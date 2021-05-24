بعد تجمعات صحار و صلالة السلميّة .. هل وصلت الرسالة الى السلطان؟!

ذكر محامون عُمانيون انّه تمّ الإفراج عن جميع المحتجزين الذين تم توقيفهم لساعات خلال مشاركتهم في الوقفات السلمية يومي الأحد والإثنين في ولاية صحار بسلطنة عمان.

#عمان_لايف | بفضل الله وجهود المخلصين والمحبين لهذا الوطن الغالي تم الافراج عن المحتجزين الذين ألقي القبض عليهم خلال مشاركتهم في التجمع السلمي بولايتي #صحار و #صلاله pic.twitter.com/R3k8AciTyV — عُمان لايف 🇴🇲🇵🇸 (@om1live) May 25, 2021

وكان عدد من المحامين العُمانيين، أعلنوا عبر تويتر، تطوعهم للدفاع عن الموقوفين على خلفية تجمعات للمطالبة بوظائف في ولايتي صلالة وصحار.

الاخوة الزملاء محامين شمال الباطنة يتكفلوا بالدفاع عن المعتقلين في الخروج السلمي بولاية صحار وذلك بدون مقابل:

احمد بن خميس البلوشي

عبدالخالق بن محمد المعمري

يوسف بن احمد البلوشي

فهد خميس الخروصي

سالم بن سلطان الشبلي

د.سرحان سليمان الريسي

عبدالله بن خلف المعمري

#صحار_تنتفض — المحامي احمدالبلوشي⚖ (@baluchichi) May 24, 2021

الرسالة وصلت ..

من جهته، قال العضو السابق بمجلس الشورى العُماني، ورئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية عمران، في تغريدةٍ بـ”تويتر” إن رسالة الشباب العُماني وصلت إلى وليّ الأمر، في إشارة إلى السلطان هيثم بن طارق .

وكتب في تغريدته: “إلى شبابنا المحب لوطنه والمتطلع للمساهمة في مسيرة البناء .. خرجتم لإيصال رسالة، وجميعنا على يقين بأن رسالتكم وصلت لولي أمرنا”.

وأضاف: “كما أننا على ثقة بأن موضوعكم لم يغب ولا للحظة عن إهتمامه”.

وتابع: “وبما أن الرسالة وصلت؛ فمن الواجب علينا أن نتريث وننتظر الرد، والذي سيحمل كل الخير بإذن الله”.

إلى شبابنا المحب لوطنه والمتطلع للمساهمة في مسيرة البناء .. خرجتم لإيصال رسالة، وجميعنا على يقين بأن رسالتكم وصلت لولي أمرنا. كما أننا على ثقة بأن موضوعكم لم يغب ولا للحظة عن إهتمامه. وبما أن الرسالة وصلت؛ فمن الواجب علينا أن نتريث وننتظر الرد، والذي سيحمل كل الخير بإذن الله. pic.twitter.com/xdGNMXrS4X — محمد بن سالم البوسعيدي (@MSBusaidi) May 24, 2021

وكان شبان عُمانيون عاطلين عن العمل ومطالبين بالتوظيف ومسرّحين من وظائفهم في ولاية صحار، نظكوا تجمعا سلمياً أمام مبنى مديرية العمل في المحافظة رافعين شعارات تطالب بتسريع معالجة أوضاعهم.

كما نظمت في ولاية صلالة وقفة تضامنا مع محتجي صحار وتأييدا للمطالب بالتشغيل والتنمية .

وخلال ذلك، أوقفت الأجهزة الأمنية، عدداً من المشاركين في التجمعات، قبل الإفراج عنهم في وقتٍ لاحق.

وطالب عُمانيون يطالبون بخروج المسؤول لطمأنة الباحثين عن عمل والاستماع لهم، معتبرين أنّ ذلك سيكون له وقع كبير في نفوس الشباب مع اتخاذ خطوات فاعلة وملموسة لحل أزمة الباحثين عن عمل والمسرحين من أعمالهم.

▶️ باحثون عن عمل وممن فقدوا وظائفهم يطالبون بتسريع معالجة أوضاعهم.#مركز_الأخبار pic.twitter.com/SNBTm58OeL — مركز الأخبار (@omantvnews) May 24, 2021

الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة دعا المسؤولين إلى حل مشكلات من هم تحت مسؤولياتهم.

وفي إشارة إلى الاحتجاجات الدائرة قال الشيخ الخليلي في بيان عبر حسابه الرسمي بتويتر: (ما دخل الرفق شيئا إلا زانه، ولا دخل العنف أمرا إلا شانه، فيجب أن يسود بين جميع الأطراف منطق الحكمة لا الشدة، وأن تصدق النيات في حل المشكلات).

وتابع مفتي السلطنة أن صاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاءها.

كما بعث برسالة للمسؤولين وقال إنه (على جميع المسؤولين أن يسعوا إلى حل مشكلات من هم تحت مسؤولياتهم؛ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.)

واستطرد مفتي السلطنة في بيانه:(وأذكر الجميع بما يروى عن الفاروق رضي الله عنه أنه قال: “لو عثرت بغلة في العراق لخفت أن يسألني الله عنها : التي لم تصلح لها الطريق يا عمر؟”.

واختتم:(ومع خلوص النية والرغبة في حل المشكلات، تكون النتيجة مرضية للجميع بعون الله وتوفيقه).

ما دخل الرفق شيئًا إلا زانه، ولا دخل العنف أمرًا إلا شانه، فيجب أن يسود بين جميع الأطراف منطقُ الحكمة لا الشدة، وأن تصدقَ النيات في حل المشكلات؛ فصاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاءها، وعلى جميع المسؤولين أن يسعوا إلى حل مشكلات من هم تحت مسؤولياتهم؛ فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. pic.twitter.com/CCryXZRVjE — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 24, 2021