انقذوا حي سلوان.. سيناريو الشيخ جراح يتكرر ودعوة لإنقاذ المقدسيين من العربدة الإسرائيلية

يشهد حي سلوان في القدس مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، بسبب عمليات التهديد والتهجير التي تقوم به القوات الإسرائيلية في الحي المقدسي، على غرار ما يحدث في حي الشيخ جراح وتسبب بالانتفاضة الأخيرة.

إنتهاء حرب غزة

لا يعني إنتهاء إنتهاكات الصهاينة، البارحة كنا نقول #انقذوا_حي_الشيخ_جراح واليوم أصبحنا نقول #انقذوا_حي_سلوان لا توقف الحديث عن فلسطين 🇵🇸! pic.twitter.com/VuD54RioTu — Rayan Nihad (@rayan_nihad) May 23, 2021

انقذوا حي سلون

هذا وتصدر وسم باسم حي سلوان قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، ودون آلاف النشطاء والكتاب والسياسيين تضامنا مع المقدسيين ورفضا لممارسات الاحتلال الغاشم.

خطر التهجير الاستعماري مش في فريد من نوعه في الشيخ جراح، ففي سلوان أكثر من ٨٠٠ فلسطيني مهدد باللجوء من قبل جمعيات استيطانية اسرائيلية-امريكية. كونوا معنا يوم الاربعاء للاحتجاج على القضاء الاستعماري في سلوان. المعركة المضادة للاستعمار مش معركة بيت، معركة وطن. #انقذوا_حي_سلوان pic.twitter.com/beUM2ErVRi — Mohammed (@m7mdkurd) May 23, 2021

انشرو هذه الصورة لكي يري العالم خسة المحتل و #انقذوا_حي_سلوان فإنهم يريدون احتلاله pic.twitter.com/CPAy03Tykz — أبو عبيدة المصري💪✌ (@Osmangazee) May 24, 2021

وأصبح الحي في القدس، الآن على موعد مع ذات المصير الذي لا يزال يواجهه حي الشيخ جراح من عنف الأمن الإسرائيلي ومحاولة تهجير سكانه.

وطالب العديد من النشطاء في تغريداتهم بإنقاذ الحي من ما قد يواجهه من محاولة تهويده وتهجير مئات العائلات الفلسطينية.

وتحت الوسم كتبت إيمان الزومان:( حي سلوان وحي الشيخ جراح ثم بيتي وبيتك، لا تتوقفوا افضحوا الاحتلال)

حي سلوان وحي الشيخ جراح ثم بيتي وبيتك

لا تتوقفوا افضحوا الاحتلال#انقذوا_حي_سلوان #انقذوا_حي_الشيخ_جراح #IsraelTerrorism — 𓂆 إيمان الزومان (@Emanmamoun5) May 24, 2021

ونشر حساب آخر مقطع يوثق ما يحدث في حي سلوان وعلق:(ضروري جداً تشوفوا الفيديو بشرح الوضع بحي سلوان ، عممّوا الفيديو ، ووحدوا الهاشتاغ ، لازم صوتنا يكون عالي وقوّي ، حي الشيخ جراح وحي سلوان ، مهددين بالتهجير القسري مش لازم نسكت ، هادي نكبة جديدة !!)

ضروري جداً تشوفوا الفيديو بشرح الوضع بحي سلوان ، عممّوا الفيديو ، ووحدوا الهاشتاغ ، لازم صوتنا يكون عالي وقوّي ، حي الشيخ جراح وحي سلوان ، مهددين بالتهجير القسري مش لازم نسكت ، هادي نكبة جديدة !!#انقذوا_حي_سلوان #انقذوا_حي_الشيخ_جراح https://t.co/gPhAnqkScC — Raghad 🇵🇸𓂆 (@raghadm48) May 24, 2021

حي سلوان في القدس

وأصبحت أزمة الحي المقدسي عنوانا جديدا لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين؛ إذ أنه يواجه نفس ما يواجهه حي الشيخ جراح من خلال محاولة الاحتلال والمستوطنين المتطرفين تهجير أهله ودخول الإسرائيليين بدلا منهم.

اقرأ أيضاً: وزير خارجية الأردن: تهجير سكان الشيخ جراح سيفجر الأمور مرة أخرى

والذي إن حدث سينتج عنه تهجير مئات العائلات الفلسطينية، وهي بالتأكيد أمور تخالف القانون الدولي، لتخرج دعوات بإنقاذه

أرقام ومؤشرات

وفي تفاصيل أزمة الحي في القدس المحتلة، فإنه الحي الملاصق للمسجد الأقصى المبارك، يضم نحو 800 منزل فلسطيني.

وهم يخوضون معركة قانونية بشأن تحركات المستوطنين الذين يزعمون أحقيتهم بتلك المنازل، لكن هذه المعركة هي أمام محاكم الاحتلال الإسرائيلي، في وقت تتصاعد المخاوف من مواجهات جديدة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتقول بعض الأرقام حول أزمة حي سلوان في القدس، إن هناك 100 منزل على الأقل مهددة بالهدم في الحي، ونحو 1550 فلسطينيا على الأقل مهددون بتهجيرهم من منازلهم، 63% منهم أطفال.

وعلى «الهاشتاج» الذي يستهدف فضح ممارسات الاحتلال في أزمة حي سلوان في القدس، جرى تداول مقاطع مصورة عدة لمجموعات الاحتلال الإسرائيلي وهي تعتدي على العائلات الفلسطينية، واعتقال بعضهم.

الخارجية الفلسطينية تطالب بالتحرك ضد الاحتلال

وفي سياق أزمة حي سلوان في القدس، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الدعوات التي أطلقتها جماعات الهيكل المزعوم، التي عبرت فيها عن ترحيبها باستئناف الاقتحامات واستباحة المسجد الاقصى المبارك.

وطالبت أيضا بنقل الوصاية على المسجد الأقصى المبارك إلى وزارة الاديان اليهودية، ودعت بشكل علني إلى هدم المسجد الاقصى، إلى جانب الاعتداءات التي تنفذ على الأحياء الفلسطينية بما فيها حي سلوان.

وحملت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن دعوات تلك المنظمات ونتائجها وعن اعتداءاتها الاستفزازية ضد القدس ومقدساتها ومواطنيها.

وطالبت العالمين العربي والاسلامي والمجتمع الدولي بالتعامل مع تلك الدعوات بمنتهى الجدية والخطورة، خاصة أن ما يتعرض له المسجد الاقصى وحي الشيخ جراح وسلوان وأحياء القدس وبلدتها القديمة يأتي وفقا لتلك المنظمات جزءا من ما تسميه حرب السيادة على القدس في محاولة لحسم مستقبل المدينة المقدسة من جانب واحد لصالح الاحتلال.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك