“شاهد” باريس سان جيرمان بطلاً لكأس فرنسا للمرة ال14 في تاريخه

توج فريق باريس سان جيرمان بطلاً لكأس فرنسا على حساب فريق موناكو في مباراة قوية جمعت كلا الفريقين على ملعب فرنسا، بهدفين نظيفين دون رد.

أهداف باريس سان جيرمان في مرمى موناكو

ونجح فريق باريس سان جيرمان من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة ال 19 من عمر زمن المباراة عن طريق الأرجنتيني “ماورو إيكاردي” بعرضية رائعة من المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

وعاد صانع الهدف الأول مبابي مع مجريات الشوط الثاني لتسجيل هدف الانتصار والتتويج باللقب في الدقيقة ال81 من المباراة، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الباريسي “البي أس جي” بهدفين نظيفين.

باريس سان جيرمان والمرة ال 14

وتوج فريق باريس سان جيرمان بعد التأهل للمباراة النهائية لكأس فرنسا في المرة الثامنة على التوالي وتحقيق الفوز للمرة ال 14 في تاريخ مسيرته الكروية على حساب منافسه موناكو.

تألق باريس سان جيرمان وفشل موناكو

وفشل فريق موناكو من التتويج للمرة السادسة في تاريخه، بعد الجهد الكبير الذي استطاع من خلال الفريق من الوصول إلى المواجهة النهائية للمنافسة على لقب كأس فرنسا.

En vous souhaitant une belle et douce nuit ! ❤️💙 Et comme le dit si bien @KMbappe, 𝐈𝐂𝐈 𝐂'𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐀𝐑𝐈𝐒❗️ pic.twitter.com/JZolRN9QKK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 20, 2021

وشهدت المباراة السيطرة والاستحواذ من جانب فريق باريس سان جيرمان على مجريات اللقاء، الذي دخل المباراة بقوة والحرص على التتويج بهذا اللقب، إلى جانب التألق للحارس الكوستاريكي “كيلور نافاس” في التصدي لعدد من الكرات باتجاه شباك مرماه والحفاظ على نظافته.

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تشكيلة فريق باريس سان جيرمان

واعتمد المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو” 49 عامًا، على تشكيلة أساسية أمام منافسه موناكو، حيث كان في حراسة المرمى الكوستاريكي “كيلور نافاس”.

أما في خط الدفاع لعب كلاً من: لايفن كورزاوا، بريسنيل كيمبيمبي، ماركينيوس، ماكسين كابو، كما جاء في خط الوسط كلاً من: إدريسا جاي، أندير هيريرا

أما في خط الهجوم اعتمد المدرب على الثلاثي، يوليان دراكسلر، أنخيل دي ماريا، كيليان مبابي.

وقد غاب عن المباراة النهائية النجم البرازيلي نيمار، بسب عقوبة الطرد والإيقاف لمباراة واحدة في تلك المسابقة.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق ليل الفرنسي في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق باريس سان جيرمان برصيد 79 نقطة.

صعود موناكو وليون

كما جاء في المركز الثالث جاء فريق موناكو الفرنسي برصيد 77 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الرابع فريق أولمبيك ليون برصيد 76 نقطة.

وفي المركز الخامس يحتل فريق أولمبيك مارسيليا في جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، يليه في المركز السادس فريق لنس برصيد 56 نقطة.

مونبلييه ورين والترتيب

وآتى في المركز الثامن فريق مونبلييه في المركز الثامن برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز التاسع نيس برصيد 49 نقطة.

أما في المركز العاشر فقد جاء فريق ميتز برصيد 46 نقطة من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

هدافو الدوري الفرنسي

ويحتل في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي اللاعب كيليان مبابي المهاجم في فريق باريس سان جيرمان برصيد 26 هدفًا.

يليه في الترتيب اللاعب ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون برصيد 20 هدفًا، متساويًا مع اللاعب وسام بن يدر مهاجم فريق موناكو بنفس رصيد الأهداف.

بينما جاء في المركز الثالث اللاعب كيفن فولاند المهاجم في فريق موناكو برصيد 16 هدف، متساويًا مع اللاعب لودوفيك أجورك مهاجم ستراسبورج بنفس رصيد الأهداف.

وفي المركز الرابع جاء اللاعب بوراك يلماز المهاجم في فريق ليل الفرنسي برصيد 15 هدفًا، متساويًا مع أندي ديلورت مهاجم فريق مونبلييه برصيد 14 هدفًا.

أما في خامس الترتيب بولاي ديا اللاعب في صفوف فريق ستاد ريمس برصيد 14 هدفًا، متساويًا مع اللاعب أندي ديلورت المهاجم فريق مونبلييه بنفس رصيد الأهداف.

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