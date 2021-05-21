آخر تطوّرات الحالة الصحية للشيخ يوسف القرضاوي بعد أيام من إصابته بكورونا

أكد الحساب الرسمي للشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أن الحالة الصحية للشيخ “القرضاوي”، آخذة في التحسن وقد خرج من العناية المركزة.

الشيخ يوسف القرضاوي بحاجة لعناية طبية

وذكر الحساب ان الشيخ القرضاوي لا يزال بحاجة إلى عناية طبية في المستشفى.

وطلب حساب الشيخ القرضاوي من محبيه الدعاء أن يتم الله عليه الشفاء عاجلا غير آجل.

الحمد لله رب العالمين!

الحالة الصحية لفضيلة الشيخ يوسف القرضاوي آخذة في التحسن.. وقد خرج من العناية المركزة؛ ولكنه لا يزال بحاجة إلى عناية طبية في المستشفى.

نسالكم الدعاء أن يتم الله عليه الشفاء عاجلا غير آجل! — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) May 21, 2021

وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أعلن عن إصابة القرضاوي، بفيروس كورونا المستجد “كوفيد19”.

كما نفى الاتحاد ما أشيع عن وفاة الشيخ القرضاوي، متأثرا بإصابته بفيروس “كورونا”.

وقال الاتحاد في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر”، سابقاً، إن “ما يشاع من خبر وفاة العلاّمة الشيخ يوسف القرضاوي، حفظه الله، الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين غير صحيح بتاتا”.

كما نفى نجل الدكتور القرضاوي “عبدالرحمن” الأنباء، وقال إنه والده بخير.

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