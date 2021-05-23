الترجي التونسي يعيد “الريمونتادا” من جديد أمام المارد الأحمر في أبطال أفريقيا

تمكن فريق الترجي التونسي من التأهل بصعوبة على منافسه شباب بلوزداد الجزائري، في مباراة الإياب التي انتهت بالتعادل الإيجابي لهدفين لكليهما، لكن ركلات الترجيح ابتسمت لهم في نهاية المطاف.

وعاد فريق الترجي التونسي من بعيد بعد قلب نتيجة تأخره في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين دون رد، ليقلب النتيجة في مباراة الإياب على ميدانه، ويتأهل إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا لمواجهة حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري.

أهداف الترجي التونسي

وبدأت لقاء الإياب بين فريق الترجي ومنافسه الضيف بلوزداد الجزائري بالسيطرة ولاستحواذ بين الفريقين على أرضية الملعب.

واستطاع فريق الترجي التونسي من إحراز الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة ال 68 عن طريق عبد الرؤوف بن غيث، بتسديدة قوية سجلها على الجهة اليمنى لحارس مرمى بلوزداد الجزائري.

اقرأ المزيد: “شاهد” الأهلي المصري يتفوق على صن دوانز ويتأهل إلى نصف أبطال أفريقيا

وفي الدقيقة ال 87 نجح فريق الترجي التونسي من معادلة نتيجة الذهاب وقلب تأخره عن طريق محمد علي بن رمضان، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي في مجموع مباراتي والذهاب والإياب في دوري الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ركلات الترجيح بين الترجي التونسي وبلوزداد

وتأهل فريق الترجي التونسي بعد تمكنه من تسجيل ثلاثة أهداف في شباك بلوزداد الجزائري مقابل هدفين للفريق الأخير، ليقابل بذلك فريق الأهلي المصري في دور النصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ونجح فريق الأهلي من حسم المباراة بعد تفوقه على ميدانه على فريق صن دوانز الجنوبي الإفريقي في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين دون رد، والخروج بالتعادل الإيجابي في مباراة الإياب بهدف وحيد لكلا الفريقين.

تعادل الأهلي وصن دوانز

وخيم التعادل الإيجابي بين فريق الأهلي “القرن” ونظيره صن دوانز الجنوبي الإفريقي المستضيف لمواجهة الإياب من دور الربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، واستطاع فريق الأهلي من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة ال 11 عن طريق ياسر إبراهيم.

وجاء هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال 30 لصالح فريق الجنوبي الإفريقي صن دوانز بواسطة المدافع موسى ليبوسا.

✅ الترجي في نصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا ↩ 3-2 في الركلات الترجيحية pic.twitter.com/fxrvWphvD7 — الترجي الرياضي التونسي (@EsperanceSTunis) May 22, 2021

وشهد المباراة السيطرة والقوة بين الجانبين طيلة مجريات أحداث اللقاء، حيث نجح فريق صن دوانز من تهديد شباك الفريق الضيف الأهلي المصري لكن دفاع الأهلي المصري قدم أداء جيدًا في التصدي لذلك مع براعة الحارس محمد الشناوي.

واستفاد فريق الأهلي المصري من حسم مواجهة الذهاب على ميدانه في مواجهة فريق الجنوبي الإفريقي صن دوانز، والتي جمعت كلا الفريقين على ملعب “استاد القاهرة الدولي”، وانتهت بتقدم الفريق بهدفين نظيفين دون رد.

موعد مواجهات النصف النهائي

وسيواجه فريق الأهلي المصري مواجهتي الذهاب والإياب لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في النسخة الحالية 2020-2021، فريق الترجي التونسي في مواجهة قوية بين كلا المنافسين.

17 الأهلي.

— 16

— 15

— 14

— 13

12 مازيمبي. الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة 17! الأكثر على الإطلاق. عملاق. 🔥 pic.twitter.com/5PO6SYzV6u — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) May 22, 2021

فيما سيواجه فريق كايزرتشفيز الجنوبي الإفريقي أمام الوداد الرياضي المغربي، وستكون مباراة الذهاب في يوم ال 18 من شهر يونيو/ حزيران، بينما مباراة الإياب في يوم ال 25 من الشهر ذاته.

وتوج فريق الترجي التونسي بلقب الدوري المحلي الممتاز بعد احتلاله صدارة الترتيب برصيد 60 نقطة، بفارق كبير عن الفريق الوصيف النجم الساحلي التونسي برصيد 50 نقطة.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك