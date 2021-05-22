صحفية تركية تكشف عن العرض الأوروبي المغري لضم مصطفى محمد

كشفت صحيفة “تاكفيم” التركية، بأن نادي مارسيليا الفرنسي يسعى للحصول على خدمات المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد 23 عامًا، الذي يلعب في صفوف فريق غلطة سراي التركي على سبيل الإعارة من ناديه السابق الزمالك المصري.

مصطفى محمد وعرض مارسيليا

وبينت الصحيفة التركية، فأن النادي الفرنسي سيقدم نحو 20 مليون يورو مقابل ضم المهاجم المصري مصطفى محمد مع موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن إدارة نادي غلطة سراي التركي يسعى إلى تفعيل بند الشراء النهائي من أجل التعاقد الرسمي مصطفى محمد في الفترة المقبلة، حيث سيقوم النادي بدفع إلى الزمالك المصري مبلغ 4 ملايين يورو.

مصطفى محمد وأحقية البيع

وأردفت الصحيفة، ” العقد بين الناديين الزمالك وغلطة سراي والذي يقضي بإعارة اللاعب مصطفى محمد لموسم ونصف مع أحقية البيع للنادي التركي قبل نهاية العام الحالي”.

وتسعى إدارة فريق غلطة سراي الحصول على عائد مالي ضخم، بعد شراء عقده بشكل نهائي من فريق الزمالك المصري.

عروض محمد مصطفى

وذكرت تقارير تركية، بأن هناك عروض أخرى في طي التحرك من أجل الحصول على خدمات اللاعب المصري مصطفى محمد من نادي سانت إتيان الفرنسي، في حال تم تفعيل شراء اللاعب من قبل فريق غلطة سراي.

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وقد عاد اللاعب المصري مصطفى محمد إلى القاهرة لقضاء إجازة قصيرة، قبل أن يلتحق في صفوف المنتخب لمشاركة في أولمبياد طوكيو.

الزمالك وغلطة سراي

وانتقل اللاعب المصري مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، إلى صفوف غلطة سراي على سبيل الإعارة مع وجود بند من بنود العقد أحقية الشراء بمقابل مادي 4 ملايين يورو.

🔵 صحيفة Takvim التركية مارسيليا الفرنسي مستعد لضم مصطفى محمد مقابل 20 مليون يورو pic.twitter.com/2jh92mP8d3 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) May 21, 2021

وقد تألق مصطفى محمد مع فريقه غلطة سراي منذ قدومه إلى النادي التركي، والذي أقنع المدير الفني للفريق غلطة سراي “فاتح تريم”، لشرائه نهائيًا من نادي الزمالك المصري، قبل نهاية فترة الإعارة، التي تنتهي بنهاية الموسم الحالي.

أهداف مصطفى محمد

وخاض المهاجم المصري مصطفى محمد 15 مباراة هي حصيلة مشاركة مصطفى مع جلطة سراي للموسم الحالي، حيث سجل من خلالها سبعة أهداف، منها 4 في أول أربع مباريات على التوالي، ليصبح أول مهاجم مصري يسجل هذا العدد تواليًا.

ترتيب الدوري التركي

ويحتل فريق بشكتاش في صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 84 نقطة، متساويًا بنفس النقاط مع فريق غلطة سراي الذي يحتل المركز الثاني من الترتيب.

وجاء فريق فنربخشة في المركز الثالث برصيد 82 نقطة، أما في المركز الرابع آتى فريق طرابزون سبور برصيد 71 نقطة.

توج بشيكتاش بطلاً للدوري التركي في الجولة الاخيرة بفارق هدف فقط 🏆✅ 🥇 بشيكتاش – 84 نقطة (+45)

🥈 غلطة سراي – 84 نقطة (+44) pic.twitter.com/pJEstIaIH3 — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) May 15, 2021

ترتيب هاتاي وألانيا سبور

وقد جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري التركي فريق سيفاسبور برصيد 65 نقطة، يليه فريق هاتاي سبور برصيد 61 نقطة.

وفي في سابع الترتيب فريق ألانيا سبور برصيد 60 نقطة، متساويًا مع فريق فاتح كارا جومروك بنفس النقاط في ثامن ترتيب الجدول التركي.

كما وجاء في المركز التاسع فريق غازي عنتاب برصيد 58 نقطة، لكن في عاشر الترتيب آتى فريق جوزتيبي برصيد 51 نقطة.

هدافو الدوري التركي

ويتصدر اللاعب الغابوني “رون بوبيندزا” هاتاي سبور صدارة ترتيب الدوري التركي برصيد 22 هدفًا.

يليه اللاعب الكندي “سايل لارين” المهاجم في صفوف فريق بشكتاش برصيد 19 هدفًا، متساويًا مع السنغالي “مامي بيرام ديوف” اللاعب في فريق هاتاي سبور بنفس رصيد الأهداف.

فيما جاء في ثالث ترتيب هدافي الدوري “آدم بويوك” مع ييني مالاتياسبور برصيد 17 هدفًا، متساويًا مع لاعب فريق بشكتاش “فينسنت أبوبكر” بنفس رصيد الأهداف.

صحيفة "takvim" التركية: مارسيليا يستعد لتقديم عرضًا بـ20 مليون يورو لضم مصطفى محمد pic.twitter.com/B4TRbeQPRF — Yallakora (@Yallakoranow) May 21, 2021

أما في رابع ترتيب هدافي الدوري الممتاز جاء مهاجم فريق غازي عنتاب “ألكساندرو مكسيم” برصيد 15 هدفًا، متساويًا مع اللاعب فينسنت أبوبكر ومحمد دمير.

فيما جاء اللاعب “هوغو رودليغا” مع فريق دنيزلي سبور برصيد 14 هدفًا في المركز الخامس من ترتيب هدافي منافسات الدوري التركي للموسم الجاري 2020-2021.

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