مبابي وشروط البقاء مع باريس سان جيرمان
مبابي وشروط البقاء مع باريس سان جيرمان
Imageرياضة

مبابي من جديد يضع شرطين من أجل البقاء مع باريس سان جيرمان

كتب وطن
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زادت التكهنات والأحاديث في الآونة الأخيرة عن مصير النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي 22 عامًا المهاجم في صفوف فريق باريس سان جيرمان في البقاء أو الرحيل مع قرب سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

مبابي وشروط البقاء

وكشفت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، بأن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وضع شرطين أمام إدارة باريس سان جيرمان “البي أس جي” من أجل البقاء في صفوف الفريق الموافقة على تجديد عقده.

وبينت الصحيفة، أن فريق باريس سان جيرمان قد عرض على كيليان مبابي التجديد لثلاثة سنوات قادمة حتى نهاية عام 2025م، مع إمكانية الرحيل في صيف عام 2024م.

عقدة مبابي

وأضافت الصحيفة، ” الخيار الذي عرضته إدارة باريس سان جيرمان لم يوافق عليه اللاعب مبابي الذي يريد التجديد حتى عام 2023م، لكي يتمكن من الرحيل عن الفريق في صيف عام 2022م”.

بينما وضع اللاعب مبابي شرطًا جديدًا، يتضمن بعض من الضمانات الرياضية من أجل جعل الفريق من أكثر الفرق التنافسية للفوز بدوري أبطال أوروبا.

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وأردفت الصحيفة الفرنسية، “من وجه نظر المهاجم الفرنسي مبابي فإن الفريق بحاجة إلى ظهير أيمن واحد على الأقل، بالإضافة إلى حاجة الفريق إلى لاعب وسط يجمع بين التأثير والأسلوب الفني، خاصة وأن أليساندرو فلورينزي ولياندرو باريديس وأندير هيريرا وجانا جاي لم يقدموا المستوى خلال الموسم”.

أهداف مبابي مع فريق باريس سان جيرمان

وقد خاض اللاعب الفرنسي كيليان مبابي 45 مباراة هذا الموسم مع فريق باريس سان جيرمان، تمكن من خلالها تسجيل 40 هدفًا، في كافة المسابقات التي شارك فيها مع الفريق على صعيد الدوري المحلي والقاري الأوروبي.

عقد صفقة مهمة

كما وأوضحت صحيفة “ABC” الإسبانية في وقت سابق، بأن إدارة ريال مدريد ستقدم على خطوة قاسية من أجل دعم خط هجوم فريقها.

تتمثل في بيع عدد كبير من لاعبيه قبل أن يكون قادرًا على عقد صفقة رائعة في الصيف المقبل، بهدف التخطيط لمستقبل رؤية فريق ريال مدريد الإسباني.

وأردفت الصحيفة، قائلة: ” ريال مدريد يخطط للتعاقد مع واحد من الثنائي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي 22عاماً، أو النرويجي إيرلينع هالاند 20 عاماً هداف بوروسيا دورتموند  رغم المبالغ الخالية لكلا اللاعبين في السوق والتي تجاوزت 170 مليون يورو”.

شراء مبابي وهالاند

واستكملت، ” فريق الملكي الإسباني بحاجة إلى 200 مليون يورو لشراء النجمين هالاند أو مبابي، ولكن قبل إتمام أي صفقة، سيتعين على “الميرينغي” بيع بعض من لاعبيه لتوفير المبلغ المطلوب خلال الفترة المقبلة”.

المطروح للبيع

كما وبينت الصحيفة، أن إدارة فريق ريال مدريد تفكر في طرح 8 لاعبين للبيع في خلال موسم انتقالات الصيف المقبل، وهم الويلزي المعار إلى صفوف توتنهام غاريث بيل، والإسباني إيسكو.

إلى جانب المدافع ألفارو أودريوزولا، والمهاجم البرازيلي ماريانو دياز، والإسباني داني سيبايوس، والبرازيلي بورخا مايورال، واللاعب الصربي لوكا يوفيتش، والبرازيلي مارسيلو.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويتربع فريق ليل الفرنسي في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 80 نقطة، يليه في وصافة الترتيب فريق باريس سان جيرمان برصيد 79 نقطة.

صعود موناكو وليون

كما جاء في المركز الثالث جاء فريق موناكو الفرنسي برصيد 77 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الرابع فريق أولمبيك ليون برصيد 76 نقطة.

وفي المركز الخامس يحتل فريق أولمبيك مارسيليا في جدول ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، يليه في المركز السادس فريق لنس برصيد 56 نقطة.

مونبلييه ورين والترتيب

وآتى في المركز الثامن فريق مونبلييه في المركز الثامن برصيد 51 نقطة، بينما جاء في المركز التاسع نيس برصيد 49 نقطة.

أما في المركز العاشر فقد جاء فريق ميتز برصيد 46 نقطة من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

هدافو الدوري الفرنسي  

ويحتل في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي اللاعب كيليان مبابي المهاجم في فريق باريس سان جيرمان برصيد 26 هدفًا، يليه في الترتيب اللاعب ممفيس ديباي مهاجم فريق ليون برصيد 20 هدفًا، متساويًا مع اللاعب وسام بن يدر مهاجم فريق موناكو بنفس رصيد الأهداف.

بينما جاء في المركز الثالث اللاعب كيفن فولاند المهاجم في فريق موناكو برصيد 16 هدف، متساويًا مع اللاعب لودوفيك أجورك مهاجم ستراسبورج بنفس رصيد الأهداف.

وفي المركز الرابع جاء اللاعب بوراك يلماز المهاجم في فريق ليل الفرنسي برصيد 15 هدفًا، متساويًا مع أندي ديلورت مهاجم فريق مونبلييه برصيد 14 هدفًا.

وفي ترتيب المركز الخامس  جاء  بولاي ديا اللاعب في صفوف فريق ستاد ريمس برصيد 14 هدفًا، متساويًا مع اللاعب أندي ديلورت المهاجم فريق مونبلييه بنفس رصيد الأهداف.

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