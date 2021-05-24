زوج السعودية رهف القنون يفضحها في بث مباشر بعد هروبها وما فعلته بابنتها!

فاجأ زوج السعودية رهف القنون ووالد طفلتها، الكونغولي لوفولو راندي، متابعيه بإعلانه عن هروبها وتركها له ولرضيعتهما دون مأوى.

رهف القنون هربت وتركت ابنتها!

وعبر بث مباشر، ظهر زوج رهف القنون وهو يحمل ابنته، ويقول: “أقف هنا مع ابنتي في البرد، بينما أتصل عليها لا تريد أن تجيب”.

وتابع لوفولو دون توضيح سبب تصرف رهف: “قالت لي إنها لا تهتم، وتريدني أن أتصل بالشرطة، وتقول إن الشرطة لا تستطيع أن تفعل أي شيء لها”.

واستكمل لوفولو بينما كانت ابنته تبكي ويحاول تهدئتها: “هل تعتقد أن الأمر مزحة؟ إن الطقس بارد جداً هنا، تقول إنها ستقاضيني وأذهب للسجن، هناك من يتهمني بأنني أحاول لفت الانتباه فقط، كيف أريد ذلك بينما ابنتي وأنا في هذه الحالة؟”.

عرضت ابنتها للتبني

وأوضح زوج رهف القنون: “الساعة الآن السابعة مساء، أتصل بها ولا ترد، وطلبت مني أن أعرض ابنتنا للتبني، حقا؟!”.

عبر بث مباشر :

صديق رهف القنون سابقًا يكشف بأن رهف هربت عن طفلتها الرضيعة ايضاً

طلبت منه عرضها للتبني او الاتصال بالشرطة ثم اختفت

يقول : لاترد علي ولا على مكالماتي ولا يوجد مكان نذهب اليه pic.twitter.com/IM5qtDamus — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) May 24, 2021

وأثار تصرف رهف القنون مع ابنتها وزوجها غضباً واسعاً بين الناشطين الذين ذكروه بأنها تخلت عن عائلتها من قبل، فكتب أحدهم: “اللي باعت أهلها يا صديقي المخدوع بتبيعك انت وولدك ولا شايلة هم”.

الي باعت أهلها يا صديقي المخدوع بتبيعك انت وولدك ولا شايله هم https://t.co/tHycHp4vUW — Abdullah Aljahw90 (@Abbl91) May 24, 2021

ووافقه آخر الرأي قائلا: (سحبت على أهلها وديرتها ما تبيها تسحب عليك وعلى بنتك يا خالي !؟ لا تتفاجىء هذي مبادىء النسويات الهاربات واللهث خلف الرذيلة).

سحبت على اهلها وديرتها ما تبيها تسحب عليك وعلى بنتك يا خالي !؟ لا تتفاجىء هذي مبادىء النسويات الهاربات واللهث خلف الرذيلة .. https://t.co/WdghNEEvCK — MhmDeniro (@MhmDeniro) May 24, 2021

وعلق آخر: (يا حياة الشقى ! القصة لها بداية وهذه نهايتها ! الله لا يبلانا ويعافينا مما ابتلاهم . وش قالوا ؟ حرية وارتباط عن حب وقناعة !!).

يا حياة الشقى !

القصة لها بداية وهذه نهايتها !

الله لا يبلانا ويعافينا مما ابتلاهم . وش قالوا ؟ حرية وارتباط عن حب وقناعة !! https://t.co/bhCz7BHhBx — مُــجَــاهِــد (@kalthamino) May 24, 2021

بينما رأت أخرى أن رهف القنون تعاني اضطراباً نفسياً، وقالت: (واضح إنها مضطربة).

انفصال رهف القنون

وليست المرة الأولى التي يختلف فيها الزوجان، ففي العام الماضي، فاجأت رهف القنون متابعيها بإعلان انفصالها عن زوجها.

وقالت رهف القنون حينها عبر حسابها في (انستغرام) إنّها انفصلت عن زوجها الكونغولي (لوفولو أندي).

وعن السبب في انفصالها، قالت رهف؛ لأنّها تسرعت في عمر صغیر بدخولها في العلاقة بدون استعداد (ولخبطة في میولي).

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وتابعت رهف: (لا أسمح بأي إشاعات یتم نشرها).

وفي أول رد فعل من زوجها آنذاك، أكّد الوفولو أندي أنّ رهف أخذت طفلتهما (بانا) وغادرت، مطالبة إیاه بألا یسأل عن طفلته بعد الآن.حسبما قال

زوج رهف القنون يتوعدها

وتوعد (أندي) رهف القنون، بأنه لن یترك طفلته وسيقاتل لیحصل على الحضانة مھما كلفه الأمر من مال.

وكتب والد طفلة رهف القنون على موقع (إنستغرام): (لم نعد أنا ورھف سویًا.. لقد قررت المغادرة والمضي قدما في حیاتي.. لا تسألني عن تلك الفتاة الصغیرة بعد الآن).

وفي يناير الماضي، أعلنت رهف القنون عودتها رسمياً إلى زوجها ونشرت صورة عبر (انستغرام) يظهر بها راندي وهو يحمل ابنتهما وأرفقتها بتعليق قالت فيه: (أنت بيتي، ملكي وأميرتي، العائلة هي كل شيء).

عودة رهف القنون

وسبق أن أثارت رهف القنون جدلاً وتساؤلات حول عودتها إلى راندي، خاصة حين نشر الأخير صوراً لها عبر خاصية (الستوري) على حسابه (الانستجرام)، كان قد اقتصها من فيديو تحدي Buss It، الذي شاركت به.

وفي الصورة الأولى التي نشرها راندي، ظهرت رهف القنون بأزياء رياضية واسعة وتسريحة شعر إفريقية، وعلق عليها: (إنها جميلة جداً، ماما بانا).

ثم نشر راندي الجزء الآخر من التحدي، والذي ظهرت به رهف القنون بملابس جريئة وتنورة جلد قصيرة مع توب ذهبي، وعلق عليها: (ملكتي).

ورجح المتابعون حينها أن القنون عادت إلى زوجها، خاصة أنها أعادت متابعة حسابه عبر (انستجرام)، كما فعل هو أيضاً، قبل أن تُعلن ذلك بشكل رسمي.

صور ساخنة

وأثارت رهف القنون ضجة بمواقع التواصل، بعدما نشرت صوراً (ساخنة)، عرضتها لانتقاد وهجوم كبير من المغردين.

وظهرت رهف في الصور مرتدية ملابس فاضحة، كشفت صدرها بطريقة مثيرة، فيما قالت إنها لأول مرة تقوم بعمل تسريحة (سشوار) لشعرها، مشيرة إلى أنها أصبحت تشبه والدتها.

وقبلها بأيام، نشرت رهف القنون صورةً (فاضحة) في أحدث ظهور لها عبر السوشال ميديا، حيث التقطتها على طريقة (سيلفي)، وكشفت عن مفاتنها، وأظهرت وشوماً على يدها اليمنى.

من هي رهف القنون؟

الجدير بالذكر أن القنون فتاة سعودیة من موالید عام 2000، اتهمت عائلتها بمنعھا من الدراسة في الجامعة التي تُرید.

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كما حبسھا شقیقھا بمساعدة من والدتھا لشھور وذلك بعدما قصت شعرها بل تعرضت للإیذاء الجسدي والنفسي وكانت قاب قوسین أو أدنى من أن یُفرض علیھا زواج تقلیدي من دون رغبتھا.

وتعرضت الناشطة السعودیة لتھدیدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام؛ ما جعلھا تطلب اللجوء إلى كندا.

وتحصنت رهف بعد هروبها من أسرتها داخل غرفة في فندق بمطار (بانكوك) الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

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