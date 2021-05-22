شيرين تكشف سر (الصرصار) الذي جعلها مشهورة في مسرحية سمير غانم

استذكرت الفنانة المصرية شيرين ذكرياتها مع الفنان الراحل سمير غانم، والذي كان سبباً في شهرتها في مسرحية (المتزوجون).

شيرين تكشف سر (الصرصار)

وقالت شيرين في مداخلة هاتفية عبر برنامج (الحكاية) عبر فضائية mbc، إن غانم كان إنساناً بمعنى الكلمة، مضيفة: (لو أجريت دراسة حول أعماله الفنية ومسرحياته سنجد أنه لا يهين فيها أحدا أو يضربه).

وأشارت الفنانة المصرية إلى أن الراحل كان يحب عمله جدا، لدرجة أنه يتفنن في كيفية تلبيس الشخصية التي سيؤديها، وكل الأشياء التي كان يرتديها من تصميمه الخاص، ويشترك في تنفيذها.

وحول إفيه (الصرصار) في مسرحية (المتزوجون) قالت: (أصبح اسمي شيرين صرصار، أنا مضطرة أن أحب الصرصار لأنه سبب شهرتي).

وتابعت: (لكن لم يكن أحد ورا الإيفيه، كنا نعمل شيئاً جديداً كل يوم غير الذي يسبقه، وفي يوم كنت مريضة وحين حاولت أن أقول الصرصار قطع صوتي، وضحكت الناس، فسألني ماذا قلتي؟ فكررتها واعتذرت أنها خرجت مني بهذا الشكل لأنني مريضة، فطلب مني أن أقولها كل يوم بهذا الشكل).

مدرسة سمير غانم

واعتبرت الفنانة المتألقة نفسها محظوظة لأنها عملت مسرحية (المتزوجون) مع سمير غانم، منوهة إلى أنها ليست أول شخص يعمل المسرحية.

وقالت شيرين: (كانت الفنانة هويدا قبلي، ولم يعمل معي أي بروفة، ومن فضل الله أنها أول مسرحية أعملها كاملة في حياتي تظل وتبقى لمدة 42 سنة، فقد تم تصويرها سنة 1979، ومن فضل الله أنها لا تزال تعرض في العيد، وأجيال بتتعاقب عليها أجيال).

واستطردت حديثها عن كواليس المسرحية: (تعلمت خلال المسرحية أنه يجب أن أتواجد قبل العرض بساعتين، وكان غانم يأتي أيضاً مبكراً وكذلك الأستاذ جورج، لا ننتظر بعضنا).

وأضافت: (تعلمت في مدرسة سمير غانم أنه يمكن أن أضحك دون قصد، وتوسلته أن نعمل بروفة واحدة عالأقل، فأخبرني أننا سنعمل كثيراً في الغد).

وأشادت ببنات غانم، وقالت: (على قدر ما أنا حزينة على فراقه، على قد ما كنت سعيدة بدنيا وإيمي وأزواجهم حسن ورامي، كنت أرى بالظبط سورة في القرآن أنه لا يجب أن نقول هذا أنجب بناتاً فقط وهذا لم ينجب أولاد، وذكراه لن تبقى موجودة).

مسرحية المتزوجون

وروت الفنانة موقفاً جمعها بدنيا وإيمي، وقالت: (حين كنت أعمل آخر مسرحية (لما الظهر يلعب)، وصورها الأستاذ سمير، يوم البروفة الرئيسية أتت دنيا وإيمي لحضور المسرحية).

وتابعت: (جاءني الأستاذ أحمد الإبياري وقال لي أرجوكي شيرين اليوم متوقف هل نعرض أم لا، قلت له كيف؟ قال لي دنيا وإيمي هنا، ولو كان والدهم كما يعرفونه على المسرح لن يوافقوا على عمل المسرحية، فقلت له أن والدهم أفضل من كل مرة، ودلال عبدالعزيز قالت لي البنات أخبروها إن شيرين مع بابا حاجة تانية وبابا مع شيرين حاجة تانية).

وتناقش مسرحية (المتزوجون) مشكلة المتزوجون في مصر بشكل كوميدي والمشاكل الاقتصادية التي تواجههم والفوارق بين الطبقات.

وحدث تغيير كبير بالفنانين المشاركين بالمسرحية منذ بداية عرضها حتى عرض التصوير التلفزيوني، ففي سنة عرض المسرحية قامت بأداء شخصية (لينا) المسرحية الفنانة (هويدا) ابنه الفنانة صباح وعازف الكمان أنور منسي، ولكنها اعتذرت فجأة عن عدم استكمال دورها في المسرحية.

وبعد اعتذار هويدا، بحث الفنان غانم عن ممثلة بديلة لتؤدي الدور بدلًا منها وتم اختيار (شيرين) لأداء الشخصية.

كما اعتذرت (فريدة سيف النصر) عن استكمال دور (نفيسة) بالمسرحية وحلت محلها الفنانة سعاد نصر في البداية لفترة قصيرة ثم اعتذرت وحلت محلها (راوية سعيد)، واعتذر الفنان أحمد راتب عن استكمال شخصية (الحمش بيه) وحل محله الفنان أحمد ماهر.

وكانت الحالة الصحية لسمير غانم قد شهدت تدهورا حادا خلال الأيام الماضية حيث كان يعالج في أحد المستشفيات إلى أن غيبه الموت الخميس الماضي عن عمر يناهز الـ84 عاماً.

كما تدهورت الحالة الصحية للفنانة المصرية دلال عبدالعزيز في الساعات الأخيرة، بعد علمها بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم.

وقال الأطباء المتابعين لحالتها إن معدل الأكسجين في دم دلال عبدالعزيز انخفض بنسبة 20%، و طلبت حضور جنازة سمير غانم رغم مرضها.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام محلية نقلاً عن مصدر طبي، أنه لم يتم إعلام دلال عبدالعزيز بوفاة زوجها لأن الأخبار السيئة قد تفاقم من تدهور حالتها.

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