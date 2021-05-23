سورايز والبكاء بعد التتويج باللقب
سورايز والبكاء بعد التتويج باللقب
Videoرياضة

“شاهد” سواريز يبكي بعد التتويج بالليغا ويوجه رسالة نارية إلى برشلونة

كتب وطن
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ظهر مقطع فيديو للنجم الأوروغواياني لويس سواريز 34 عامًا، نشره فريق أتلتيكو مدريد الإسباني عبر حسابه الرسمي وهي يبكي متأثرًا بعد التتويج الفريق بلقب الدوري الممتاز لكرة القدم، في المباراة الأخيرة أمام منافسه بلد الوليد.

سواريز والمكالمة الهاتفية

وتأثر اللاعب سواريز الذي غمره بالبكاء وهو متأثر خلال مكالمة بالفيديو مع عائلته وهو جالس على أرضية الملعب المعشب، حيث لم يسمح لعائلات اللاعبين بالتواجد معهم والاحتفال بسبب الإجراءات الاحترازية من وباء فيروس كورونا.

برشلونة وسواريز

وقال اللاعب سواريز بعد التتويج باللقب في تصريح عبر قناة “موفيستار”، قائلاً: ” برشلونة لم يقدرني، لقد قللوا من شأني، قبل أن يفتح أتلتيكو مدريد أبوابه لمنحي الفرصة، وسوف أظل ممتنًا لهذا النادي لثقته بيّ”.

وأردف، ” أتذكر معاناة زوجتي وأولادي معي يوميًا، لقد عاشوا معي مواسم عديدة، لكن يبقى هذا الموسم هو الأصعب بالنسبة لهم”.

واستكمل سواريز في حديثه، ” أرقامي تتحدث عن نفسها أنا بطل، فقد حققت الليغا 5 مرات في 7 مواسم”.

التخلي عن سواريز

وقد تخلى فريق برشلونة الإسباني عن المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الموسم الماضي، بعد قرار المدرب الهولندي الجديد رونالد كومان 58 عامًا، لكن جاره فريق أتلتيكو مدريد استغل الفرصة واشترى اللاعب مقابل 7 ملايين دولار أمريكي.

أهداف أتلتيكو مدريد

وأحرز هدف التقدم في المباراة فريق بلد الوليد في الدقيقة ال18 نجح في تسجلها اللاعب أوسكار بلانو، بينما قلص النتيجة منافسه أتلتيكو مدريد “البلانكوس” في الدقيقة ال57 عن طريق أنخيل كوريا.

ونجح المهاجم الأوروغواياني سواريز من تسجيل الهدف الحاسم والتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2014م، وكذلك المرة ال 11 في تاريخ مسيرته الكروية في الدوري الإسباني.

اقرأ المزيد: أتلتيكو مدريد يتوج بطلاً للدوري الإسباني للمرة ال 11 في تاريخه

بلد الوليد والهبوط إلى الدرجة الثانية

ورغم الأداء الجيد الذي قدمه فريق بلد الوليد في مواجهة فريق أتلتيكو مدريد طيلة أحداث المباراة، إلا أنه فشل في تحقيق الانتصار وهبط بذلك إلى الدرجة الثانية من الدوري الإسباني.

أتلتيكو مدريد والتتويج باللقب

رغم فوز ريال مدريد وانتصاره على منافسه فياريال، لكن ذلك لم يمكنه في الحصول على اللقب في ظل حسم جاره وتحقيقه الفوز كذلك على الفريق الهابط إلى دوري الدرجة الثانية بلد الوليد في المباراة التي شهدت القوة والإثارة بين الفريقين في المباراة النهائية.

وقد حرم فريق ريال مدريد من تحقيق أي من الألقاب هذا الموسم، إلى جانب فشله في الدفاع عن لقبه السابق “الليغا” الذي توج به الموسم الماضي.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 86 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 84 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس صاحب المركز السادس برصيد 61 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 58 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 53 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً، يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 23 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 21 هدفًا.

وفي خامس ترتيب الدوري آتى المغربي يوسف النصيري المهاجم في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

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