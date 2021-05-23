بالفيديو: رياض محرز يرفع العلم الفلسطيني في احتفالات مانشستر سيتي

شهدت احتفالات مانشستر سيتي والتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة السابعة في تاريخه، لفتة جميلة من اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز 30 عامًا، وقيامه برفع العلم الفلسطيني وعلم بلاده الجزائر وسط ملعب الاتحاد لتعبيره عن التضامن والمساندة للقضية الفلسطينية.

رياض محرز يرفع علم فلسطين مع علم الجزائر أثناء احتفاله بالتتويج بالدوري مع مانشستر سيتيpic.twitter.com/8kHkEvl47N — moataz (@wezafabregas) May 23, 2021

رياض محرز والتضامن مع فلسطين

ولم تكن المرة الأولى التي يتضامن بها اللاعب رياض محرز مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، فقد سبق وأن نشر تغريده له عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

للتضامن مع أهالي حي الشيخ جراح الذين يتعرضون لهجمة شرسة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومخطط لمصادر منازلهم وتهجيرهم.

وإسكان المستوطنين “اليهود” بدلاً عنهم، إلى جانب الأحداث الأخيرة والعدوان على قطاع غزة والاعتداءات المتكرر في باحات المسجد الأقصى.

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وكان اللاعب محرز كغيره من نجوم ومشاهير كرة القدم العربية والعالمية، الذي وجهوا رسائل التضامن للشعب الفلسطيني، من أبرزهم محمد صلاح ومحمد أبو تريكه والفرنسي المسلم بول بوغبا وغيرهم، الذين عبروا عن دعمهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية.

ورفع اللاعب رياض محرز رصيده من الألقاب في الدوري الإنجليزي إلى ثلاثة مرات حيث توج مرتين مع فريق مانشستر سيتي ومرة وحيدة مع فريق ليستر سيتي.

لاعب مانشستر سيتي رياض #محرز يرفع علم #فلسطين متلحفاً بعلم بلده الجزائر خلال تتويج الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي pic.twitter.com/SsDPPE1wBh — TRT عربي (@TRTArabi) May 23, 2021

ويطمح اللاعب مع فريقه التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد نجاحه في المرة الأولى في التأهل إلى نهائي المسابقة في مواجهة فريق تشيلسي في ال 29 من شهر مايو/ أيار الجاري.

خماسية مانشستر سيتي

ونجح فريق مانشستر سيتي من تحقيق الانتصار الكبير أمام منافسه إيفرتون في مباراته الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز بخمس أهداف نظيفة دون رد.

وسجل هدف التقدم في المباراة لاعب الوسط البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة ال 11، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال14 عن طريق غابرييل خيسوس.

وأحرز اللاعب الإنجليزي الشاب فيل فودين الهدف الثالث لفريق مانشستر سيتي في الدقيقة ال53.

هدفي أغريرو

وسجل الأرجنتيني سيرخيو أغويرو هدفي ختام مسيرته مع فريق مانشستر سيتي في الدقيقتين ال 71 وال 76، والذي ودع بذلك الفريق الإنجليزي بعد وصوله إلى 183 هدفًا.

أجويرو يودع ملعب الاتحاد قبل رحيله عن مانشستر سيتي 🏟🔵 pic.twitter.com/SV0wnmPuNQ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 23, 2021

وودع الفريق اللاعب الأرجنتيني أغويرو بممر شرفي داخل ملعب الاتحاد، أمام حضور المئات من الجماهير الذي غمرهم الدموع بوداع اللاعب الذي قضى السنوات الطويلة مع الفريق محطمًا الإنجازات والألقاب مع الفريق.

الأرقام القياسية ورياض محرز

وأفادت شبكة “أوبتا الرياضية العالمية للإحصاءات، بأن اللاعب الجزائري رياض محرز أصبح ثاني لاعب يسجل للفريق الإنجليزي ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

بعد المهاجم السنغالي ساديو ماني اللاعب في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي خلال موسم عام 2017-2018م.

رياض محرز والجزائري الوحيد

وقد رفع رياض محرز رصيده من الأهداف إلى عشر أهداف في منافسات دوري أبطال أوروبا، كأكثر من أي لاعب جزائري آخر في تاريخ المسابقة، وأصبح أول لاعب عربي يسجل في الذهاب وإياب في النصف النهائي من منافسات المسابقة القارية.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري ” البريميرليج” فريق مانشستر سيتي برصيد 86 نقطة، بينما يأتي في المركز الثاني من الترتيب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي برصيد 74 نقطة.

ويأتي فريق ليفربول في المركز الثالث برصيد 69 نقطة. بينما فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 67 نقطة.

"القضية محتل مغتصب وشعب بيدافع عن حقه".. #أبوتريكة يشيد بموقف اللاعب الجزائري #رياض_محرز مطالبًا اللاعبين العرب بدعم إعمار #غزة pic.twitter.com/F3L6mHv7u6 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) May 23, 2021

وجاء ليستر سيتي في خامس الترتيب برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز السادس فريق وست هام يونايتد برصيد 65 نقطة.

أما في المركز السابع آتى فريق توتنهام برصيد 62 نقطة، وفي المركز الثامن جاء فريق أرسنال برصيد 61 نقطة.

واحتل في المركزين التاسع والعاشر فريق ليدز يونايتد وإيفرتون المتساويين بنفس النقاط برصيد 59 نقطة خلال منافسات الدوري الإنجليزي.

هدافو الدوري الإنجليزي

ويحتل على صدارة ترتيب هدافي الدوري اللاعب الإنجليزي هاري كين مع فريق توتنهام الإنجليزي برصيد 23 هدفًا، حيث توج بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وكذلك صانع للألعاب خلال الموسم الجاري.

يليه في المركز الثاني النجم المصري محمد صلاح برصيد 22 هدفًا، أما في ثالث الترتيب جاء البرتغالي ” برونو فيرنانديش” بنفس برصيد 18 هدفًا.

رسمياً : هاري كين هداف البريميرليج ب23 هدف رسمياً : هاري كين اكثر من صنع في البريميرليج 14 اسيست pic.twitter.com/wdtY8tuvi8 — E P L W O R L D (@EPLworld) May 23, 2021

وجاء اللاعب الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” المهاجم في صفوف فريق توتنهام الإنجليزي في المركز الرابع برصيد 17 هدفًا متساويًا مع اللاعب باتريك بامفورد المهاجم في صفوف فريق ليدز يونايتد.

بينما في المركز الخامس آتى النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون برصيد 16 هدفاً خلال منافسات الموسم الحالي.

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