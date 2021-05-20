هل انفصل أحمد العوضي عن ياسمين عبدالعزيز.. الفنان المصري يثير ضجة في منشور على الفيسبوك

أثار الفنان المصري، أحمد العوضي، جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بشأن حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز.

أحمد العوضي وزوجته

جاء ذلك، بعد نشر العوضي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، منشور غريب، رصدته “وطن”، مقتبساً تصريحات سابقة له.

وقال العوضي، في منشوره: “إنك تنسحب من حياة ناس مش مقدرينك دي مش نذالة أو قلة أصل، لا دي منتهي القوة والجدعنة مع نفسك”.

وحسب وسائل إعلام مصرية، انهالت التعليقات على منشور العوضي، فقد لمح البعض أنه قرر الانفصال عن الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وفي السياق، حذره البعض من الانفصال عن ياسمين، موضحين أنه لا يستطيع أن يجد فتاة مثلها.

“اللي ملوش كبير”

وكان الفنان المصري أحمد العوضي، رد مؤخراً على شائعات انفصاله عن زوجته ياسمين عبد العزيز، إثر خلافات في كواليس تصوير مسلسلهما “اللي ملوش كبير”.

وأكد أحمد العوضي، أنه وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز يتصفحان هذه الشائعات يومياً ويسخران منها.

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وقال العوضي، في أول ظهور له في رمضان، خلال برنامج “ستوديو9090”: “من يكلف نفسه بترويج هذه الشائعات ظنا أنه سيغضبنا، لا يعلم إن كان أحد أسباب سعادتنا”.

ووجه العوضي رسالة لكل من يسعون للوقيعة بينه وبين زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أنه وزوجته لا يهتمان بمحاولات الوقيعة بينهما، وكان آخرها نشر ملصقات دعائية معدلة لمسلسلهما “اللي مالوش كبير” والتي تبين ظهور كل منهما على حدة، وهي عكس الملصقات الحقيقية التي يظهر كلاهما فيها.

يشار إلى أن مسلسل “اللي مالوش كبير” شهد على أول لقاء فني بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد زواجهما العام الماضي، وشاركهما بطولته خالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسمين ومن إخراج مصطفى فكري.

أحمد العوضي وشخصية الخديوي

وفي وقت سابق، كشف أحمد العوضي عن المصدر الذي استوحى منه الجمل الشهيرة التي تعلّق بها متابعو مسلسل “اللي مالوش كبير”، مثل “وحش الكون”، و”على الله حكايتك”.

وقال العوضي: “أنا دائماً أعمل بطريقة معينة، وأقدم الأقرب للحقيقة”.

وأضاف، لأنني من منطقة شعبية، وإلى اليوم أتواجد في الشارع طول الوقت، أحتك بنوعيات وفئات كثيرة من البشر.

وأكد على أن سيف الخديوي موجود بكلامه وطريقة حركات يده، وخواتمه وسلاسله”، مشيراً “عندما قدمت شخصية بروسلي في (كلبش)، الناس أخذت مني جملة “من أجلك أنت” وأصبحت دارجة في الشارع.

وأوضح أن هذا الكلام هو الذي يعطي الشخصية الطعم الذي يحبه الناس، ومجهودي كممثل في صناعة الكلام والحالة للشخصية، كما حدث مع هشام عشماوي في (الاختيار)، وجمل مثل (الله المستعان)، أو (الطواغيت).

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