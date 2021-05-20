اتصالات ترد على سكان غزة لجمع معلومات شخصية عنهم باسم اللجنة القطرية (استمع)

نفت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، علاقتها باتصالات التي تجري على الفلسطينيين في قطاع غزة بهدف جمع معلومات شخصية عنهم.

اللجنة القطرية لاعادة اعمار غزة تنفي علاقتها

ونشرت اللجنة القطرية توضيحاً، أكدت خلاله أنه لا علاقة لها باتصالات وردت للأهالي في قطاع غزة تطلب منهم الإدلاء ببياناتهم وعناوينهم لتقديم مساعدات عاجلة أو تسليمهم مساعدة نقدية.

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هذا ويزعم المتصل أنه يعمل في اللجنة القطرية للإعمار ويريد أن يقدم مساعدات نقدية للمواطنين بهدف معرفة بيانات أكثر عن مكان تواجدهم ومنازل بعض الأشخاص في منطقتهم كما هو واضح في التسجيل الذي تنشره (وطن).

البيانات مسؤولية الجهات الحكومية

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الأشغال العامة والإسكان هي الجهات المخولة فقط بالتواصل مع المواطنين بخصوص أي مساعدات، وأن المساعدات التي تقدمها اللجنة تتم بالتنسيق مع هذه الوزارات.

وأكد السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أن اللجنة بدأت منذ صباح يوم الاثنين عملية توزيع مساعدات إغاثية عاجلة لأهالي الشهداء والمتضررين بفعل الظروف الحالية في قطاع غزة.

وأوضح السفير العمادي أن المساعدات النقدية تقدم لذوي الشهداء في جميع محافظات قطاع غزة، ولأصحاب المنازل المهدمة بشكل كامل، وكذلك المنازل المتضررة بشكل جزئي بليغ وغير صالحة للسكن، وقد طالت هذه المساعدات المئات من عوائل الشهداء والأسر التي تضررت منازلها.

نقاط لتوزيع المساعدات

وبيّن أن عملية التوزيع تتم من خلال نقاطع توزيع في المحافظات الخمس لقطاع غزة، بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

وأشار إلى أن هذه المساعدات العاجلة تأتي في سبيل التخفيف على أهالي الشهداء ولتمكين المتضررين من شراء المستلزمات الأساسية وتوفير الاحتياجات العاجلة أو دفع إيجارات السكن المؤقت وغيرها.

وشدد على أن هذه المساعدات تندرج ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر للتدخل العاجل لمساندة سكان قطاع غزة والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الراهنة وللتخفيف من معاناتهم في مختلف مجالات الحياة.

جهود قطرية

وتأتي هذه المساعدات ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر للتدخل العاجل، لمساندة سكان قطاع غزة والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الراهنة وللتخفيف من معاناتهم في مختلف مجالات الحياة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت مؤسسة قطر الخيرية تخصيص 5 ملايين دولار لتوفير الاحتياجات الأساسية لسكان القطاع الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي عنيف من أحد عشر يوماً.

كما خصص الهلال الأحمر القطري مليون دولار للهدف نفسه، وذلك في إطار حملة إغاثية قطرية تحت سم “أغث_غزة”.

وخلَّف العدوان المستمر خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وألحق أضراراً جسيمة بالبنية التحتية والشوارع وشبكات الكهرباء.

الداخلية في غزة تحذر

هذا وحذر إياد البزم المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة من اتصالات ورسائل نصية مشبوهة ترد لهواتف المواطنين في قطاع غزة من حسابات مؤسسات وجهات فلسطينية تم اختراقها، يقف خلفها الاحتلال الإسرائيلي، بهدف إرباك الجبهة الداخلية.

ودعا في تصريح وصل معا لعدم التجاوب مع تلك الاتصالات والرسائل أو التعاطي معها.

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