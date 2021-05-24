بالفيديو: مليونير صيني اشترى نادي رياضي ووضع شروطه لضمان مشاركة نجله السمين

وضع رجل أعمال صيني ” مليونير” يدعى “هي شيهوا” شرطين من أجل شرائه نادي زيبو كوجو الذي يلعب في الدرجة الثانية من الدوري الصيني لكرة القدم، من أجل ضمان مشاركة نجله السمين واجبار مدرب الفريق بتلك الشروط والالتزام بها.

مليونير صيني وشروط شراء النادي

وكشفت تقارير صحيفة صينية، أن المليونير الصيني قد طلب من مدرب النادي عند شرائه النادي، بأن يقوم بوضع ابنه مع أعضاء التشكيلة الأساسية في الفريق.

رغم وزنه الزائد والذي يقدر ب 126 كيلو غرامًا، وكذلك أن يتكلف نجله بتنفيذ جميع الركلات الثابتة وركلات الجزاء داخل أرضية الملعب.

Truth behind photo showing Chinese millionaire's 20 stone son taking corner for dad's clubhttps://t.co/uDv2VxLa9X pic.twitter.com/0DVt8IVHNm — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) May 18, 2021

وأثارت الصور والفيديوهات التي نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لنجل المليونير الصيني بعد مشاركته في لقاء زيبو كوجو ضد منافسه سيتشوان جونيو، على الرغم من وزنه الزائد.

نجل مليونير صيني ونتائج الفريق

واستقبلت شباك فريق زيبو كوجو منذ شراء رجل الأعمال الصيني ” هي شيهوا” النادي، وإصراره على إشراك نجله السمين 10 أهداف.

ولم يحرز إلا هدفين في آخر خمس مواجهات، ليحتل في أدنى الترتيب من دوري الدرجة الثانية برصيد نقطة واحدة فقط.

ترتيب الدوري الصيني

ويحتل فريق شاندونغ لونينغ في صدارة المجموعة (أ) برصيد 11 نقطة، يليه في المركز الثاني قوانغتشو آر اند اف برصيد 8 نقاط، متساويًا مع فريق شين زين الذي يحتل في ثالث ترتيب المجموعة.

126kg and he’s playing pro football?! 🤣 pic.twitter.com/Txbf8jYIPM — Ollie 👹 (@LubanDesign) May 18, 2021

وفي المركز الرابع جاء غوانغجو إفرغراند برصيد 7 نقاط، متساويًا بعدد النقاط مع فريق هوانغاي في خامس الترتيب.

بينما جاء فريق شونجكينج ليفان في المركز السادس برصيد 4 نقاط، يليه فريق شيازوانغ يونغتشانغ بثلاثة نقاط، وفي أدنى ترتيب المجموعة آتى هينان جيان برصيد نقطتين.

ترتيب المجموعة (ب)

ويتربع فريق شانغهاي إيست آسيا في صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وفي المركز الثاني تشانغتشون برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الترتيب الثالث فريق شنغهاي شينهوا برصيد 8 نقاط، متساويًا مع هيبي فورشن.

وجاء في خامس الترتيب بكين غوان برصيد 6 نقاط، أما في المركز السادس آتى فريق تيانجين تيدا برصيد 4 نقاط.

وفي المركز السابع ما قبل الأخير في المجموعة داليان برو برصيد ثلاثة نقاط، وفي أدنى الترتيب يوهان زال برصيد نقطتين.

هدافو الدوري الصيني

ويأتي في صدارة ترتيب هدافي الدوري الصيني اللاعب ريكاردو لوبيز المهاجم في صفوف فريق شنغهاي برصيد أربع أهداف، يليه في وصافة الترتيب اللاعب ماركو ارناوتوفيتش برصيد ثلاثة أهداف.

متساويًا بذلك مع اللاعب فيلايني المهاجم في صفوف فريق شاندونغ ليونينغ، واللاعب ألان كارديك المهاجم في فريق شينزين بنفس رصيد الأهداف.

مليونير صيني يشتري نادياً رياضياً ويعين نفسه مهاجما للفريق أدخل ابنه"البدين"بالتشكيلة الأساسية #الصين pic.twitter.com/Y4PARURLMz — مباشر نيوز (@mobashernewss) May 23, 2021

أما في المركز الثالث جاء المهاجم أوسكار في صفوف فريق شنغهاي بهدفين، متساويًا مع اللاعب كريستيان باسوغوغ مع فريق شنغهاي شنهوا، واللاعب يين هونجبو.

وآتى في المركز الرابع من ترتيب الدوري جونيور نيغراو المهاجم فريق تشانغتشون ياتاي، واللاعب جاو لين واللاعب وو شي بهدف وحيد خلال منافسات الدوري الصيني للدرجة الممتازة.

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