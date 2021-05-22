فاطمة الصفي تتجاوز الخطوط الحمراء مع ممثل يصغرها بسنوات ومطالبات بمحاسبتها!

جدلاً كبيراً أثارته الممثلة الكويتية فاطمة الصفي بسبب مشهد جريء جمعها مع مواطنها حمد أشكناني في مسلسل أمنیزیا، ما عرضها لهجوم كبير من الجمهور.

فاطمة الصفي وحمد أشكناني

وظهرت فاطمة الصفي وهي تجلس في حضن حمد أشكناني، بطل العمل، في مشهد لا يتناسب مع العادات والتقاليد في المجتمع الخليجي الذي رأى أن المسلسل لا يناسب الدراما الخليجية.

وطالت الاتهامات صناع المسلسل بمحاولة تقليد الغرب، كما نوهوا لفارق السن بين بطلي العمل.

وجاء في التعليقات: (فاطمة الصفي بدت تخربها).

وكتب آخر: “لا راعوا فارق السن ولا فارق الحجم ولا أننا دول محافظه ومسلمة”.

وطالب متابع تدخل وزارة الإعلام في الكويت وإيقاف المسلسل ومحاسبة الممثلة وكتب: “مسخره للأسف وعيب حيل اذا هذا يعرض الحين بعدين شنو راح يصير للأجيال القادمة الله يستر، واتمنى الجهات المختصة تتدخل، والكويت أعلى من جذي”.

ووافقتها أخرى الرأي وكتبت: (مسلسل دفعه بيروت كان أكثر انحطاط وقله حياء مثل مشهد البحر، وللأسف فاتت لهم سلامات وما تعاقبوا الممثلين المشاركين فيه، المفروض وزاره الإعلام تستدعيهم وتوجه لهم لفت نظر وتهددهم بطردهم من العمل داخل الكويت للمثل الكويتي، وعدم دخول الممثلين غير الكويتي للكويت. ومنا إلى وزارة الإعلام).

مسلسل أمنيزيا

وتدور أحداث مسلسل (أمنيزيا) حول فنانة تشكيلية تتزوج من شاب رفضه والدها، وتسافر إلى خارج الكويت، لتستيقظ داخل مصحة نفسية وتكتشف أنها داخل هذه المصحة منذ ما يقارب الـ 10 سنوات، ومتهمة بجريمة قتل، فتعيش صراعا كبيرا من أجل فهم ما حدث طوال هذه السنوات، ومع قصة جريمة القتل.

اقرأ أيضاً: فيديو ينفطر له القلب لابنة المغدورة الكويتية فرح حمزة أكبر .. تخيّلت “مخدة” قاتل أمّها!

والمسلسل من تأليف الدكتورة حنين عمر وإخراج رودني حداد، ومن انتاج (إيغل فيلمز)، ويشارك في بطولته إلى جوار فاطمة الصفي وحمد اشكناني، ديامان بو عبود، كارول عبود، إيلي متري، ختام اللحام وسنتيا كرم.

ليلى عبدالله ولقطاتها الجريئة

وسبق أن أثارت مشاهد جريئة دخيلة على المجتمع الخليجي من مسلسل (رحلة إلى الجحيم)، جدلاً واسعاً أيضاً بين الناشطين.

وظهرت بطلة العمل الممثلة اللبنانية ليلى عبدالله في ثلاث مشاهد جريئة مع بطل العمل الممثل الكويتي علي كاكولي، فكانت ممددة على الأرض، ويلامس علي كاكولي جسدها في محاولة لتثبيتها، صارخاً في وجهها :(اثبتي اثبتي).

View this post on Instagram A post shared by بساطة وأناقة (@anaqa205)

أما المشهد الثاني، ظهر الثنائي يسيران في أحد الغابات، فتشعر اللبنانية ليلى عبدالله بالتعب، وتطلب من علي كاكولي حملها على ظهره، ليقوم بذلك.

والمشهد الثالث والأكثر إثارة للجدل هو جلوس الثنائي في سيارة، فتُشعل ليلى عبدالله سيجارة وتبدأ بالتدخين بجانب علي كاكولي.

إصابة فاطمة الصفي بكورونا

وفي سياق آخر، تعرضت فاطمة الصفي قبل أشهر للإصابة بكورونا رغم تأكيدها على تلقيها جرعتي لقاح ”فايزر“.

وأبدت فاطمة الصفي اندهاشها من إصابتها بكورونا، بعدما جاءت المسحة إيجابية.

وأكدت الصفي أنها لا تعاني أعراض الإصابة، لكن النتيجة إيجابية.

وأشارت إلى أن الطبيب استغرب الأمر كونها تلقت اللقاح.

وأكدت فاطمة الصفي في حينها أنها (تعيش بمفردها ولم تخالط أحدًا كي ينقل لها الإصابة).

وقالت إن الطبيب أصر على استحالة الإصابة بالفيروس بعد تلقي لقاح (فايزر).

وردت الفنانة على الطبيب: (قلت له الدراسة تقول إنه في مجال يطلع الفحص إيجابي، وقلت له زين سنقوم بمسحة ثانية وفي كل الحالات نتيجتي إيجابية، وقال لي تنزلين تطبيق شلونك وما تخالطين أحد).

وانتقدت فاطمة الصفي الطبيب الذي تابع حالتها: (ما يصير دكتور يقول مستحيل في دراسات كثيرة حول هذا الموضوع وأنا ناقشته بهدوء رغم أني كنت معصبة شوي).

وتوفيت الفنانة الكويتية عبير خضر، الإثنين 29/آذار؛ إثر مضاعفات حادة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نقلت مؤخرا للعناية المركزة بمستشفى بدرية الأحمد، قبل أن تتدهور حالتها الصحية.

وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، خبر الوفاة.

وقالت (العيدان) عبر حسابها الرسمي بـ(تويتر): (وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ادعوا لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت).

مشاري البلام

وقبل أشهر، توفي الفنان الكويتي مشاري البلام داخل العناية المركزة بمستشفى جابر، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وكشف والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام السبب الحقيقي وراء وفاة ابنه.

وقال في مقطع فيديو: (عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته).

لكنّ وزارة الصحة في الكويت حسمت حقيقة وفاة مشاري البلام بسبب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس (كورونا).

ونفى عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، د.خالد السعيد ما تردد من أنباء حول علاقة اللقاح المضاد لكورونا، بحالات الوفاة التي تحدث جراء الإصابة. وقال إن اللقاح ليس له علاقة بالإصابة بالفيروس.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك