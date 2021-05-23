ليل الفرنسي يحرم باريس سان جيرمان ويتوج بلقب الدوري بعد غياب ل10 سنوات

نجح فريق ليل الفرنسي في حسم الصراع على لقب الدوري مع منافسه حامل اللقب السابق باريس سان جيرمان، الذي نجح في تحقيق الفوز في المباراة الختامية على أنجيه بهدفين مقابل هدف وحيد.

وحقق فريق ليل التتويج الرابع له خلال مسيرته الكروية بعد غياب ل10 سنوات، حيث كان مرة توج بها الفريق كان في موسم عام 2011-2012.

أهداف ليل في شباك أنجيه

وأحرز فريق ليل الفرنسي أول أهدافه في المباراة في الدقيقة ال10 عن طريق المهاجم الكندي “جوناثان ديفيد” بتسديدة قوية عانقت شباك أنجيه، ومع نهاية الشوط الأول سجل اللاعب التركي “براق يلماز” عبر ركلة جزاء سددها اللاعب ببراعة على يمين حارس مرمى الفريق المنافس.

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واكتفى فريق أصحاب الأرض من تسجيل هدفهم الوحيد لاعب الوسط الفرنسي “أنجيلو فولغيني” في الدقيقة الثانية من الوقت البديل قبل نهاية اللقاء، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأنهى بذلك فريق ليل منافسات الدوري التتويج باللقب بعد تربعه على صدارة الترتيب برصيد 83 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف باريس سان جيرمان.

ليل والتأهل إلى أبطال أوروبا

وتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من ترتيب الدوري الفرنسي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وهم فريق ليل وباريس سان جيرمان وموناكو، فيما تأهل المركزين الرابع والخامس فريق ليون ومرسيليا إلى مسابقة الدوري الأوروبي.

أهداف باريس سان جيرمان

وحقق فريق باريس سان جيرمان هدفي اللقاء في شباك منافسه بريست، حيث سجل رومان فايفر في الدقيقة ال37 من عمر زمن المباراة في مرماه.

بينما سجل الفرنسي كيليان مبابي الهدف الثاني في الدقيقة ال71، لينتهي اللقاء بتقدم الفريق الباريسي بهدفين نظيفين دون رد.

ورغم فوز باريس سان جيرمان في مباراته الختامية من منافسات الدوري، إلا أنه فشل في الدفاع عن لقبه السابق، ليتوج منافسه ليل بفارق نقطة واحدة.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق ليل الفرنسي في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 83 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق باريس سان جيرمان برصيد 82 نقطة.

صعود موناكو وليون

كما جاء في المركز الثالث جاء فريق موناكو الفرنسي برصيد 78 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الرابع فريق أولمبيك ليون برصيد 76 نقطة.

أنصار نادي ليل يحتفلون بتحقيق الدوري الفرنسي بعد غياب 10 سنوات.🏆🤩 pic.twitter.com/UIqmiaGScv — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 23, 2021

وفي المركز الخامس يحتل فريق أولمبيك مارسيليا في جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة، يليه في المركز السادس فريق رين برصيد 58 نقطة.

مونبلييه لنس والترتيب

وآتى في المركز السابع بفارق نقطة وحيدة فريق لنس برصيد 57 نقطة، وفي المركز الثامن جاء مونبلييه برصيد 54 نقطة، بينما جاء في المركز التاسع نيس برصيد 52 نقطة.

📆 ديسمبر 2017: كريستوف جالتيير مدربًا لنادي ليل القابع في المركز الـ 18 في الدوري الفرنسي 😳 المدرب الفرنسي ينجح في مهمته وينقذ الفريق من الهبوط 💪 📆 مايو 2021: كريستوف جالتيير يتوج بطلًا للدوري الفرنسي مع ليل 🥇🔥 عمل رائع من المدرب البالغ من عمر 54 عامًا 👏👏 pic.twitter.com/6oyh6ZCFha — جول العربي – Goal (@GoalAR) May 23, 2021

أما في المركز العاشر فقد جاء فريق ميتز برصيد 47 نقطة من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

هدافو الدوري الفرنسي

ويحتل في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي اللاعب كيليان مبابي المهاجم في فريق باريس سان جيرمان برصيد 27 هدفًا، الذي توج هدافًا لدوري الفرنسي مع فريق البي أس جي.

يليه في الترتيب اللاعب ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون برصيد 20 هدفًا، متساويًا بذلك مع اللاعب وسام بن يدر مهاجم فريق موناكو الفرنسي.

تقرير beIN : كريستوف غالتيير كان قبل ثلاثة مواسم ينافس على الهبوط مع فريقه ليل ، اليوم هو بطل الدوري الفرنسي pic.twitter.com/iEaXUyoZJB — COPE (@COPE_AR) May 23, 2021

بينما جاء في المركز الثالث اللاعب التريكي بوراك يلماز مهاجم فريق ليل الفرنسي برصيد 16 هدفًا، متساويًا بنفس رصيد الأهداف مع كلاً من اللاعبين: كيفن فولاند، وغايتان لابورد، لودوفيك أجورك.

وفي المركز الرابع جاء فريق أندي ديلورت برصيد 15 هدفًا، أما في خامس الترتيب جاء مهاجم فريق ريمس بولاي ديا برصيد 14 هدفًا.

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