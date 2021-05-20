طبيب مصري يكشف تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم بعد تدهورها

كشفت طبيب مصري، تطورات الحالة الصحية للفنان سمير غانم، وذلك على إثر إصابته وزوجته دلال عبد العزيز بفيروس كورونا قبل عدة أسابيع.

سمير غانم ومسحة كورونا

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة كورونا، وفق لقاء تلفزيوني رصدته “وطن”، إن الفنان سمير غانم ما زالت مسحته إيجابية من فيروس كورونا.

واستدرك الطبيب المصري بالقول: “لكنه يعاني من بعض الخلل البسيط في وظائف الجسم كلها”.

وعن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز قال حسني: “مازالت في المستشفى وحالتها في الطريق للاستقرار: بنزورها كل شوية وبنطمن عليها ووضعها إن شاء الله يبقى مستقر”.

متابعة علاجية للفنان سمير غانم

وكان مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، قال إن “المعلومات اللي عندي سمير في مرحلة علاجية تحتاج إلى علاج مكثف ومتابعة والفترة المقبلة، هتبين الحالة أخبارها إيه، أما دلال عبد العزيز، فهي تحتاج إلى متابعة”.

ونقل الفنان المصري سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز إلى المستشفى بعد تدهور حالتهما الصحية جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد.

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ونقلت بوابة “أخبار اليوم” عن مصادر مقربة من دلال عبد العزيز، قولها إن الفنانة تعاني من صعوبة إلى حد ما في التنفس، وتخضع حاليا لجلسات أكسجين لتنظيم عملية التنفس.

وذكرت البوابة أن الفنان غانم نقل أيضا إلى المستشفى، لتلقي بروتوكول العلاج من كورونا مع توفير الرعاية اللازمة له ولزوجته، ومازالت في المستشفى وحالتها في الطريق للاستقرار.

حسن الرداد يرد على شائعة وفاة سمير غانم

وفي وقت سابق، خرجت عائلة الفنان المصري الكبير عن صمتها، وعلقت بشكل رسمي لأول مرة على شائعات الوفاة التي تلاحقه منذ إصابته وزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز بفيروس (كورونا).

وكتب الفنان المصري حسن الرداد، زوج إيمي غانم، عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك)، قائلاً عن حالة حماه: (لا صحة لكل الأخبار المتداولة بخصوص الحالة الصحية لحمايا الأستاذ سمير غانم).

وطالب حسن الرداد الجميع بالتوقف عن تداول أو نشر أي أخبار عن الحالة الصحية للنجمين، إلا ما يتم نشره عبر حسابه الموثق أو حساب الإعلامي رامي رضوان زوج النجمة دنيا غانم.

نقابة الممثلين تعلق على شائعة وفاة سمير غانم

ونفت نقابة المهن التمثيلية بشكل عاجل، شائعة وفاة سمير غانم، أو تحسن حالة دلال عبدالعزيز الصحية.

وقالت الفنانة نهال عنبر المسئولة عن الملف الطبي في نقابة المهن التمثيلية إن ما تردد خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنان غانم بعد تعرضه لمتاعب شديدة في الكلى ووضعه على جهاز التنفس الصناعي غير صحيح.

وتابعت نهال عنبر في تصريحات صحفية: (ما يتردد عن وفاة سمير غانم هو كذب وحالته مستقرة ولا يزال يتلقى العلاج في المستشفى).

كما نفى الفنان اشرف طلبة عضو نقابة المهن السينمائية ما نشر عن خروج الفنانة دلال عبد العزيز من مشفى العزل، مؤكدا انها ما تزال تتلقى العلاج .

كورونا ضرب عائلة سمير غانم

واستطاع فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 أن يضرب عائلة الفنان غانم خلال الفترة الماضية، حيث أصيبت كل من الفنانة دلال عبد العزيز ودنيا غانم وإيمي.

ودخل الفنان الكبير الخميس 29 أبريل/نيسان، أحد المستشفيات الخاصة، فيما دخلت دلال عبد العزيز قبل بـ4 أيام بعد تدهور حالتها وإصابتها بضيق في التنفس.

وكانت دلال عبد العزيز تخضع للعزل المنزلي في بداية الأزمة بصحبة ابنتها دنيا، ولكن حالتها تطلبت النقل إلى أحد المستشفيات الخاصة من أجل تلقي الرعاية والعلاج.

وتشارك الفنانة دلال عبد العزيز في مسلسل (ملوك الجدعنة)، الذي يعرض علىMBC المراكز الأولى في تريند موقع (تويتر)، وذلك بعدما حققت الحلقات الأولى منه نجاحا جماهيريا واسعا، ونالت إعجاب الجمهور وحازت على انتباهه.

تعافي دنيا

وتعافت النجمة دنيا ابنة الفنان الكبير من فيروس كورونا، حيث جاءت نتيجة المسحة الطبية سلبية، وهو الأمر الذي ينطبق على النجم حسن الرداد الذي تعافى تماما، فيما لا تزال زوجته إيمي تحت الملاحظة والعزل.

وكانت الفنانة إيمي نجلة الفنان الكبير، قد نقلت إلى المستشفى قبل أسابيع لتلقي العلاج أيضًا، قبل أن يلحق بها والدها الفنان.

وجاء إصابة دلال ودنيا بفيروس كورونا أثناء تصويرهما مشاهد وأحداث مسلسل (عالم موازي) والذي كان من المفترض عرضه خلال الماراثون الرمضاني الجاري خاصة أن الفنان والمنتج هشام جمال والذي كان يتولى إخراج العمل أصيب بالفيروس بعدهم مباشرة.

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