رعب في مصر بعد كشف السبب الحقيقي لوفاة سمير غانم والسلطات تنكر!

موجة رعب وجدل أصابت المصريين بعد تصريحات حسام غانم، شقيق الفنان الراحل سمير غانم، بأن سبب وفاة الأخير هو إصابته بالفطر الأسود، وليس كورونا.

الفطر الأسود قتل سمير غانم

وقال شقيق سمير غانم في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إن شقيقه أصيب بـ(الفطر الأسود) عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: (سمير كان في منتصف مرحلة الإصابة بمرض (كوفيد-19)، الذي تسبب له في فشل كلوي ورئوي، وأنا أصبت بكورونا أيضا، لكنني شفيت منه بينما شقيقي لم ينج منه، على الرغم من تعاطينا لأدوية العلاج ذاتها).

وتابع: (سمير أصيب قبل وفاته بالفطر الأسود في عينه اليمنى، وهذه من أسوأ الأمور التي يتعرض لها الإنسان).

آخر لحظات سمير غانم في المستشفى

وأشار شقيق سمير غانم إلى أن الفنان الراحل كان في حالة توهان بسبب ارتفاع اليوريا في الدم، إلا أنه كان مدركا لمن كانوا يزورونه في غرفته.

وأوضح أن حالة شقيقه الصحية كانت صعبة في المستشفى، وكان يعاني من مشكلة في الركبة تمنعه من القيام، الأمر الذي كان يدفعه للصلاة معه وهو جالس.

وهو ما أكده الفنان حسن الرداد، زوج إيمي سمير غانم، والذي كتب في إعلان وفاة حماه: (إنا لله و إنا اليه راجعون وداعا حمايا الغالى و اطيب انسان قابلته فى حياتى ، ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة و الدعاء له بالرحمة إن شاء الله، ملحوظة: الوفاة ليست بسبب كورونا).

إنا لله و إنا اليه راجعون

وداعا حمايا الغالى و اطيب انسان قابلته فى حياتى ، ارجو قراءة الفاتحة على روحه الطاهرة و الدعاء له بالرحمة إن شاء الله.💔

ملحوظة: الوفاة ليست بسبب #كرونا https://t.co/lkBc22puTO — Hassan El Raddad (@hassanelraddad) May 20, 2021

خوف وقلق بين المصريين

وعقب تصريحات شقيق سمير غانم، دارت تساؤلات حول ظهور السلالة الهندية من كورونا في مصر، والتي يعد الفطر الأسود من توابعها.

واتهم كثيرون السلطات المصرية بإخفاء الأمر، مطالبينهم بالكشف عن الحقيقة في حال ثبوت ظهوره، وكتب الناشط فريد هادي عبر صفحته على (فيسبوك): (وفاة سمير غانم بعد إصابة بالفطر الأسود أمر يثير تساؤل منطقي عن دخول السلالة الهندية للأراضي المصرية. طبعاً الحكومة الذكية تنكر).

وقال أحمد وجيه: (هل السلالة الهندية وصلت مصر

سؤال يطرح نفسه بعد شواهد إصابة الممثل الراحل سمير غانم به).

واتهم فريد هادي الحكومة المصرية بإخفاء الأمر، وكتب: (الفطر الأسود.. وفاة سمير غانم بعد إصابته بالفطر الأسود أمر يثير تساؤلا منطقيا عن دخول السلالة الهندية للأراضي المصرية. طبعاً الحكومة الذكية تنكر).

واعتبرته أخرى كارثة حقيقة، معلقة: (إصابة سمير غانم بالفطر أو العفن الأسود اللي في الهند بعد إصابته بكورونا.. كارثة بكل المقاييس).

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بينما طرح آخر سؤالا جاء فيه: (هل إصابة سمير غانم بالفطر الأسود بعد شفائه من فيروس كورونا دليل على وجود السلالة الهندية بمصر؟ والذى تسبب في وفاته؟).

ماهو الفطر الأسود؟

وعادة ما يصيب الفطر الأسود مرضى فيروس كورونا المستجد بعدوى فطرية ضارة وقاتلة وهي منتشرة كثيرا في الهند.

والفطر الأسود عبارة عن عدوى فطرية بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة، ويصاب الناس به عن طريق استنشاق الخلايا الفطرية التي يمكن أن تنتشر في المستشفيات والمنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة.

ارتبط الفطر الأسود بمصابي كورونا بسبب زيادة نسبة السيتوكين والتي يفرزها الجهاز المناعي لمقاومة فيروس كورونا والتي تضعف دفاعات الجسم فيضطر الأطباء إلى إعطاء المريض (سترويد) لتثبيط الجهاز المناعي وتقليل إفراز السيتوكين لكن السيتوكين والسترويد يتسبب كلاهما في ارتفاع نسب السكر وضعف الجهاز المناعي فيصبح المريض عرضة للإصابة بالمرض .

ويعتبر الفطر الأسود غير معدي لكنه مميت بنسبة 54% بسبب سرعة انتشاره الكبيرة في الجسم.

وأعلنت الهند أن هناك ارتفاع في أعداد حالات الإصابة بمرض الفطر الأسود في العديد من الولايات، الأمر الذي قد يتسبب في وفاة أكثر من 50% من المصابين، أو يتم إنقاذ بعض المرضى بعد إزالة عظم الفك أو العين.

وزارة الصحة تعلق

من جانبه، قال النائب عبد المنعم شهاب، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه سيتم بحث هذا الأمر مع وزارة الصحة.

وأضاف شهاب في تصريح نقلته صحيفة (الوطن) المصرية أنه في حال ثبوت وجود السلالة الهندية في مصر سيتم اتخاذ الإجرءات اللازمة لعدم تفشي هذه السلالة المميتة داخل مصر.

وأكد شهاب أن هناك تنسيق دائم بين وزارة الصحة ولجنة الصحة بمجلس النواب، وذلك للأوضاع الصحية الخطيرة التي يعيشها العالم في الوقت الحالي، منوها أنه يجب على المصريين الالتزام بالإجراءات الصحية التي حددتها وزارة الصحة من ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وعدم الوقوف في الأماكن المزحمة.

وسبق أن أكد محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي، أن السلالة الهندية لم تصل إلى مصر حتى الآن، مطالبا المصريين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

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