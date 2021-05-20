موعد مباراة ريال مدريد وفياريال والقنوات الناقلة في نهاية الدوري الإسباني

من المقرر أن يلتقي فريق ريال مدريد في مباراته النهائية في ختام الدوري الإسباني أمام منافسه فياريال والتي ستجمع الفريقين مساء يوم السبت، على ملعب ” الفريدو دي ستيفانو”.

ومن خلال تلك المباراة سيحدد مصير المتوج باللقب لهذا الموسم أو جاره فريق أتلتيكو مدريد الذي يخوض مباراة في وقت ذاته أمام نظيره بلد الوليد.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال

وستقام المباراة بين حامل اللقب السابق للدوري ريال مدريد ضد فياريال في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، فلسطين، سوريا، لبنان.

بينما ستكون عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة مصر، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين فريق ريال مدريد ومنافسه فياريال عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات الدوري الإسباني هذا الموسم.

وستنقل عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

وكذلك ستكون عبر قناة beIN Sports HD4″” بتردد على القمر الصناعي سهيل 11585، ومعدل ترميز27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على مباراة ريال مدريد وفياريال

وسيعلق على أحداث اللقاء بين كلا الفريقين، المعلق في شبكة قنوات ” beIN Sports” المعلق التونسي عصام الشوالي.

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تشكيلة ريال مدريد

وسيدخل المدرب الفرنسي زيدن الدين زيدان 48 عاماً بتشكيلة أساسية أمام منافسه فياريال، حيث سيكون في مركز حراسة المرمى البلجيكي تيبو كورتوا.

بينما سيكون في خط دفاع الفريق الملكي كلاً من: فيرلاند ميندي، مارسيلو، ميليتاو، ناتشو، رافئيل فاران.

أما في خط الوسط ثلاثي الفريق، كاسيميرو، لوكا مودريتش، إيسكو، وسيلعب في خط هجوم كلاً من: كريم بنزيما، ماركو أسينسيو، إيدين هازارد، فينيسيوس جونيور.

غيابات ريال مدريد

وستشهد المواجهة المصيرية غياب عدد من نجوم فريق ريال مدريد عن التشكيلة الأساسية من أبرزهم سيرجيو راموس، لوكاس فاسكيز، توني كروس، داني كرفخال، مع عودة اللاعبين فالفيردي وفينيسيوس جونيور إلى المشاركة من جديد.

نتائج الفريقين ريال مدريد وفياريال

يدخل فريق ريال مدريد بمعنويات عالية ورغبة شديدة في الفوز من أجل تجربة الحظ في التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي وسط المنافسة الشديدة مع جاره أتلتيكو مدريد المتصدر بفارق نقطتين عن فريق الملكي الإسباني.

كما يواجه منافسه فياريال الذي يدخل المباراة الصعبة بمعنويات عالية كذلك بعد نجاحه في تحقيق الانتصار على فريق إشبيلية والذي وصل من خلاله إلى المركز السادس من الترتيب خلال منافسات الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الإسباني

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري الإسباني فريق أتلتيكو مدريد برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق ريال مدريد برصيد 81 نقطة.

بينما جاء فريق برشلونة في المركز الثالث برصيد 76 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق إشبيلية برصيد 74 نقطة.

MARCA | سيرخيو راموس لن يتواجد ضد فياريال، هدفه هو أن يكون جاهز تماماً من أجل اليورو وأن يدخل في قائمة لويس إنريكي. pic.twitter.com/C2BR28c7dP — Insider Real (@RMCFarab) May 20, 2021

أما في المركز الخامس جاء فريق ريال سوسيداد برصيد 59 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن فريق ريال بتيس صاحب المركز السادس برصيد 58 نقطة.

ويأتي في المركز السابع من الترتيب فريق فياريال متساويًا بعدد النقاط، بينما جاء في المركز الثامن فريق سيلتا فيغو برصيد 53 نقطة.

وفي تاسع الترتيب جاء فريق أتلتيك بيلباو برصيد 46 نقطة، فيما أتى في المركز العاشر غرناطة برصيد 45 نقطة.

هدافو الدوري الإسباني

ويحتل في صدارة هدافي الدوري الإسباني لمنافسات للموسم الحالي، المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 30 هدفاً، يليه في المركز الثاني من ترتيب هدافي الدوري المهاجم الإسباني جيرارد مورينو مع فريق فياريال برصيد 23 هدفًا.

#ريال_مدريد يعلن غياب نجم الوسط توني #كروس عن المباراة المصيرية أمام #فياريال في جولة ختام الدوري الإسباني بعد ثبوت إصابة اللاعب بفيروس #كورونا بعد مخالطته لشخص مصاب وخضوعه للعزل الطبي pic.twitter.com/XvOXprmECY — الاتحاد الرياضي (@alittihadSport) May 17, 2021

وفي المركز الثالث جاء الفرنسي كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني برصيد 22 هدفًا، بينما جاء في المركز الرابع الأوروغواياني لويس سواريز مهاجم فريق أتلتيكو مدريد برصيد 20 هدفًا.

أما في خامس الترتيب آتى المهاجم المغربي يوسف النصيري اللاعب في صفوف فريق إشبيلية برصيد 18 هدفًا خلال منافسات الدوري الإسباني الموسم الحالي.

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