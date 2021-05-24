دلال عبدالعزيز تسأل عن زوجها سمير غانم.. هذا ما أخبرها به الأطباء

نقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر طبية مطلعة أن الفنانة دلال عبدالعزيز، سألت عن زوجها الفنان سمير غانم وإنها لا تزال تجهل حتى الآن واقعة وفاته.

دلال عبدالعزيز

المصدر الطبي قال في تصريحاته إن دلال عبد العزيز تسأل الممرضين باستمرار عن زوجها سمير غانم وحالته.

وأنها تريد مقابلة بناتها، خاصة أنها ممنوع عنها الزيارة، بسبب فيروس كورونا.

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وتابع المصدر أن الأطباء والممرضين يحاولون طمأنتها على بناتها، ومنعوا إخبارها بوفاة سمير غانم حاليا.

لكنهم قالوا لها إن حالته كما هي، ليست جيدة، تمهيدا لتعريفها بالحقيقة في وقت قريب.

وكان الإعلامي رامي رضوان، أعلن مساء السبت الماضي، أن نتيجة المسحة الخاصة بالفنانة دلال عبد العزيز جاءت سلبية.

ولا تزال تتلقى العلاج في المستشفى، وأنه لم يتم إبلاغها حتى وقت تصريحاته بوفاة زوجها الفنان سمير غانم.

رحيل سمير غانم

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس الماضي، عن عمر ناهز 84 عاما، متأثرا بفيروس كورونا.

وشيعت جنازته، الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس، وشارك في الجنازة عدد كبير من النجوم من بينهم يسرا وإلهام شاهين.

وفي سياق آخر، أحدثت وفاة سمير غانم ضجة واسعة في مصر بسبب حضور عدد من الفنانات حفل زفاف نجل أحد رجال الأعمال في مدينة الجونة في نفس صباح اليوم الذي ظهرن فيه بالأسود في جنازة الفنان الراحل، وهن يظهرن علامات الحزن عليه.

وكشفت الفنانة هالة صدقي أنها شاركت في جنازة الفنان سمير غانم، رغم أنها جاءت من دبي إلى مصر خصيصا لحضور حفل زفاف، لكنها اعتذرت عن حضوره حتراما لصديقها الراحل ولمشاعر صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز.

بينما وظهرت الفنانة يسرا في فيديو بعد ساعات من العزاء، وهي ترتدي فستاناً أحمر، وتقف بجانب عمرو دياب في حفل زفاف رجل الأعمال علي الجميل، في مدينة الجونة، وترقص على أغنية (حبيبي يانور العين).

وبعد تعرضها للانتقادات، قامت يسرا بإغلاق خاصية التعليقات عبر حسابها على (انستجرام).

هذا وقد رد الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمي سمير غانم، بطريقة غير مباشرة على تصرف الفنانين، فقام بتوجيه الشكر لكل من الفنان محمد حماقي والفنانة هالة صدقي بعد علمه أنهما لم يحضرا حفل الزفاف- الذي حضره بعد أفراد الوسط الفني- مراعاة لوفاة حماه، وحالة حماته الصحية.

ونشر حسن الرداد صورتين عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، موجها لهما الشكر.

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