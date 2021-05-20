العمانيون يرتدون الكوفية الفلسطينية في وقفة تضامنية ويهتفون للمسجد الأقصى وغزة

شهدت سلطنة عمان، الخميس، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل لليوم الحادي عشر على التوالي، مستنكرين الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والقدس المحتلة.

وقفة تضامنية لأجل القدس في سلطنة عمان

وأظهر مقطع فيديو رصدته “وطن” مشاركة العمانيين في وقفة تضامنية دعت لها السفارة الفلسطينية في مسقط، متشحين بالكوفية الفلسطينية ورافعين علم فلسطين، في تعبير عن استنكارهم للعدوان الإسرائيلي.

وجاء مشاركة العمانيين على إثر دعوة من السفارة الفلسطينية في سلطنة عُمان لأبناء جاليتها، لحضور الفعالية المساندة لصمود القدس وهبة المسجد الأقصى المباركة، والشموخ الفلسطيني في غزة والضفة الغربية وأراضي فلسطين المحتلة عام 1948.

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العمانيون هتفوا بالروح بالدم نفديك يا أقصى

ووفق مقطع فيديو آخر، فقد هتف العمانيين نصرة للمسجد الأقصى المبارك، قائلين: “بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

وفي مقطع فيديو آخر، هتف العمانيون: “يا يهود يا يهود فلسطين سوف تعود”.

الآن في مسقط وقفه عمانية دعمًا للشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان الغاشم من للاحتلال الاسرائيلي #وقفة_عمانية_لاجل_القدس #فلسطين_قضيتنا_الأولى pic.twitter.com/EYLdsEFqA5 — المختار الهنائي (@MuktarOman) May 20, 2021

في العاصمة مسقط؛ #وقفة_عُمانية_لأجل_القدس بمشاركة الأشقاء الفلسطينيين في عُمان أمام سفارة #فلسطين، وتنديداً بالعدوان الصهيوني على الأراضي المحتلة. #غزة_تنتصر 🇴🇲🇵🇸 pic.twitter.com/6v37wGwzsN — الشيبة خلفان (@5alfan1) May 20, 2021

القضية الفلسطينية ترند في عمان

وفي سياق ذي صلة، تصدر هاشتاق “#وقفه_عمانيه_لاجل_القدس” الترند في سلطنة عمان والذي جاء بالتزامن مع التجمع السلمي للعمانيين، أمام السفارة الفلسطينية بالسلطنة.

🛑شاهد صور التجمع السلمي أمام السفارة الفلسطينية في هذهِ اللحظات.#وقفه_عُمانيه_لاجل_القدس pic.twitter.com/Mubr63br3M — واجهة عُمان🇵🇸🇴🇲 |SBQ_2 (@SBQ_2) May 20, 2021

كعُماني لن أعترف الكيان الصهيوني الإسرائيلي كدولة ولن أتعامل معه، فالتحيا فلسطين حره أبيه وليسقط الكيان المحتل#وقفه_عُمانيه_لاجل_القدس pic.twitter.com/603Fji5rgS — عدنان الرئيسي🇴🇲🇵🇸 (@adnanoom) May 19, 2021

لابد من #وقفه_عمانيه_لاجل_القدس في أكبر ساحات عمان وفي مختلف المدن وللجميع. وقفة بهذه الأهمية من غير المنطقي أن تكون في ساعات العمل ولعدد محدود جدا. أتمنى أن تكون هذه بداية لمسيرات تضامنية مع القضية الفلسطينية في كل أرجاء الوطن. وهذا الحق يكفله النظام الأساسي للدولة في عُمان✊🏼 — علوي المشهور (@alwi_999) May 19, 2021

"من لم تكن فلسطين قضيته الأولى، فلا قضية له و لا مبدأ" 🇵🇸❤️🇴🇲 اللهم اجعل فلسطين وأهلها في ضمانك وأمانك، اللهم حنانك عليهم، اللهم واجعل الأقصى في ودائعك، اللهم عليك بمن قتلهم وشردهم وارهبهم، ارنا فيهم عجائب قدرتك واشف صدور قوم مؤمنين.#وقفه_عُمانيه_لاجل_القدس#Palestine pic.twitter.com/IEWyYEov0V — دروب💙 #أنا_عقبة🇵🇸 (@we_ew19) May 20, 2021

مفتي السلطنة

وفي وقت سابق، أشاد المفتي العام لسلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، بالمقاومة الفلسطينية وما فعلته بالاحتلال الغاشم المتغطرس خلال الأيام الماضية.

وأشار إلى أن المقاومة أثبتت بصنيعها هذا أن مشكلات هذه الأمة لا تحل إلا بالاستمساك بالعروة الوثقى من الدين.

وقال الشيخ أحمد الخليلي:(إن المقاومة الباسلة ببطولتها النادرة وتضحياتها العظيمة وخططها الموفقة غسلت عن جبين هذه الأمة عارًا تلطخت به ردحًا من الزمن، فتمرغت في أوحال الذل، وتساقطت في دركات الهون.)

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وتابع أحمد الخليلي مشيدا باستبسال المقاومة في فلسطين وما كبدته للعدو الصهيوني من خسائر فادحة:(وقد أثبتت المقاومة بذلك أن مشكلات هذه الأمة لا تحل إلا بالاستمساك بالعروة الوثقى من الدين.)

واستشهد مفتي السلطنة في تغريدته بمقولة عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ (نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله)

وأكمل الشيخ أحمد الخليلي:(فكم مرت هذه الأمة بتجارب كابدت منها غصص الهوان، وكم استمسكت بحبل انقطع بها فهوت إلى غير قرار فثبت بذلك أنها لا يجديها إلا الاعتصام بحبل الله)

كما أصدر المفتي العام للسلطنة الشيخ أحمد الخليلي أكثر من بيان للتنديد بالاعتداءات على المسجد الأقصى، وأيضاً للتنديد بموقف أهل العلم مما يجري في فلسطين.

وفي لقاء تلفزيوني وصف مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان، الشيخ كهلان الخروصي، من يقولون إن تحرير القدس من علامات الساعة، بأنهم متخاذلون.

موقف سياسي

وسياسياً، أعرب وزير خارجية سلطنة عُمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، عن تضامن السلطنة مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتأييدها الثابت للمطالبة العادلة بالحرية والاستقلال.

وقال إن ممارسات الاحتلال تحتاج إلى تحرك دولي لوقفها.

وقد أكد عضو مجلس الشورى العُماني ممثل ولاية بهلا، محمد بن تميم الهنائي، أن موقف السلطنة ثابت من دعم الحقوق المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحظي الفلسطينيون خلال الأيام الأخيرة بتضامن عماني واسع، كما خرجت المسيرات التضامنية في قطر والبحرين والكويت، فيما عجت مواقع التواصل بالدعم المتواصل لهم في مواجهة الاحتلال.

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