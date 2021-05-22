 أنقذوا حي الشيخ جراح.. المواجهات تعود للحي الذي فجر هبة الفلسطينيين والاحتلال يعتدي على المقدسيين

عادت المواجهات مجددا في حي الشيخ جراح الذي كان سببا في الانتفاضة الفلسطينية الأخيرة، واعتدت قوات الاحتلال الغاشم اليوم، السبت، على المتظاهرين السلميين الرافضين للتهويد وأهالي الحي كما تم منع الصحفيين من دخول الحي.

حي الشيخ جراح

من قمع قوات الاحتلال للمتظاهرين في حي الشيخ جراح بالقدس رفضاً لحصار الحي#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/1tyVETgqx4 — sᴀғɪ 🇯🇴🇵🇸🇮🇹 (@Abdsafi93) May 22, 2021

وأظهر مقطع فيديو متداول قوات شرطة الاحتلال، تعتدي على المشاركين في تظاهرة قرب حي الشيخ جراح.

قوات الشرطة "الإسرائيلية" تعتدي على المشاركين في تظاهرة قرب حي الشيخ جراح قبل قليل.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/zcyfmwnD4G — الجرمق (@aljarmaqnet) May 22, 2021

وتحدثت وسائل إعلام فلسطينية عن إصابة بليغة لفلسطيني في رأسه جراء قنبلة صوت أطلقتها قوات الاحتلال بشكل مباشر نحوه خلال قمع متظاهرين بحي الشيخ جراح في القدس.

كما تم تداول مقاطع تظهر قوات الاحتلال وهي تمنع الصحفيين من دخول حي الشيخ جراح بالقدس.

قوات الاحتلال تمنع الصحفيين من دخول حي الشيخ جراح بالقدس #savesheikhjarrah #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/BWo0ne8bHV — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 22, 2021

وأفادت وسائل إعلام بأن قوات إسرائيلية في مدينة القدس، قمعت مساء اليوم السبت، بالقنابل الصوتية والمياه العادمة وقفة أمام المدخل الغربي لحي الشيخ جراح، نظمت ضد إغلاق الحي.

#شاهد | مقدسية من حي الشيخ جراح بالقدس تصرخ في وجه جنود الاحتلال الذين يمنعون المتضامنين من دخول الحي #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/hMYBQoJ9ft — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) May 22, 2021

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على أهالي الشيخ جراح

كما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية محلية في القدس بأنه تم استخدام القوات الإسرائيلية خراطيم المياه والقنابل الصوتية لتفريق المشاركين في الوقفة.

وحسب المصادر، شارك في الوقفة إلى جانب أبناء حي الشيخ جراح، نشطاء سلام، رددوا هتافات منددة بحصار الحي وبممارسات القوات الإسرائيلية والمستوطنين بحق الأهالي هناك.

هذا حساب منى الكرد من عائلات حي الشيخ جراح في القدس المحتلة. هي ومجموعة من ابناء الحي نبهوا العالم لم يحدث من تطهير عرقي مستمر لا يتوقف في كامل اراضي فلسطين. المضايقات اليومية عليهم مستمرة. رجاء متابعتها ونشر المعلومات الهامة التي تنقلها للعالم. #انقذوا_حي_الشيخ_جراح https://t.co/TM1VHAIjjT — Samar D Jarrah (@SamarDJarrah) May 22, 2021

ودعا المشاركون بالوقفة إلى “وضع حد لاستفزازات المستوطنين الإسرائيليين، ورفع الحصار غير القانوني المتواصل على الحي منذ 14 يوما”.

كما منعت القوات الإسرائيلية، أهالي حي الشيخ جراح اليوم من التظاهر على مدخل الحي في حين سمحت للمستوطنين بالدخول والخروج بحرية تامة.

"افضحوا جرائم الاحتلال " التعدي على المقدسيين واقتحام البيوت ما زال مستمر . #SaveSheikhJarrahh #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/IhpionkMAC — 𓂆 Dina (@dinahkh1) May 22, 2021

كثفت الشرطة الإسرائيلية من انتشارها على مداخل الحي ومنعت المواطنين من الوصول إلى البيوت المحاصرة، والمهدد أصحابها بالتهجير القسري لصالح المستوطنين.

يذكر أن أهالي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة، قد دعوا إلى التضامن معهم لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على الحي منذ 14 يوما.

أنا إنخلقت ..كبرت .. وعيت هون على أي أساس بيجي حدا ياخدها بأي منطق ؟؟؟ #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/pyJBvgF4dR — 𓂆️🇵🇸 (@robasalem_) May 22, 2021

ووجه أهالي حي الشيخ دعوة لإسنادهم والتوجه إلى الحي الساعة الخامسة مساء يوم السبت، للاحتجاج على الحصار الذي تفرضه القوات الإسرائيلية عليهم.

مجموعة يهودية متطرفة تتوعد باقتحام المسجد الأقصى غدًا الأحد الساعة ٧#المسجد_الأقصى #انقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/CVh5lyzDDu — Lamees 🇵🇸 (@lameessm) May 22, 2021

أنقذوا حي الشيخ جراح

هذا وتصدر وسم (أنقذوا حي الشيخ جراح) قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر مجددا، وسط آلاف التغريدات الداعمة لفلسطين وأهلها والمنددة بممارسات الاحتلال الغاشم في شتى دول العالم.

هذا وشكك مسؤولون كبار في المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في مدى فعالية العملية العسكرية الأخيرة ضد قطاع غزة، خاصة حجم الضرر الذي تم إلحاقه بشبكة الصواريخ التابعة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأكد المسؤولون العسكريون الإسرائيليون -وفق ما نقلت صحيفة (هآرتس) العبرية، أن العملية الأخيرة كانت بالفعل بمثابة “ردع ناجح” لكن الضرر الذي لحق بالبنية التحتية الصاروخية لحماس كان محدودا أكثر مما خطط له، بينما تلقت إسرائيل أعنف موجات قصف صاروخي على الإطلاق.

المستجدات حتي #الآن في حى الشيخ جراح داخل و خارج الحى، تم الاعتداء علي الشباب المتجمهرين لكسر الحصار خارج الحى ويتم التضييق علي اهل الحى و الشباب اللي قدروا يكسروا الحواجز و الوصول لداخل الحى، مع استمرار الحصار علي الحي لليوم ال ١٤.#انقذوا_حي_الشيخ_جراح #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/oQBi2rXjbO — 🇵🇸 أَحْمَدْ (@AK_5Ahmed) May 22, 2021

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه هاجم طوال فترة التصعيد الأخير حوالي 40% من منصات إطلاق الصواريخ التابعة للحركة، لكنه واجه صعوبة في قصف مواقع أخرى خاصة بسبب نقص المعلومات الاستخبارية الدقيقة.

وبحسب تقييم أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية فقد حافظت حماس -بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار- على قدرتها لإطلاق أعداد كبيرة من الصواريخ على إسرائيل.

كما أن وتيرة إطلاق الصواريخ وكثافة القذائف التي سجلت خلال التصعيد كانت الأعلى على الإطلاق حيث أطلقت عناصر المقاومة 4360 صاروخا وقذيفة هاون من القطاع، عبَر نحو 3400 منها إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.

تضييقات الاحتلال على المتضامنين المتواجدين على مدخل حي الشيخ جراح وسط انتشار واستنفار لقوات الاحتلال في المكان #savesheikhjarrah #أنقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/YcAkqvLhOQ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 22, 2021

وكانت المهمة الأكثر جرأة التي كان يعتزم الجيش الإسرائيلي إتمامها هي تدمير شبكة أنفاق حماس تحت الأرض.

وهي عملية معروفة باسم “جنوب أزرق” تمت الموافقة على تفاصيلها العملياتية خلال فترة تولي أفيغدور ليبرمان وزارة الدفاع بين عامي 2016 و2018 وتم تحيينها مرتين.

#شاهد| "أرض #القدس ما بتنهان".. هتافات الأهالي عند مدخل الشيخ جراح بالقدس رفضاً للحصار المفروض على الحي ومنع الأهالي من غير سكان الحي من الدخول#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/WcnElSYVId — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) May 22, 2021

فقد كان من المفترض أن يمهد قصف الجيش الإسرائيلي لشبكة أنفاق حماس الطريق لهجوم بري كخطوة مفاجئة خلال الأيام الأولى من العملية التي أريد لها أن تطول.

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وقد ناقش كبار المسؤولين العسكريين قبل إطلاق الخطة ما إذا كان ينبغي تفعيلها في غياب اجتياح بري للقطاع، ووافق عليها في النهاية رئيس الأركان أفيف كوخافي.

وفي الأيام الأخيرة للحملة، تم إطلاق 4 صواريخ مضادة للدبابات على أهداف داخل الأراضي الإسرائيلية تسبب أحدها في مقتل جندي وآخر في إلحاق أضرار بسيارة مدنية وإصابة شخص بجروح طفيفة.

#متابعة | وقفة أمام مدخل حي الشيخ جراح بالقدس ضد الإغلاق غير القانوني المفروض على الحي#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح pic.twitter.com/tmX1BEg5Jq — المقدسي للإعلام (@AlmakdesyMedia) May 22, 2021

كما ذكرت هآرتس أن أجهزة المخابرات الإسرائيلية اعتقدت قبل بدء العملية أن حماس ستبقى ملتزمة بالتفاهمات مع إسرائيل وستمتنع عن أي شكل من أشكال التصعيد، ويقوم الجيش الإسرائيلي حاليا بدراسة الأسباب التي شجعت الحركة على الخروج عن مسار الأحداث المتوقع، بما في ذلك قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية الفلسطينية والاشتباكات عند باب العامود ومحاولة طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

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