بوتين يصدر أمراً عاجلاً لإجلاء رعاياه الروس من قطاع غزة

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أمراً رئاسياً يقضي بإجلاء مواطني روسيا وبلدان رابطة الدول المستقلة الراغبين في مغادرة قطاع غزة وسط تدهور الوضع الأمني هناك.

بوتين يتحرك لإجلاء رعاياه من غزة

وجاء في نص الأمر الذي وقع عليه بوتين: “نظراً لتدهور الوضع في قطاع غزة بشكل حاد نتيجة العملية العسكرية للقوات المسلحة الإسرائيلية، يجب تأمين إجلاء مواطني روسيا والدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة الموجودين في قطاع غزة والراغبين في مغادرته”.

وكلف بوتين وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات الخارجية ووزارة الطوارئ الروسية بتحديد مواعيد وصيغ محددة لعملية إجلاء المواطنين إلى موسكو، وذلك “مع الأخذ في الاعتبار تطور الأوضاع في غزة”.

دعوة سابقة

وكان بوتين قد دعا الثلاثاء كلا من إسرائيل وفلسطين إلى وقف العنف، فيما أعربت الخارجية الروسية الأربعاء عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الحالي، مؤكدة رفضها لأي خطوات من شأنها أن تؤدي لسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

الخارجية الروسية تعرب عن قلقها مما يجري في غزة

وفي وقت سابق، أعربت الخارجية الروسية عن بالغ قلقها إزاء التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني الحالي، مؤكدة رفضها لأي خطوات من شأنها أن تؤدي لسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.

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وأكدت الخارجية الروسية، في بيان لها، أن نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، عقد الأربعاء اجتماعاً مع سفير إسرائيل لدى موسكو ألكسندر بن تسيفي.

وأوضحت أن اللقاء شهد “تبادلاً صريحاً لوجهات النظر إزاء واقع الأوضاع في العلاقات الإسرائيلية-الفلسطينية، لاسيما التطورات حول قطاع غزة”.

وذكر البيان أن الجانب الروسي خلال الاجتماع “أبدى بالغ قلقه إزاء تصعيد العنف وشدد على أن أي خطوات من شأنها أن تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين غير مقبولة”.

وجدد الجانب الروسي خلال اللقاء استعداد موسكو لتقديم جهود الوساطة إلى الأطراف المعنية بهدف “الإسهام في تسوية النزاع من خلال التفاوض بناء على أساس القاعدة القانونية الدولية المعروفة”.

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