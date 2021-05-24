مي العيدان تنشر فيديو للعراقية رحمة رياض بفستان مثير مع ألكسندر علوم

نشرت الإعلامية الكويتية المثيرة للجدل مي العيدان، مقطعا مصورا أظهر النجمة العراقية رحمة رياض، بفستان مثير مع الممثل والموديل العراقي ألكسندر علوم، ويعد ذلك أول ظهور لهما بعد إعلان خطبتهما.

رحمة رياض و ألكسندر علوم

مي العيدان نشرت الفيديو عبر حسابها على “إنستغرام”، وعلقت عليه، قائلة: “أول ظهور لرحمة رياض مع ألكسندر علوم مع إعلان خطبتهما”.

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وأضافت:( الله يسعدكم ويتمم فرحتكم و نشوف اعيالكم بيطلعون مزز انا واثقة)

وظهرت رحمة في السيارة بجانب خطيبها وكانت ترتدي ملابس خفيفة مكشوفة،.

بينما كان خطيبها يداعبها بملامسة شعرها، ويستمعان لأغنية رومانسية.

وردت العيدان على من يتهمها بنقدهما، مشيرة إلى أنها صديقة رحمة منذ 4 أعوام، وتعتبرها أختها ونقدها لها هو بناء ومقتصر على الفن فقط.

وكانت النجمة العراقية رحمة رياض قد أعلنت، في وقت سابق، خطوبتها للممثل والموديل العراقي ألكسندر علوم.

من هي رحمة رياض؟

يذكر أن النجمة العراقية رحمة رياض قد تمكنت من تحقيق النجاح لنشاطها وإصرارها على تحقيق حلمها لتكون مطربة شابة.

إذ حصدت محبة الجمهور في الوطن العربي بعد أن شاركت في برنامج اكتشاف المواهب «ستار أكاديمي» الموسم السابع، بخفة ظلها وصوتها الجميل الذي أسر قلوب متابعيها.

كما استطاعت أن تثبت نفسها كأول نجمة أولى في العالم العربي، وقدمت مجموعة من الأعمال الفنية الراقية التي حققت نجاحاً كبيراً، لدى متذوقي الطرب العراقي والخليجي.

وأخيراً خاضت تجربة لجان التحكيم في الموسم الأول لعراق آيدول، إلى جانب الفنان حاتم العراقي وسيف نبيل.

وكان لوجودها نكهة فنية خاصة لدى المشاركين الذين استمعوا لنصائحها كونها قد خاضت تجربة برامج اكتشاف المواهب في «ستار أكاديمي».

ألكسندر علوم

فيما بدأ الفنان والموديل العراقي ألكسندر علوم. حياته الفنية كعارض أزياء في الولايات المتحدة الأمريكية.

وشارك في إعلانات لأهم العلامات التجارية في العالم مثل دولسي آند غبانا و غوتشي.

درس ألكسندر المسرح في أمريكا، كما شارك في عدد من الورش التمثيلية في المسرح قبل أن يقرر الاستقرار في لبنان لمتابعة حياته الفنية في الوطن العربي.

برز اسمه بشكل كبير في عالم الدراما الموسم الرمضاني لعام 2020 عبر المسلسل اللبناني العراقي «أم بديلة».

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