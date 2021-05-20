ماذا طلب العُمانيون من (أبو عبيدة) خلال وقفة تضامنية في مسقط نصرة لغزة والقدس؟ (فيديو)

وجه عمانيون غاضبون شاركوا في وقفة تضامنية نصرة للفلسطينيين والمسجد الأقصى، طلباً للناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، أبو عبيدة.

العمانيون هتفوا: أبو عبيدة يا حبيب فجر فجر تل أبيب

وهتف العمانيون، خلال المظاهرة، وفق مقطع فيديو رصدته (وطن)، باسم المتحدث باسم كتائب القسام ( أبو عبيدة يا حبيب.. فجر فجر تل أبيب)، مستخدمين شعارات أطلقها الفلسطينيين في وقت سابق ضد الاحتلال الإسرائيلي.

⭕⭕ ماذا طلب العُمانيون من "أبو عبيدة" خلال مظاهرة في مسقط نصرة لغزة والقدس pic.twitter.com/i4c4NnFwat — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) May 20, 2021

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الطلب العماني، مشيدين بالموقع المشرف لسلطنة عمان وسكانها بشأن القضية الفلسطينية.

🇵🇸

🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸 🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 🇵🇸🇴🇲 — عزيز النفس (@aziz_alnfas) May 20, 2021

اعتقد انه سقط رهان التطبيع في مقابل ارادة الجماهير — Slamah Abu azab (@AzabSlamah) May 20, 2021

والله رجال — Dawood (@Dawood69851002) May 20, 2021

اللهم امين يارب العالمين — فداء الأقصى (@lWj8vtau4XiiIww) May 20, 2021

وقفة تضامنية من أجل القدس

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه العمانيون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وتعبيرهم عن رفضهم للإجراءات والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بالتزامن مع اليوم الحادي عشر للعدوان الإسرائيلي على غزة.

اقرأ أيضاً: العمانيون يرتدون الكوفية الفلسطينية في وقفة تضامنية ويهتفون للمسجد الأقصى وغزة

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” مشاركة العمانيين في وقف تضامنية دعت لها السفارة الفلسطينية في بلادهم، متشحين بالكوفية الفلسطينية ورافعين علم فلسطين، في تعبير عن استنكارهم للعدوان الإسرائيلي.

مفتي سلطنة عمان

وفي وقت سابق، أشاد المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، بالمقاومة الفلسطينية وما فعلته بالاحتلال الغاشم المتغطرس خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن المقاومة أثبتت بصنيعها هذا أن مشكلات هذه الأمة لا تحل إلا بالاستمساك بالعروة الوثقى من الدين.

وقال الشيخ أحمد الخليلي:(إن المقاومة الباسلة ببطولتها النادرة وتضحياتها العظيمة وخططها الموفقة غسلت عن جبين هذه الأمة عارًا تلطخت به ردحًا من الزمن، فتمرغت في أوحال الذل، وتساقطت في دركات الهون.)

وتابع أحمد الخليلي مشيدا باستبسال المقاومة في فلسطين وما كبدته للعدو الصهيوني من خسائر فادحة:(وقد أثبتت المقاومة بذلك أن مشكلات هذه الأمة لا تحل إلا بالاستمساك بالعروة الوثقى من الدين.)

واستشهد مفتي السلطنة في تغريدته بمقولة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ (نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله)

وأكمل الشيخ أحمد الخليلي:(فكم مرت هذه الأمة بتجارب كابدت منها غصص الهوان، وكم استمسكت بحبل انقطع بها فهوت إلى غير قرار فثبت بذلك أنها لا يجديها إلا الاعتصام بحبل الله)

كما أصدر المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد الخليلي أكثر من بيان للتنديد بالاعتداءات على المسجد الأقصى، وأيضاً للتنديد بموقف أهل العلم مما يجري في فلسطين.

وفي لقاء تلفزيوني وصف مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان، الشيخ كهلان الخروصي، من يقولون إن تحرير القدس من علامات الساعة، بأنهم متخاذلون.

موقف سياسي

وسياسياً، أعرب وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، عن تضامن السلطنة مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتأييدها الثابت للمطالبة العادلة بالحرية والاستقلال.

وقال إن ممارسات الاحتلال تحتاج إلى تحرك دولي لوقفها.

وقد أكد عضو مجلس الشورى العُماني ممثل ولاية بهلا، محمد بن تميم الهنائي، أن موقف السلطنة ثابت من دعم الحقوق المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحظي الفلسطينيون خلال الأيام الأخيرة بتضامن عماني واسع، كما خرجت المسيرات التضامنية في قطر والبحرين والكويت، فيما عجت مواقع التواصل بالدعم المتواصل لهم في مواجهة الاحتلال.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك