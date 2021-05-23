“شاهد” سواريز يبكي بعد التتويج بالليغا ويوجه رسالة نارية إلى برشلونة

ظهر مقطع فيديو للنجم الأوروغواياني لويس سواريز 34 عامًا، نشره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي وهي يبكي متأثرًا بعد التتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم، في المباراة الأخيرة أمام منافسه بلد الوليد.

سواريز والمكالمة الهاتفية

وتأثر اللاعب سواريز الذي غمره بالبكاء وهو متأثر خلال مكالمة بالفيديو مع عائلته وهو جالس على أرضية الملعب المعشب، حيث لم يسمح لعائلات اللاعبين بالتواجد معهم والاحتفال بسبب الإجراءات الاحترازية من وباء فيروس كورونا.

برشلونة وسواريز

وقال اللاعب سواريز بعد التتويج باللقب في تصريح عبر قناة “موفيستار”، قائلاً: ” برشلونة لم يقدرني، لقد قللوا من شأني، قبل أن يفتح أتلتيكو مدريد أبوابه لمنحي الفرصة، وسوف أظل ممتنًا لهذا النادي لثقته بيّ”.

وأردف، ” أتذكر معاناة زوجتي وأولادي معي يوميًا، لقد عاشوا معي مواسم عديدة، لكن يبقى هذا الموسم هو الأصعب بالنسبة لهم”.

واستكمل سواريز في حديثه، ” أرقامي تتحدث عن نفسها أنا بطل، فقد حققت الليغا 5 مرات في 7 مواسم”.

التخلي عن سواريز

وقد تخلى فريق برشلونة الإسباني عن المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الموسم الماضي، بعد قرار المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان 58 عامًا، لكن جاره فريق أتلتيكو مدريد استغل الفرصة واشترى اللاعب مقابل 7 ملايين دولار أمريكي.

283 games, 195 goals, 113 assists and 13 trophies for Barcelona. They said he was too old to play at a high level and let him leave for $7M. Luis Suarez speaks after winning La Liga with Atletico 🗣️ pic.twitter.com/qQvMIipEc8 — B/R Football (@brfootball) May 22, 2021

أهداف أتلتيكو مدريد

وأحرز هدف التقدم في المباراة فريق بلد الوليد في الدقيقة ال18 نجح في تسجلها اللاعب أوسكار بلانو، بينما قلص النتيجة منافسه أتلتيكو مدريد “البلانكوس” في الدقيقة ال57 عن طريق أنخيل كوريا.

ونجح المهاجم الأوروغواياني سواريز من تسجيل الهدف الحاسم والتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2014م، وكذلك المرة ال 11 في تاريخ مسيرته الكروية في الدوري الإسباني.

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بلد الوليد والهبوط إلى الدرجة الثانية

ورغم الأداء الجيد الذي قدمه فريق بلد الوليد في مواجهة فريق أتلتيكو مدريد طيلة أحداث المباراة، إلا أنه فشل في تحقيق الانتصار وهبط بذلك إلى الدرجة الثانية من الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد والتتويج باللقب

رغم فوز ريال مدريد وانتصاره على منافسه فياريال، لكن ذلك لم يمكنه في الحصول على اللقب في ظل حسم جاره وتحقيقه الفوز كذلك على الفريق الهابط إلى دوري الدرجة الثانية بلد الوليد في المباراة التي شهدت القوة والإثارة بين الفريقين في المباراة النهائية.

فابريزيو رومانو : تخيل التعاقد مع لويس سواريز مجانًا من أحد المنافسين على اللقب. تخيل أنه قرر قبول راتب أقل ليثبت للجميع أنه لم ينته بعد أو أنه كبير في السن. تخيل الفوز بالدوري الإسباني بفضل هذا المهاجم الرائع. يا لها من صفقة. تهانينا أتليتكو⚪️🔴🇺🇾 pic.twitter.com/6DCKfnBslD — اتلتيكو بالعربية 🏆 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐄𝐒🏆 (@Atleti_Arr) May 22, 2021

وقد حرم فريق ريال مدريد من تحقيق أي من الألقاب هذا الموسم، إلى جانب فشله في الدفاع عن لقبه السابق “الليغا” الذي توج به الموسم الماضي.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 86 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 84 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

لويس سواريز : "برشلونة قلل من تقديري وفتح أتليتكو مدريد أبوابه لي ومنحني فرصة , سأكون دائمًا ممتنًا لهذا النادي لثقته بي" pic.twitter.com/t4rQT2Zh6s — E P L W O R L D (@EPLworld) May 22, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس صاحب المركز السادس برصيد 61 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 58 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 53 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً، يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

#اتلتيكو_مدريد بطل الدوري الأسباني ، سواريز السبب . pic.twitter.com/0HDaKu0HMj — k h k (@khalid56347259) May 22, 2021

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 23 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 21 هدفًا.

وفي خامس ترتيب الدوري آتى المغربي يوسف النصيري المهاجم في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

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