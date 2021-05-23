بوفون والعرض الغريب بعد نيته الرحيل عن يوفنتوس

تلقى الحارس الإيطالي المخضرم “جيانلويجي بوفون” 43 عامًا، برسالة غريبة من نادي “بلينينسيش” البرتغالي، العرض المجنون من أجل ضمه والاستفادة من خبرته الطويلة في حراسة المرمى.

وجاءت تفاصيل العرض على الحارس بوفون، ” نعرض عليك فاطر الكاستر وتذاكر لزيارة متحف تاريخي”.

بوفون وعرض النادي البرتغالي

وغرد نادي “بلينينسيش” عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث يلعب في الدرجة الخامسة، مخاطبًا الحارس الإيطالي بوفون، قائلاً: ” سمعنا أنك تبحث عن تحدي جديد، ونحن نرحب بالاستمتاع بالعرض المجنون والمحفز”.

✍️ Os Belenenses have published an open letter to Italian legend Gianluigi Buffon, asking him to consider them for his next challenge. 😍 They write that included in his contract will be six Pastéis de Belém per week. What an offer!@CFosBelenenses | @gianluigibuffon pic.twitter.com/mjfqlgDF33 — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) May 22, 2021

وأردف النادي، ” قررنا تقديم عرض لا يقاوم لك بوفون، ماذا عن الانتقال إلى لشبونة، من أجل مساعدتنا سريعًا إلى مكانتنا بكرة القدم البرتغالية إلى دوري الدرجة الأولى”.

تفاصيل عرض بوفون

ويشمل عرض الحارس الإيطالي بوفون، الذي تعهد بعدد من التذاكر من الأماكن السياحية في المدينة، واشتراكًا سنويًا في متحف الفنون والعمارة والتكنولوجيا في لشبونة.

#رسميا:

بوفون أكثر من توج بالدوري بـ12 مرة

بوفون أكثر من توج بالكأس بـ6 مرات

بوفون أكثر من توج بالسوبر بـ7 مرات

بوفون أكثر لاعب إيطالي تتويجًا للبطولات بـ30 بطولة ❤️ pic.twitter.com/hZbjJjBte9 — Elavvocato Alwaleed (@Elavvocato10) May 19, 2021

وعرض النادي على الحارس الإيطالي بوفون 6 من فطائر بالكاستر أسبوعيًا، وهي من أشهر أنواع الحلوى في دولة البرتغال، مردفه: ” ستستمع بها بالتأكيد دون تغيير حميتك الغذائية”

وحقق نادي “بلينينسيش” الذي يعد من أقدم الأندية الموجودة في البرتغال، حيث أنه انفصل عن نادي “بلينينسيش ساد”، عقب نزاع حصل عام 2018م، مما اضطر لبدء مشواره من جديد في الدوري المحلي البرتغالي.

الجميع يغادرون المكان، وحدهم العظماء تبقى ذكرياتهم خالدة، هذه الكأس أقل ما يمكن تقديمه في ليلة وداعه 🏆

بوفون فوق الأعناق “ بطل ” حتى يومه الأخير 👏🏻👌🏻 pic.twitter.com/jsuyOzLj1A — فارس عوض (@farisf9) May 19, 2021

وتوج فريق “بلينينسيش” لقب الدوري البرتغالي مرة واحدة، إلى جانب التتويح بكأس البرتغال لثلاثة مرات، كما وحاول فريق بارما الإيطالي الذي هبط إلى الدرجة الرابعة في الدوري الممتاز في عام 2015 بعد تعرضه إلى الإفلاس.

بوفون والرحيل عن يوفنتوس

وكتب ناديه في رسالة إلى الحارس الإيطالي بوفون، ” هل تتذكر المسار الذي اتخذه ناديك العزيز بارما؟ نحن في موقف مشابه”، جاء العرض بعد العرض المجنون الذي قدمه النادي البرتغالي.

كييزا: أخبرت بوفون هل تتذكر عندما فزت بكأس إيطاليا مع والدي (عام 1999). جيجي هو أسطورة حقيقية وسنفتقده كثيرًا pic.twitter.com/Xkc4XGgzxH — ناصر | Juv🖤🖤🏹. (@juvei_0) May 19, 2021

وقد أعلن بوفون الأسبوع الماضي نيته في الرحيل عن أسوار فريق يوفنتوس الإيطالي، عقب انتهاء عقده مع نهاية الموسم الحالي، من أجل البحث عن مكان آخر لاستكمال مسيرته والاستمتاع إلى العروض المقدمة له.

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الرسالة العاطفية

وكتب الحارس بوفون عبر حسابه على منصة الانستغرام، قائلاً: “لقد كنت الإطار الذي رسمت فيه تاريخ البيانكونيري الخاص بيّ، في إشارة واضحة لجماهير السيدة العجوز”.

بوفون عبر إنستغرام: لقد كنتم الإطار الذي رسمت داخله قصتي البيضاء و السوداء.. خلال 20 سنة، لم تتخلوا عني أبداً، لطالما شجعتموني و دعمتموني. معاّ نشعر و معاّ نولد من جديد، معاً شاركنا أفراحاً كبيرة و أحزاناً عميقة. مجرد "شكراً" لن تكون أبدأ كافية، لسداد الـ"حب" الذي أظهرتموه لي pic.twitter.com/ZH0zUoYywP — قناة يوفنتوس (@juvecanal1) May 20, 2021

وأردف، ” خلال 20 عاما لم تتخلوا عني أبدا، لقد دعمتموني وشجعتموني دائمًا، معا غرقنا، معا وولدنا من جديد، معا اختبرنا فرحة لا نهائية، وشعرنا معا بخيبة أمل عميقة، شكر بسيط لن يكون كافيًا أبدًا لسداد المودة اللامتناهية التي أظهرتها لي دون انقطاع”.

وقد حقق الحارس الإيطالي جيانلويجي بوفون الكثير من الألقاب والأرقام القياسية على الصعيد الدوري الإيطالي والفرنسي والقارة الأوروبية، وكذلك على صعيد المشاركات الدولية مع منتخب بلاده.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 88 نقطة، كما جاء المنافس أتالانتا في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 78 نقطة، وبفارق 10 نقطة عن فريق الانتر ميلان المنفرد في صدارة الترتيب.

أما في المركز الثالث، جاء فريق نابولي الإيطالي برصيد 76 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق الميلان الذي يحتل في المركز الرابع، وبفارق نقطة واحدة مع صاحب المركز الخامس من الترتيب فريق يوفنتوس الإيطالي.

ويأتي فريق لاتسيو برصيد 67 نقطة في المركز السادس، فيما جاء فريق روما في المركز السابع برصيد 61 نقطة.

يليه في الترتيب فريق ساسولو في المركز الثامن برصيد 59 نقطة، أما في المركز التاسع جاء فريق سامبدوريا برصيد 49 نقطة.

وفي عاشر الترتيب فريق هيلاس فيرونا برصيد 43 نقطة خلال منافسات الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

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