اصطدم رأسه بجدار .. وفاة أحد مشجعي أتلتيكو مدريد خلال الاحتفالات بلقب الدوري الإسباني

أعلنت خدمات الطوارئ في العاصمة الإسبانية مدريد، وفاة مشجعًا يبلغ من العمر 14 عامًا جراء اصطدام رأسه في جدار بعد قيامه بإخراج جسده من شاحنة متحركة أثناء الاحتفال بلقب الدوري الإسباني.

مشجع أتلتيكو مدريد والنوبة القلبية

وذكرت المصادر الطبية في خدمات الطوارئ في مدريد، بأن المتوفى الشاب أصيب بنوبة قلبية بعد اصطدامه بالجدار، ورغم كل الجهود التي بذلت من أجل إنعاش قلبه إلا أنه أعلن عن وفاته بعد ساعة واحدة من وقوع الحادث.

واعتاد الشاب المتوفى برفقة أصدقائه وعائلته أثناء وقوع الحادث، فيما باشرت الشرطة في العاصمة مدريد بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

الشرطة ومراقبة احتفالات أتلتيكو مدريد

ونشرت الشرطة في شوارع المحيطة بملعب المباراة الأخيرة بين فريق أتلتيكو مدريد ومنافسه بلد الوليد، والتي انتهت بفوز أتلتيكو مدريد “البلانكوس” بهدفين مقابل هدف وحيد والتتويج باللقب للمرة ال11 في تاريخ مسيرته، من أجل منع الازدحام في ظل تفشي وباء فيروس كورونا.

واستخدمت الشرطة الإسبانية طائرة المراقبة المسيرة في سماء العاصمة مدريد من أجل مراقبة احتفالات الألاف من أنصار فريق أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني لهذا الموسم والأول منذ عام 2014م.

من إحتفالات جماهير أتلتيكو مدريد بلقب الليجا 📸😍 pic.twitter.com/GAaqVeorKa — BelGoal.com 🇵🇸 (@BelGoalCom) May 22, 2021

وتوج فريق أتلتيكو مدريد بطلاً للدوري الإسباني بعد تحقيق الفوز على منافسه بلد الوليد بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة الختامية من الدوري الممتاز.

وقد فشل حامل اللقب السابق ريال مدريد بفارق نقطتين، رغم انتصاره على منافسه فياريال بهدفين مقابل هدف وحيد الذي خاض المواجهة في نفس التوقيت.

أهداف أتلتيكو مدريد

وأحرز هدف التقدم في المباراة فريق بلد الوليد في الدقيقة ال18 نجح في تسجلها اللاعب أوسكار بلانو، بينما قلص النتيجة منافسه أتلتيكو مدريد “البلانكوس” في الدقيقة ال57 عن طريق أنخيل كوريا.

مباشر.. احتفالات جماهير #اتلتيكو_مدريد الإسباني بلقب الدوري في شوارع العاصمة الاسبانية https://t.co/JNBwhytgoy — Akhbar | أخبار الآن (@akhbar) May 22, 2021

ونجح المهاجم الأوروغواياني سواريز من تسجيل الهدف الحاسم والتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ عام 2014م، وكذلك المرة ال 11 في تاريخ مسيرته الكروية في الدوري الإسباني.

بلد الوليد والهبوط

ورغم الأداء الجيد الذي قدمه فريق بلد الوليد في مواجهة فريق أتلتيكو مدريد طيلة أحداث المباراة، إلا أنه فشل في تحقيق الانتصار وهبط بذلك إلى الدرجة الثانية من الدوري الإسباني.

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أتلتيكو مدريد والتتويج باللقب

رغم فوز ريال مدريد وانتصاره على منافسه فياريال، لكن ذلك لم يمكنه في الحصول على اللقب في ظل حسم جاره وتحقيقه الفوز كذلك على الفريق الهابط إلى دوري الدرجة الثانية بلد الوليد في المباراة التي شهدت القوة والإثارة بين الفريقين في المباراة النهائية.

📸 لقطات من احتفالات فريق #اتلتيكو_مدريد بعد تحقيقهم لبطولة #الدوري_الاسباني للمرة الـ 11 في تاريخه 🏆🥇 #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم pic.twitter.com/X5dYHWVXXz — الميدان الرياضي (@MidanAlYaum) May 22, 2021

وقد حرم فريق ريال مدريد من تحقيق أي من الألقاب هذا الموسم، إلى جانب فشله في الدفاع عن لقبه السابق “الليغا” الذي توج به الموسم الماضي.

الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 86 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 84 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 79 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

📸📷صور من احتفالات اتلتيكو مدريد pic.twitter.com/XVUhBv6Qjp — Football Is My Life (@Footbal63542345) May 22, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 62 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس صاحب المركز السادس برصيد 61 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال برصيد 58 نقطة، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 53 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً، يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 23 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 21 هدفًا.

أما في خامس ترتيب الدوري آتى المغربي يوسف النصيري المهاجم في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

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