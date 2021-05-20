يديعوت أحرونوت: “30” جندياً غادروا الحافلة التي قصفتها القسام قبل دقائق فقط

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، تفاصيل الدقائق التي كادت ان تتسبب في كارثة في صفوف الجيش الإسرائيلي، بعد ضرب كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الخميس حافلة مصفحة للجنود كانت تقلهم على حدود غزة في قاعدة ويكيم العسكرية.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن دقائق قليلة فصلت بين مغادرة 30 جندياً للحافلة واستهدافها، بصاروخ مضاد للدروع من “كتائب القسام”، شمال قطاع غزة.

كتائب القسام تستهدف حافلة إسرائيلية

ونشرت كتائب القسام فيديو عملية استهداف الحافلة الإسرائيلية وقد أصابها صاروخ الكورنيت إصابة مباشرة، واعترفت إسرائيل بإصابة أحد جنودها في قصف الحافلة.

⭕⭕ #كتائب_القسـ.ام تنشر فيديو لعملية استهداف حافلة مصفّحة لجنود الاحتلال داخل قاعدة "زيكيم" على الحدود مع #غزة .. #شاهد 👇👇👇 pic.twitter.com/3Jy5K6cTmD — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 20, 2021

وقالت “يديعوت أحرونوت”، إن “صاروخاً أُطلق من قطاع غزة باتجاه الحافلة (في موقع زيكيم العسكري)، قبل دقائق قليلة من خروج 30 جندياً منها يتبعون كتيبة المظليين”.

30 جندياً من وحدة المظليين

أضافت: “وصل الجنود صباح اليوم إلى فرقة غزة لتعزيز المهمات الدفاعية في المنطقة، وبعد دقائق من مغادرتهم الحافلة أصابها الصاروخ”. وتُظهر صور للحافلة نشرتها وسائل إعلام محلية أضراراً لحقت بها، إثر إصابتها بالصاروخ.

نقلت الصحيفة عن مئير فاكنين (76 عاماً)، سائق الحافلة، قوله: “أنزلت الجنود في القاعدة وانتظرت الرحلة التالية لإخراج جنود من هناك، لم يكن هناك أي إنذار”. وأضاف: “كنت خائفاً، ولكني سعيد لأن الحافلة كانت فارغة”.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الجيش يحقق في سبب وقوف الحافلة “في منطقة ممنوعة”.

صباح الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه “تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو حافلة صغيرة فارغة كانت في موقف سيارات”. وأضاف “نتيجة لإطلاق الصاروخ أصيب جندي بجروح طفيفة من الشظايا، حيث كان يقف قرب الحافلة”.

في وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، في بيان، “استهداف حافلة لنقل الجنود قرب قاعدة زيكيم شمال قطاع غزة بصاروخ موجه”.

بينما دخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ11، وبلغ عدد ضحاياه 230 شهيداً، بينهم 65 طفلاً و39 سيدة و17 مسناً، بجانب 1710 جرحى، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وأعلن مساء الخميس التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار، بوساطة مصرية يدخل حيز التنفيذ الساعة الثانية فجرا، في الوقت الذي هددت فيه كتائب القسام بتنفيذ ضربة صاروخية كبيرة تطال كل المناطق الإسرائيلية إذا لم يلتزم الاحتلال بالتهدئة.

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