وفاة سمير غانم متأثرا بكورونا وتفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته

أعلنت العديد من وسائل الإعلام المصرية عن وفاة الفنان سمير غانم، وذلك بعد تدهور حالته الصحية أثناء وجوده بالمستشفى، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وفاة سمير غانم

كما أعلن الكاتب والمنتج أحمد الإبياري، عن وفاة سمير غانم وذلك عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وكتب الابياري ما نصه: (مع السلامة يا سمير.)

وكان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أكد أن حالة الفنان سمير غانم كانت تحتاج لمزيد من الرعاية.

وكشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز، بعد إصابتهما بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة.

وقال تاج الدين في مداخلة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” تقديم شريف عامر: “اتابع إعلاميا حالة سمير غانم ودلال عبدالعزيز، ومازالت حالتهما تحتاج إلى مزيد من الرعاية والعلاج، وأتمنى لهم الشفاء العاجل”.

فيما أوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا الدكتور حسام حسني، أن حالة الفنان سمير غانم لم تتحسن، وما زالت مسحته إيجابية، ولم يتعافَ بعدُ كما أشاع البعض.

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طبيب سمير غانم يكشف حالته

وقال حسام حسني، خلال لقائه ببرنامج (الستات ميعرفوش يكدبوا” على قناة “cbc”، إن حالة سمير غانم لا تتوقف فقط على مشاكل الكلى، بل هناك بعض الخلل في وظائف الجسم بأكملها.)

موضحا:(بينما حالة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز في طريقها للاستقرار، ولكن لم تتعافَ أيضًا بعد، وهناك متابعة وزيارات لهم بشكل مستمر للاطمئنان على حالتهم الصحية.)

كورونا ضرب عائلة سمير غانم

واستطاع فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 أن يضرب عائلة الفنان غانم خلال الفترة الماضية، حيث أصيبت كل من الفنانة دلال عبد العزيز ودنيا غانم وإيمي.

ودخل الفنان الكبير الخميس 29 أبريل/نيسان، أحد المستشفيات الخاصة، فيما دخلت دلال عبد العزيز قبل بـ4 أيام بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس.

وكانت دلال عبد العزيز تخضع للعزل المنزلي في بداية الأزمة بصحبة ابنتها دنيا، ولكن حالتها تطلبت النقل إلى أحد المستشفيات الخاصة من أجل تلقي الرعاية والعلاج.

وتشارك الفنانة دلال عبد العزيز في مسلسل (ملوك الجدعنة)، الذي يعرض علىMBC المراكز الأولى في تريند موقع (تويتر)، وذلك بعدما حققت الحلقات الأولى منه نجاحا جماهيريا واسعا، ونالت إعجاب الجمهور وحازت على انتباهه.

تعافي دنيا

وتعافت النجمة دنيا ابنة الفنان الكبير من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية، وهو الأمر الذي ينطبق على النجم حسن الرداد الذي تعافى تماما، فيما لا تزال زوجته إيمي تحت الملاحظة والعزل.

وكانت الفنانة إيمي نجلة الفنان الكبير، قد نقلت إلى المستشفى قبل أسابيع لتلقي العلاج أيضًا، قبل أن يلحق بها والدها الفنان.

وجاء إصابة دلال ودنيا بفيروس كورونا أثناء تصويرهما مشاهد وأحداث مسلسل (عالم موازي) والذي كان من المفترض عرضه خلال الماراثون الرمضاني الجاري خاصة أن الفنان والمنتج هشام جمال والذي كان يتولى إخراج العمل أصيب بالفيروس بعدهم مباشرة.

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