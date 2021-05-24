صور من مقبرة نادية العراقية بعد وفاتها تثير الجدل بما فعله نجلها

تداول ناشطون بمواقع التواصل صورا من مقبرة الفنانة نادية العراقية التي توفيت الأسبوع الماضي، أثارت جدلا واسعا بسبب ما ظهر فيها.

قبر نادية العراقية

الصور التي نقلها الناشطون من حسابات نجلها على مواقع التواصل، ظهر فيها ابنها أدهم محروس وهو يزور قبرها ويضع عليه باقة من الزهور وطبق سوشي.

#عرب_وود | نجل الفنانة الراحلة نادية العراقية يحيي ذكرى ميلادها بـ "ورد وسوشي" في قبرها. pic.twitter.com/hdnDZXp2MN — ArabWood – عرب وود (@ArabwoodTV) May 24, 2021

ولفت ناشطون إلى أن أدهم أحيا ذكرى ميلاد والدته، التي ماتت بعد صراع مع فيروس “كورونا” المستجد، بطريقة غريبة.

وأشاروا إلى أن طبق سمك “السوشي”، الذي وضعه أدهم على قبر والدته كان من بين أصناف الطعام المفضلة لدى نادية .

ويشار إلى أن الفنانة نادية العراقية توفيت، الأحد الموافق 16 مايو الجاري، عن عمر يناهز الـ 57 عاما، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.

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ويذكر أن ابنة الفنانة نادية ، قالت في وقت سابق، أن والدتها تتلقى العلاج داخل غرفة عناية مركزة بإحدى المستشفيات، طالبة من متابعيها الدعاء لها.

وكانت آخر كلمات نادية العراقية في 30 نيسان/أبريل الماضي، قبل أن تدخل العناية المركزة، إثر إصابتها بكورونا، وذلك من خلال منشور عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” قالت فيه: “هجمت الكورونا على بيتنا ربنا مايوريها لحد.. مش عارفة ليلي من نهاري بخطرف ومتكسرة زي ميكون عاملة حادثة واتكسرت.”

وتابعت:”اللي جتله كورونا يحكيلي عمل إيه وهل هناك أطباء بيجوا البيت يعملوا تحاليل دم.. دعواتكم وحرصوا الموضوع خطير”.

أدور نادية العراقية

واتسمت غالبية أدوار نادية بالكوميديا، ومن أشهر أعمالها الفنية فيلم “أبو علي” لكريم عبد العزيز ومنى زكي، وفيلم “عايز حقي” لهاني رمزي، وفيلم “أفريكانو” من بطولة أحمد السقا.

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