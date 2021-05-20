العمانيون يطلبون من أبو عبيدة قصف تل أبيب
وقفة تضامنية في سلطنة عمان
Videoالهدهد

ماذا طلب العُمانيون من (أبو عبيدة) خلال وقفة تضامنية في مسقط نصرة لغزة والقدس؟ (فيديو)

كتب وطن
0

وجه عمانيون غاضبون شاركوا في وقفة تضامنية نصرة للفلسطينيين والمسجد الأقصى، طلباً للناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس في غزة، أبو عبيدة.

العمانيون هتفوا: أبو عبيدة يا حبيب فجر فجر تل أبيب

وهتف العمانيون، خلال المظاهرة، وفق مقطع فيديو رصدته (وطن)، باسم المتحدث باسم كتائب القسام ( أبو عبيدة يا حبيب.. فجر فجر تل أبيب)، مستخدمين شعارات أطلقها الفلسطينيين في وقت سابق ضد الاحتلال الإسرائيلي.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الطلب العماني، مشيدين بالموقع المشرف لسلطنة عمان وسكانها بشأن القضية الفلسطينية.

وقفة تضامنية من أجل القدس

يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه العمانيون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وتعبيرهم عن رفضهم للإجراءات والممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، بالتزامن مع اليوم الحادي عشر للعدوان الإسرائيلي على غزة.

اقرأ أيضاً: العمانيون يرتدون الكوفية الفلسطينية في وقفة تضامنية ويهتفون للمسجد الأقصى وغزة

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” مشاركة العمانيين في وقف تضامنية دعت لها السفارة الفلسطينية في بلادهم، متشحين بالكوفية الفلسطينية ورافعين علم فلسطين، في تعبير عن استنكارهم للعدوان الإسرائيلي.

مفتي سلطنة عمان

وفي وقت سابق، أشاد المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، بالمقاومة الفلسطينية وما فعلته بالاحتلال الغاشم المتغطرس خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن المقاومة أثبتت بصنيعها هذا أن مشكلات هذه الأمة لا تحل إلا بالاستمساك بالعروة الوثقى من الدين.

وقال الشيخ أحمد الخليلي:(إن المقاومة الباسلة ببطولتها النادرة وتضحياتها العظيمة وخططها الموفقة غسلت عن جبين هذه الأمة عارًا تلطخت به ردحًا من الزمن، فتمرغت في أوحال الذل، وتساقطت في دركات الهون.)

وتابع أحمد الخليلي مشيدا باستبسال المقاومة في فلسطين وما كبدته للعدو الصهيوني من خسائر فادحة:(وقد أثبتت المقاومة بذلك أن مشكلات هذه الأمة لا تحل إلا بالاستمساك بالعروة الوثقى من الدين.)

واستشهد مفتي السلطنة في تغريدته بمقولة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ (نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله)

وأكمل الشيخ أحمد الخليلي:(فكم مرت هذه الأمة بتجارب كابدت منها غصص الهوان، وكم استمسكت بحبل انقطع بها فهوت إلى غير قرار فثبت بذلك أنها لا يجديها إلا الاعتصام بحبل الله)

كما أصدر المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد الخليلي أكثر من بيان للتنديد بالاعتداءات على المسجد الأقصى، وأيضاً للتنديد بموقف أهل العلم مما يجري في فلسطين.

وفي لقاء تلفزيوني وصف مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان، الشيخ كهلان الخروصي، من يقولون إن تحرير القدس من علامات الساعة، بأنهم متخاذلون.

موقف سياسي

وسياسياً، أعرب وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، عن تضامن السلطنة مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتأييدها الثابت للمطالبة العادلة بالحرية والاستقلال.

وقال إن ممارسات الاحتلال تحتاج إلى تحرك دولي لوقفها.

وقد أكد عضو مجلس الشورى العُماني ممثل ولاية بهلا، محمد بن تميم الهنائي، أن موقف السلطنة ثابت من دعم الحقوق المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحظي الفلسطينيون خلال الأيام الأخيرة بتضامن عماني واسع، كما خرجت المسيرات التضامنية في قطر والبحرين والكويت، فيما عجت مواقع التواصل بالدعم المتواصل لهم في مواجهة الاحتلال.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
الهدهد

مصادر تكشف ما طلبه جبريل الرجوب من قيادة حماس حتى لا ينفجر الشارع بالضفة الغربية

الهدهد

نظام المهداوي: أموال السيسي لغزة إماراتية بهدف دعم تيار دحلان وتقويض حماس

الهدهد

العمانيون يرتدون الكوفية الفلسطينية في وقفة تضامنية ويهتفون للمسجد الأقصى وغزة

الهدهد

كتائب القسام تستهدف حافلة لنقل الجنود في زيكيم بصاروخ موجه (شاهد)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More