نجل الشهيد الصحفي يوسف أبو حسين يقود تشييع جثمان والده في (فيديو) مؤثر

تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مؤثرا أظهر نجل الشهيد الفلسطيني الصحفي يوسف أبو حسين، وهو يقود تشييع جنازة والده الذي ارتقى شهيدا صباح الأربعاء، بعد استهدافه بالصواريخ الإسرائيلية في شقته السكنية بحي الشيخ رضوان بغزة، وقد أصيب شقيقه وزوجته.

نجل يوسف أبو حسين

وأظهر المقطع المتداول الطفل الصغير نجل أبو حسين، وهو محمول على الأكتاف يقود جنازة والده ويردد (لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله).

الابن يُشيع أبيه..

نجل الشهيد الصحفي يوسف أبو حسين يقود تشييع جثمان والده الذي استشهد بقصف إسرائيلي بغزة#غزه_تقاوم #غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/iyKk4UGGSa — إيمان عياد Eman Ayad (@RealEmanAyad) May 19, 2021

هذا ونعت نقابة الصحفيين في فلسطين وفاة الصحفي يوسف أبو حسين، وتقدمت النقابة بخالص التعازي والمواساة إلى أسرته وإلى إذاعة (صوت الأقصى) التي يعمل بها وإلى الجسم الصحفي عموما.

وشددت النقابة على تحميل سلطات الاحتلال وقادته كامل المسؤولية عن هذه الجريمة المستمرة.

وجددت تأكيدها تكثيف جهودها ومساعيها لملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحفيين، وبخاصة قتلهم المتعمد والموثق لهم.

وعاهدت الجسم الصحفي على أن تبقى دماء الشهيد وكل شهداء الصحافة أمانة في “أعناقنا حتى ينال المجرمون قصاصهم من العدالة”.

وحيّت النقابة الصحفيين كافة في ميادين العمل ومواقع الصدام والاحتكاك على إصرارهم على مواصلة القيام بواجباتهم الوطنية والمهنية والكشف عن جرائم الاحتلال وتقديمها للرأي العام، رغم الأثمان الغالية وسيل الدم الذي يدفعونه كل يوم.

كذلك شددت نقابة الصحفيين على جميع الصحفيين والمؤسسات الصحفية التزام إجراءات السلامة خلال التغطية الميدانية.

مؤكدة التزام أخلاقيات ميثاق الشرف الصحفي، وتوخي الحذر من مروّجي الإشاعات التي تستهدف النيل من وحدة الشعب التي تجسدت في مواجهة العدوان على أرض فلسطين كافة.

إذاعة صوت الأقصى

من جهتها نعت إذاعة (صوت الأقصى) في صفحتها على تويتر مراسلها الصحفي أبو حسين.

وقالت (بكل معاني الحزن والأسى المكللة بالصبر والاحتساب، تنعى إذاعة صوت الأقصى لشعبنا الفلسطيني عامة وللأسرة الصحفية خاصة ابنها البار وفارس الكلمة الشهيد يوسف أبو حسين الذي ارتقى إلى العلى شهيدا.)

من هو يوسف أبو حسين؟

ويشار إلى أن أبو حسين من مواليد عام 1989 وهو متزوج ولديه 3 أطفال.

وهو مذيع ومقدم برامج في إذاعة صوت الأقصى المحلية -ومقرها غزة- منذ 12 عاما، يدرس العلوم السياسية في جامعة الأزهر بغزة لنيل درجة الماجستير في “الدراسات الشرق أوسطية”.

وقال عماد زقوت مدير إذاعة الأقصى في غزة، في تصريحات لـ(الجزيرة نت)، إن يوسف كان يتمتع بصوت رخيم ومميز، كان محبوبا من زملائه والجمهور.

وكان من المفترض، حسب زقوت، أن يكون يوسف على الهواء مباشرة صباح اليوم، الأربعاء، لتقديم برنامجه اليومي “حدث في مثل هذا اليوم” لكنه تحول هو نفسه إلى حدث اليوم.

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وقال زقوت إن الشهيد يوسف دفن في قبر واحد إلى جوار شقيق له استشهد عام 2005.

ومنذ اندلاع جولة التصعيد الحالية، في 10 مايو الجاري، أطلقت الفصائل الفلسطينية نحو 3500 صاروخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، وأسفرت عن مقتل 10 إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 220 -بينهم 63 طفلًا و36 امرأة و16 مسنًا- وإصابة 1530 آخرين، بالإضافة إلى 27 شهيدا في الضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل الخط الأخضر وأكثر من 6 آلاف جريح.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

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