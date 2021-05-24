رونالدو يرد على منتقديه بصورة مستفزة!

بعد حملة النقد الواسعة التي تعرض لها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 35 عامًا في الآونة الأخيرة، حيث تجاهل الدون كل تلك الانتقادات الجارحة بحقه.

والتي طالبته بالرحيل عن فريق يوفنتوس بعد فشله في تحقيق دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي.

رونالدو والصورة المستفزة

ونشر الدون “رونالدو” صورة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام” بعد نجاح فريق يوفنتوس من التأهل للمشاركة في منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وكذلك حصوله على هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفًا، وطلب من منتقديه بالتزام الصمت، وظهر رونالدو بصورة مثيرة للجدل، حيث ظهر فيها رونالدو بالأبيض والأسود، ووضع أصبع يده أمام فمه لإسكات منتقديه.

📸| كريستيانو رونالدو عبر الأنستجرام : pic.twitter.com/okiVEc0rjH — Curva Juventus (@CurvaJ) May 23, 2021

بينما ظهر صور أخرى مع عدد من لاعبي فريق يوفنتوس وهم يحتفلون في غرفة تغيير الملابس بانتزاع المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، والمؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، وعلق رونالدو على تلك الصور بعبارة: ” حتى النهاية”.

رونالدو والانتقادات

وقد تعرض صاروخ ماديرا “رونالدو” خلال الموسم الجاري، لانتقادات لاذعة هذا الموسم بعد خروج فريق يوفنتوس من الدوري الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وزادت عليه حينما كان فريق السيدة العجوز يواجه خطر الغياب عن المسابقة القارية في الموسم المقبل.

ونجح فريق يوفنتوس فيس نهاية الأمر رفاق “رونالدو” الذين فعلوا كل شيء من أجل البقاء في دوري أبطال أوروبا، بعد انتزاعهم المركز الرابع المؤهل للمسابقة على حساب فريق نابولي الذي خلفه في المركز الخامس من الدوري الممتاز.

وقد ترددت الأنباء عن قرب رحيل صاروخ ماديرا رونالدو عن نادي فريق يوفنتوس خلال الأسابيع الأخيرة.

Non potrei essere più felice di vincere un altro titolo al servizio di questo grande club! Fino Alla Fine! Forza Juve! 🏆🏳️🏴🙏🏽 pic.twitter.com/KAOOCQJvhK — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 19, 2021

وزادت حدتها بعد فشل رونالدو في التأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، والذي ينتظره الحظوظ من أجل المشاركة في المسابقة.

وكشفت صحيفة “ماركا” (MARCA) الإسبانية في وقت سابق، أن هناك العديد من الوجهات المحتملة لدون رونالدو في الانتقالات الصيفية.

وكان من أبرزها مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، مع الاحتمالات الضيفة بالانتقال إلى صفوف فريق ريال مدريد وسبورتينغ لشبونة البرتغالي.

والدة رونالدو وسبورتنغ لشبوبة

وقالت ماريا دولوريس والدة رونالدو في تصريح تلفزيوني لها عبر قناة “TVI 24″ البرتغالية، قائلة: ” سأتحدث مع رونالدو من أجل محاولة إقناعه بالعودة الموسم المقبل، إلى ملعب جوزيه ألفالادي واتداء ألوان سبورتنغ لشبونه من جديد”.

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وقد بدأ صاروخ مادريرا رونالدو مسيرته الكروية في فريق سبورتنغ لشبونة عام 2002، وقد خاض مع النادي البرتغالي 31 مباراة رسمية مع الفريق الأول.

وانتقل بعدها إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وبعدها إلى ريال مدريد الإسباني عام 2009، ثم الرحيل عنه بعد سنوات طويلة والتتويج بالعديد من الألقاب مع الفريق الملكي إلى فريق يوفنتوس الإيطالي عام 2018.

📊 الأسطورة كريستيانو رونالدو أصبح اول لاعب في التاريخ يحقق لقب الهداف في الدوري الأنجليزي ، الأسباني والإيطالي.اعجازي pic.twitter.com/3N7GtOeuOo — Curva Juventus (@CurvaJ) May 23, 2021

ورغم تلك الأنباء التي تحدثت عن رحيله أو بقائه في فريق يوفنتوس الإيطالي، إلا أن اللاعب البرتغالي رونالدو لم يحسم أمره بعد مع قرب موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

هدافو الدوري الإيطالي

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإيطالي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريق يوفنتوس برصيد 29 هدفًا.

📄| رسمياً: الأسطورة كريستيانو رونالدو هدافاً للدوري الإيطالي pic.twitter.com/J7GrvAo8tr — Curva Juventus (@CurvaJ) May 23, 2021

يليه في وصافة الترتيب المهاجم البلجيكي في صفوف الانتر ميلان روميلو لوكاكو برصيد 24 هدفًا، بينما جاء اللاعب الكولومبي لويس مورييل المهاجم في فريق أتالانتا برصيد 22 هدفًا.

أما في المركز الثالث جاء المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مع فريق فيورنتينا برصيد 21 هدفًا، فيما جاء في خامس الترتيب المهاجم الإيطالي شيرو ايموبيلي اللاعب في صفوف فريق لاتسيو برصيد 20 هدفًا خلال منافسات الدوري الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 91 نقطة، كما جاء الجار المنافس فريق الميلان برصيد 79 نقطة.

يليه في المركز الثالث فريق أتالانتا برصيد 78 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

رسميًا :

كريستيانو رونالدو يتحصل على جائزة أفضل لاعب في يوفنتوس هذا الموسم 🏆🇵🇹👏🏽 pic.twitter.com/Ye7wI0GgJD — Juventus 4 Arab (@Ju4Arb) May 24, 2021

وفي المركز الخامس جاء فريق نابولي بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس برصيد 77 نقطة، بينما آتى فريق لاتسيو في سادس الترتيب برصيد 68 نقطة.

وجاء فريق روما الإيطالي في المركز السابع من الترتيب برصيد 62 نقطة، متساويًا مع فريق ساسولو بنفس النقاط.

أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 52 نقطة، وفي عاشر الترتيب جاء فريق هيلاس فيرونا برصيد 45 نقطة.

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