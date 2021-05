بوفون والعرض الغريب بعد نيته الرحيل عن يوفنتوس

تلقى الحارس الإيطالي المخضرم “جيانلويجي بوفون” 43 عامًا، برسالة غريبة من نادي “بلينينسيش” البرتغالي، العرض المجنون من أجل ضمه والاستفادة من خبرته الطويلة في حراسة المرمى.

وجاءت تفاصيل العرض على الحارس بوفون، ” نعرض عليك فاطر الكاستر وتذاكر لزيارة متحف تاريخي”.

وغرد نادي “بلينينسيش” عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث يلعب في الدرجة الخامسة، مخاطبًا الحارس الإيطالي بوفون، قائلاً: ” سمعنا أنك تبحث عن تحدي جديد، ونحن نرحب بالاستمتاع بالعرض المجنون والمحفز”.

✍️ Os Belenenses have published an open letter to Italian legend Gianluigi Buffon, asking him to consider them for his next challenge.

😍 They write that included in his contract will be six Pastéis de Belém per week. What an offer!@CFosBelenenses | @gianluigibuffon pic.twitter.com/mjfqlgDF33

— Próxima Jornada (@ProximaJornada1) May 22, 2021