سارة المتربيعي.. طفلة فلسطينية تشعل العالم حزناً بعد إصابتها بصاروخ إسرائيلي (فيديو)

اشعلت الطفلة الفلسطينية سارة المتربيعي منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حزناً وغضباً على ما آلت إليه حالتها بعد استهداف إسرائيلي لمنزلها، فيما تهدد شظايا صاروخ استقر في عمودها الفقري سارة بالشلل مدى الحياة.

وسارة هي طفلة فلسطينية أصيبت في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، إثر استهداف منزل عائلتها بصاروخ ثقيل دون تحذير مسبق للعائلة، حيث ترقد حالياً في مستشفى الشفاء وسط مدينة غزة.

وحسب تقرير لشبكة “سي إن إن” الأمريكية، فإن سارة البالغة من العمر أربع سنوات ترقد على سرير بمستشفى في غزة، غير قادرة على الشعور بساقيها بسبب شظايا قذيفة استقرت في عمودها الفقري.

Sarah, a 4-year-old Palestinian girl who was seriously injured after a wall of her house fell on her in one of Israel’s recent airstrikes on Gaza district. She lost the ability to move her limbs. #انقذوا_سارة_المتربيعي #ساره_لازم_تتعالج pic.twitter.com/8MJsdjvooI

— Wirjil (@Wirjil) May 22, 2021