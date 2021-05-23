عبدالله النفيسي يزعم: تركيا وباكستان طلبتا من الأردن والعراق السماح لهما باستخدام قواعدهما الجوية لمناصرة غزة

تسبب المفكر والسياسي الكويتي البارز الدكتور عبدالله النفيسي، في موجة جدل واسعة بعد نشره تغريدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة والذي دخل حيز التنفيذ يوم، الجمعة.

عبدالله النفيسي ينشر التفاصيل

وقال الدكتور النفيسي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) إنه بدأت تتسّرب أخبار جديدة حول وقف إطلاق النار وقبول نتنياهو (على عجل ) بقبول وقف إطلاق النار.

بدأت تتسّرب أخبار جديدة حول وقف إطلاق النار وقبول نتنياهو ( على عجل ) بقبول وقف إطلاق النار . تركيا وباكستان طلبا من الأردن والعراق إستخدام قواعد جوية للدخول عبر سلاح ألجو في القتال مناصرة للمقاومة الفلسطينية . بايدن أخبر الإسرائيليين بذلك فقبلوا على عجل أن يتوقفوا. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) May 23, 2021

زاعما أن سبب ذلك هو أن تركيا وباكستان طلبتا من الأردن والعراق إستخدام قواعد جوية للدخول عبر سلاح الجو في القتال مناصرة للمقاومة الفلسطينية.

وأوضح المفكر الكويتي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أخبر الإسرائيليين بذلك (فقبلوا على عجل أن يتوقفوا) حسب زعمه.

تغريدة عبدالله النفيسي تثير ضجة واسعة

وتسببت تغريدة عبدالله النفيسي في موجة جدل واسعة بين متابعيه، الذين استنكروا أن ينشر مثله مثل هذه الأخبار التي لا تستند لأي مصدر أو تصريح رسمي، وتبدو بعيدة جدا عن الواقع. حتى أن بعضهم توقع أن يكون حسابه قد تم اختراقه.

اتابع الدكتور عبدالله النفيسي

من زمن طويل وهذا ليس منطقه ابدا

يبدوا أن حسابه أخترق — قطري بالإسم (@aboyakop2019) May 23, 2021

غريب ان ينشر هذا السيناريو الحالم رجل مثل الدكتور عبدالله النفيسي!

هو من تأليف القاعدين في غرف الجلوس يراقبون العدوان على غزة عبر الشاشات ويتخيلون أن يحدث مثل هذا ..

للاسف الامنيات شيء والواقع شيء آخر ! — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) May 23, 2021

أين هي هذه الأخبار؟ ثم هل تستطيع أي دولة في العالم أن تطلب قتال #إسرائيل في الوقت الذي تتعهّد فيه #أمريكا بحفظ أمنها؟ لنفرض أن هذه ( الفانتازيا ) كانت قد حصلت حقّاً: هل سيوافق #الأردن على ذلك؟ هل سيوافق #العراق على ذلك؟ ثم إن كان الوضع كذلك: لماذا قبل #الفلسطينيون بوقف القتال؟ — بو فهد (@BoFahad_Qatar) May 23, 2021

ورد النفيسي في التعليقات على استنكار متابعيه بقوله:(لا بس هناك كثير كلام حول إستعجال الإسرائيليين بقبول وقف النار وربما هاذي أحد التفسيرات .)

لا بس هناك كثير كلام حول إستعجال الإسرائيليين بقبول وقف النار وربما هاذي أحد التفسيرات . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) May 23, 2021

وفد مصري يصل غزة

هذا ووصل وفد أمني مصري اليوم، الأحد، إلى قطاع غزة ضمن مساعيه لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ فجر أمس الأول، الجمعة، بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

اقرأ أيضاً: الاندبندنت تكشف عن استخدام إسرائيل طائرات (إف – 35) في قصف غزة

وهذه هي الزيارة الثانية للوفد المصري إلى قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية للقاء قيادات حركة حماس.

وقال مصدر في حماس، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الوفد المصري، الذي وصل إلى غزة عبر حاجز “بيت حانون/إيرز” مع إسرائيل، سيبحث مع قيادة الحركة ترتيبات ما بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر المصدر أن حماس مصرة على التمسك بمطالبها بشأن وقف ممارسات إسرائيل بحق المسجد الأقصى، وخطط تهجير سكان حي الشيخ جراح في شرق القدس، إضافة إلى إدخال تسهيلات جوهرية على حصار غزة.

وبحسب المصدر، فإنه من المقرر أن يبحث الوفد المصري مع قيادة حماس تصورات مقترحة لترتيبات بدء إعادة إعمار قطاع غزة عقب جولة التوتر الأخيرة مع إسرائيل.

وكان الوفد المصري اجتمع أمس في مدينة رام الله مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لبحث المستجدات المتعلقة بالتهدئة في قطاع غزة وتنسيق الجهود الساعية لإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأعرب عباس عقب اللقاء عن شكره للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لما تبذله مصر من جهود لتهدئة الأوضاع وإعمار قطاع غزة، والعودة للمسار السياسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت مصر أعلنت اتفاقا لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة لإنهاء جولة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت 11 يوما استشهد خلالها 248 فلسطينيا و قتل 13 إسرائيليا على الجانب الآخر.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك