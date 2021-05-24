السعودية تمنع مكبرات الصوت في المساجد .. بينما صوت الحفلات والأغاني يصدح!

أثار قرار السلطات السعودية، بإعلان أن استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد سيقتصر على (رفع الأذان والإقامة فقط) جدلاً واسعاً في البلاد.

مكبرات الصوت في المساجد ممنوعة

وقال وزير الشؤون الإسلامية في السعودية، عبداللطيف آل الشيخ، إنه تم إصدار تعميم جديد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية في على رفع الأذان والإقامة فقط.

أصدر معالي وزير الشؤون الإسلامية د.#عبداللطيف_آل_الشيخ تعميماً لكافة فروع الوزارة ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط،وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت،واتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف. — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) May 23, 2021

وأضاف حساب الوزارة الرسمي عبر (تويتر) أن القرار يشير إلى ضرورة ألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة جهاز مكبر الصوت مع عدم تجاوز الصوت في الأجهزة عن الثلث.

ويستند تعميم معالي الوزير إلى الأدلة الشرعية منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن كلكم مناجٍ ربه فلا يؤذين بعضكم بعضاً، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة) أو قال: (في الصلاة) رواه أحمد بإسناد صحيح، وعملاً بالقاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار) … — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) May 23, 2021

وأكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراء النظامي بحق من يخالف، منوهة إلى أنها استندت في قرارها على أدلة وقواعد شرعية، والتي تندرج تحت قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، بإلإضافة لفتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين وصالح بن فوزان الفوزان، بعدم استخدام المكبرات الخارجية لغير الآذان.

ولأن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص بمن هو داخل المسجد وليس ثمّة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يُقرأ ولا يُستمع إليه … — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) May 23, 2021

(امتهان للقرآن)

وأوضحت الوزارة في التعميم أن الأصل في التبليغ (بمن هو داخل المسجد)، ولا يوجد حاجة شرعية (لتبليغ النهاس في بيوتهم).

ولأن تبليغ صوت الإمام في الصلاة خاص بمن هو داخل المسجد وليس ثمّة حاجة شرعية تدعو لتبليغه لمن في البيوت، إضافة لما في قراءة القرآن في المكبرات الخارجية من الامتهان للقرآن العظيم عندما يُقرأ ولا يُستمع إليه … — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) May 23, 2021

وأضافت الوزارة أن (قراءة القرآن في المكبرات الخارجية فيه امتهان للقرآن، خاصة عندما يتم تلاوته، ولا يستمع أحد إليه).

كما أنه قد أفتى بعدم استخدام المكبرات الخارجية في غير الأذان والإقامة العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-، والعلامة د. صالح بن فوزان الفوزان -حفظه الله- عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، وغيرهم من أهل العلم. — وزارة الشؤون الإسلامية 🇸🇦 (@Saudi_Moia) May 23, 2021

وأعاد ناشطون ما قاله الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، إن أصوات مكبرات الصوت الخارجية للمساجد باتت مصيبة يشكو منها كثير من الناس.

مصيبة يشكو الناس منها!

وقال الفوزان خلال لقاء تلفزيوني على قناة (السعودية): (بعض الأئمة يرفعون صوت المكبر خارج المسجد، والمفروض أن يكون الصوت داخل المسجد ليسمع الحاضرين فقط، وليس الشوارع أو البيوت والأسواق، فهذا ليس له فائدة بل فيه أذى للبيوت والمرضى والذين يصلون في بيوتهم).

ودعا الفوزان حينها وزارة الشؤون الإسلامية والمساجد أن يتعاهدوا هذه المساجد، وأن يأخذوا على أيدي هؤلاء الذين لا يراعون أحوال الناس بحسب تعبيره.

وأيد إمام وخطيب مسجد قباء الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي، القرار وقال في تغريدات على حسابه بموقع (تويتر): كون الإقامة ترفع بمكبرات الصوت محل خلاف بين علمائنا الأكابر فكان الألباني رحمه الله يمنع ذلك ويقول إن الإقامة شرعت داخل المسجد للمصلين).

إمام مسجد قباء يبصم

وتابع إمام مسجد قباء: (كان ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه لا بأس بذلك وفيه مصلحة ولا أذى فيه وهذا ما أراه وجاء في بعض الأحاديث أن الإقامة كانت تسمع خارج المسجد).

وأشار الرحيلي إلى أنه لم يرد في الأحاديث إسماع الناس خارج المسجد الصلاة؛ فالصلاة إنما هي لمن في المسجد ومن يصلي معهم خارج المسجد فقط.

وقال إن في نقل الصلاة بمكبرات الصوت مفاسد منها أذية جيران المسجد من الأطفال والمرضى ومن يصلون في بيوتهم وقد يتحرج جيران المسجد من كونهم يسمعون القرآن ولايستمعون اليه لاشتغالهم ولربما.

كون الإقامة ترفع بمكبرات الصوت محل خلاف بين علمائنا الأكابر فكان الألباني رحمه الله يمنع ذلك ويقول إن الإقامة شرعت داخل المسجد للمصلين وكان ابن عثيمين رحمه الله يرى أنه لابأس بذلك وفيه مصلحة ولا أذى فيه وهذا ما أراه وجاء في بعض الأحاديث أن الإقامة كانت تسمع خارج المسجد — سليمان الرحيلي (سليمان بن سليم الله) (@solyman24) May 23, 2021

مغردون غاضبون

وأثار القرار جدلاً بين الناشطين الذين ربطوا الأمر بالتغييرات التي تشهدها السعودية منذ سنوات، وإحلال هيئة الترفيه بدلاً من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد.

وجاء في التعليقات: (وماذا عن الحفلات التي تنظمها هيئة الترفيه، ستلغون فيها مكبرات الصوت أيضا أم أن الأمر مقتصر على مكبرات المساجد ؟!).

وماذا عن الحفلات التي تنظمها هيئة الترفيه،

ستلغون فيها مكبرات الصوت أيضا أم أن الأمر مقتصر على مكبرات المساجد ؟! pic.twitter.com/sFrowo5usK — H A N A – ‏هَــــنَۨا (@Official_Hana01) May 23, 2021

وهاجم ناشط آخر القرار قائلاً: (عندما أشاهد البعض وهم يطالبون بالموسيقى والأغاني وأنها تهذب الروح، وفي نفس الوقت يطالبون بإقفال مكبرات الصوت في المساجد لأنها مزعجة لا أتذكر إلا قول الحق تبارك وتعالى: ﴿وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون﴾).

عندما أشاهد البعض وهم يطالبون بالموسيقى والأغاني وأنها تهذب الروح، وفي نفس الوقت يطالبون بإقفال مكبرات الصوت في المساجد لأنها مزعجة لا أتذكر إلا قول الحق تبارك وتعالى:

﴿وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون﴾ — مُرِيد (@moorid11) May 23, 2021

وتساءلت ناشطة مصرية عن موقف الأزهر الشريف من هذا القرار وهل سيتأثروا به أم لا، وكتبت: (مش عارفة حزمة القرارات دى هيكون لها تاثير عندنا ولا ايه ؟ هل الأزهر لا يرى ما يحدث ام انه يتغافل كى لا يصبح موقفه حرجا ان اقر او انكر؟).

مش عارفه حزمة القرارات دى هيكون لها تاثير عندنا ولا ايه ؟ هل الازهر لا يرى ما يحدث ام انه يتغافل كى لا يصبح موقفه حرجا ان اقر او انكر؟ https://t.co/SJdMsdqviP — Fatma El Orayaid (@orayaid) May 24, 2021

وطالب عبدالله وزارة الشئون الإسلامية بإغلاق المراقص، واصفاً قرارهم بالأسوأ منذ تأسيسها، وكتب: (للأسف الشؤون الإسلامية منذ تأسيسها تمر بأسوأ قرار تتخذه الان هذا امتهان لكلام الله عندما يقرأ ويظهر صوت التلاوة في الخارج سبحان الله هذا بهتان بالعكس ممكن آية تفتح قلب أعمى وتهدي ضال وتغير حياة إنسان والقرآن خير وبركة… رجاء روحوا قفلوا المسارح والمراقص وأنكروا المنكرات الموجودة).

للأسف الشؤون الإسلامية منذ تأسيسها تمر بأسوأ قرار تتخذه الان هذا امتهان لكلام الله عندما يقرأ ويظهر صوت التلاوة في الخارج سبحان الله هذا بهتان بالعكس ممكن آية تفتح قلب أعمى وتهدي ضال وتغير حياة إنسان والقرآن خير وبركة… رجاء روحوا قفلوا المسارح والمراقص وأنكروا المنكرات الموجودة https://t.co/b6iHV7TNBs — عبد الله (@Abudala74117884) May 23, 2021

واستشهد آخر بحديث نبوي في اعتراضه على القرار، وكتب: (وعن أبي هريرة مرفوعًا: “يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة، ووزراء فـسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة؛ فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبًا، ولا عريفـًا، ولا شرطيًا”، رواه الطبراني، وصححه الألباني في إرواء الغليل.).

وعن أبي هريرة مرفوعًا: "يكون في آخر الزمان أمراء ظلمة، ووزراء فـسقة، وقضاة خونة، وفقهاء كذبة؛ فمن أدرك منكم ذلك الزمان فلا يكونن لهم كاتبًا، ولا عريفـًا، ولا شرطيًا"، رواه الطبراني، وصححه الألباني في إرواء الغليل. https://t.co/NYa5ZU9opU — ً (@MohammedAB7_) May 23, 2021

وعلق آخر غاضباً: (والله مصيبه اذا صوت القرآن أصبح مزعج التوجه الاخير فساد).

والله مصيبه اذا صوت القرآن أصبح مزعج

التوجه الاخير فسسساد فسسسساد https://t.co/LLyZPWBR8J — محمد🍁 (@MOHD_F1) May 23, 2021

وأعاد آخر تذكيرهم بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال: (لو كان همكم اتباع الأدلة الشرعية واتباع أقوال العلماء فلماذا عطّلتم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! ولماذا تسمحون للعلمانيين بنشر سمومهم بين الشباب؟! مع العلم أنه لو تكلم عالم عن هيئة الترفيه ولو بتغريدة رميتوه في السجن).

لو كان همكم اتباع الأدلة الشرعية واتباع أقوال العلماء فلماذا عطّلتم هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟! ولماذا تسمحون للعلمانيين بنشر سمومهم بين الشباب؟! مع العلم أنه لو تكلم عالم عن هيئة الترفيه ولو بتغريدة رميتوه في السجن. https://t.co/sZDa5d1hmp — عبد الله (@ggez33) May 23, 2021

الجدير بالذكر أنه منذ تقليص ولي العهد السعودي لصلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المملكة، واستحداث هيئة الترفيه، بدأت تنتشر مظاهر كانت تعتبر من المحرمات في المجتمع السعودي منها افتتاح المراقص والديسكو، وإقامة حفلات غنائية مختلطة، وعروض أزياء جريئة.