشكل منطقي جداً وأنها لا تتخذ موقفاً من ذلك إلا إذا تجاوزت إحدى المعجبات الحدود المنطقية.

ولفتت لين إلى أنها تلقت عروضاً للتمثيل لكنها رفضت مؤكدة أن التمثيل بحاجة للشغف و الموهبة .

وأوضحت لين إلى أنها ملولة وقليلة الصبر ومزاجية بعض الشيء في حين أن معتصم مزاجي جداً .

وقالت لين أنها اجتماعية جداً وتحب الخروج من المنزل في حين أن معتصم لا يحب الخروج من المنزل .

وذكرت أنها لا تملك علاقات قوية في الوسط الفني وأن لا سبب لذلك لكن لديهم أصدقاء من خارج الوسط الفني .

وأوضحت لين أن أكثر ما تحبه بزوجها ” غمازات خدوده ” ولفتت إلى أنه طيب وحساس.

بدوره قال معتصم مازحاً :” أحببت لين لأنها تشبه أمي”. وأضاف: بصراحة بالبداية أحببت مظهرها وبعد التعارف أحببت طيبتها وداخلها”. ولفت إلى أنه يغار على لين أيضاً .

وعن إمكانية لقاء الأضداد أضاف معتصم : “إذا لم يلتقيا فهي نقطة إيجابية فمن الممكن أن يكملا بعضهما البعض” .

وعن أكثر ما يلفته بجمال لين قال معتصم إن عينيها هما أكثر ما يحبه بها في حين أن طيبتها هي أكثر ما يحبه بصفاتها .

معتصم النهار في رامز عقله طار

يُشار إلى أن النجم السوري معتصم النهار وقع ضحية ضمن برنامج “رامز عقله طار” الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال في رمضان الماضي.

وحققت الحلفة نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية جداً.

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