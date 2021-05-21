الاتحاد الدولي يفتح تحقيقًا في وفاة الملاكم راشد صويصات

أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة عن فتح تحقيقًا مستقلاً في الكشف على ملامسات وفاة الملاكم الأردني راشد صويصات، الذي توفيّ بشكل مفاجئ بعد تعرضه لإصابة قوية في الرأس خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب في دولة بولندا.

الاتحاد الدولي و راشد صويصات

وبين الاتحاد الدولي في بيان نشره يوم الخميس الماضي، أن رئيس قسم الطب الرياضي داخل مشفى جامعة لوزان فينسن جريموو سيقود التحقيق.

كما سيراجع ظروف مشاركة الملاكم راشد صويصات في المسابقة وإصاباته ومراجعة البروتوكولات والعلاج الذي أعقب بعد تعرضه للضربة في رأسه.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة “عمر كريمليف”، إن ” الاتحاد الدولي للملاكمة عازم على التعلم من كل درس محتمل من الوفاة المأساوية لراشد”.

وأضاف كريمليف، ” قطعت رياضة الملاكمة خطوات كبيرة في مجال السلامة، ونحن محظوظون بأن هذا النوع من الإصابات نادر للغاية في رياضتنا”.

وفاة راشد صويصات

وسقط الملاكم الأردني صويصات البالغ من العمر 19 عامًا في الجولة الثالثة في نزال ضد الإستوني أنون فينوجرادوف في وزن تحت 81 كيلو غرامًا، وتوفي بضربة قاضية استدعت إلى دخوله المشفى وخضوعه لعملية جراحية عاجلة.

تفاصيل الحادثة

ونقلت وسائل إعلام بولندية في وقت سابق، بأن الملاكم الأردني قد وصل إلى المشفى في مدينة “كالسي” البولندية فاقد الوعي.

وأضحت تلك الوسائل، بأن اللاعب سقط على الأرض ولم يستطع بعدها من إمكانية النهوض بعد تلقيه الضربة القاضية، مما استدعى ذلك نقله على الفور إلى المشفى وإجراء عملية جراحية طارئة لخطورة حالته، حيث وصل إلى المشفى فاقدًا للوعي.

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أسرة الملاكم راشد صويصات

وقد طالبت أسرة الملاكم الأردني راشد صويصات في وقت سابق، في تشكيل لجنة للكشف عن ملابسات وأسباب وفاة ابنهم.

وانتقدت الاتحاد الأردني للملاكمة حول المدة الغير الكافية في مشاركة اللاعب في البطولات الدولية وهي عشرة أيام، وكان يتوجب على اتحاد الملاكمة إجراء كافة الفحوصات اللازمة للاعبين قبل مشاركتهم في البطولة.

رياضة الملاكمة

ويطلق على رياضة الملاكمة اسم ” رياضة الملوك” أو ما يسمى “الفن النبيل”، وهي رياضة يهاجم فيها اثنين من الرياضيين داخل حلبة مربع الشكل من ذوي الوزن المماثل، وتتراوح فترة الجولات من دقيقة إلى ثلاثة دقائق لكل واحدة.

الاتحاد الدولي للملاكمة يفتح تحقيقا في وفاة الملاكم الأردني #راشد_صويصات المفاجئة pic.twitter.com/WHIHD10Z1t — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 21, 2021

ويحاول كلا الرياضيين داخل الحلبة الواحدة بأن يتفادون الضربات على الرأس أي الكدمات، كما يسعون تحقيق الكدمات بأنفسهم لتسجيل النقاط لهم.

وتتركز تلك الضربات في منطقة الرأس والجذع والأكثر تركيزًا من قبل الرياضيين، كما أن الحاصل على النقاط الأكثر بعد العدد المحدد من الجولات يكون الفائز في المباراة.

فوجئ العالم العربي الرياضي بخبر وفاة الملاكم الأردني "راشد صويصات" خواتيم الشهر الماضي لتتصاعد مجدداً الأراء المنددة بهذه الرياضة المميتة! pic.twitter.com/FJB5SRoCFV — see | عربي (@Seeon) May 18, 2021

الضربة القاضية

ويمكن أن يحقق اللاعب الفوز في المباراة في حال سقط الخصم بضربة قوية وكان حينها غير قادر على النهوض مرة أخرى لمواصلة المنافسة من جديد وتعرف بضربة القاضية أو TKO، ويقوم الحكم بالاحتساب إلى عشرة وبعدها يعلن بعدها الفائز في المباراة.

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