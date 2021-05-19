كاتب فلسطيني يشيد بمواقف مفتي سلطنة عمان ويلقى تفاعلاً واسعاً

أشاد الكاتب الفلسطيني البارز نظام المهداوي، بمفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد الخليلي، ومواقفه الرسمية الأخيرة الداعمة للقضية الفلسطينية والمقاومة.

وقال المهداوي الذي يرأس تحرير صحيفة (وطن) في تغريدة له عبر حسابه بتويتر أرفق فيها صورة لمفتي السلطنة:(أيقن أنه ملاقي ربه فلا بدل قولاً ولا هادن من أجل إرضاء حاكم أو سلطان.)

أيقن أنه ملاقي ربه فلا بدل قولاً ولا هادن من أجل ارضاء حاكم أو سلطان.#أحمد_بن_حمد_الخليلي مفتي #سلطنة_عمان ظل مواظباً على نصرة #الأقصى والمقاومة ولم ينس أن يبغض أولئك الذين تمرغوا بوحل العار والتطبيع.

من هم على نهج الخليلي تغيبهم المعتقلات. pic.twitter.com/OO3hDWIB0V — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) May 19, 2021

وتابع الكاتب الفلسطيني موضحا:(أحمد بن حمد الخليلي مفتي سلطنة عمان ظل مواظباً على نصرة الأقصى والمقاومة ولم ينس أن يبغض أولئك الذين تمرغوا بوحل العار والتطبيع. من هم على نهج الخليلي تغيبهم المعتقلات.)

إشادة المهداوي لاقت تفاعلاً كبيراً

ولاقت تغريدة المهداوي تفاعلا كبيرا بين النشطاء الذين وافقوه الرأي، وأشادوا بمواقف مفتي عمان الظاهرة والقاطعة بعيدا عن التملق والنفاق.

شيخنا الخليلي حامنه الله وملائكته ربي يحفظه ويبارك في عمره وصحته — قابوس السلام رحمك الله (@MrF729Z4Ka7p6SM) May 19, 2021

وقال معاوية بن الحسين في رده على اشادة المهداوي (نعم لله الحمد والمنة والشكر انه ليس لدينا نهج اغتيال او تغييب وسجن من قال الحق ولم ينافق، شكراً لله ثم الشكر لسلاطين ال سعيد على اخلاقهم العالية)

نعم لله الحمد والمنة والشكر انه ليس لدينا نهج اغتيال او تغييب وسجن من قال الحق ولم ينافق

شكراً لله ثم الشكر لسلاطين ال سعيد على اخلاقهم العالية — معاوية بن الحسين🇴🇲 (@jjbsnjb) May 19, 2021

هذا وعلق العقيد الأردني المتقاعد محمد علاء الدين العناسوه، على تغريدة المهداوي متفقا معه وقال ما نصه:(أخ نظام ترفع القبعات إحتراما لسماحة الشيخ مفتي عُمان الشقيقة، لما قدم من دعم كبير للقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى ولسكان الشيخ جراح وللمقاومة الإسلامية ضد الإحتلال الغاشم.)

أخ نظام

ترفع القبعات إحتراما لسماحة الشيخ مفتي #عُمان 🇴🇲 الشقيقة لما قدم من دعم كبير للقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى ولسكان الشيخ جراح وللمقاومة الإسلامية ضد الإحتلال الغاشم

ومن مثله تكلم وغرد (قلة) فوالله لو فتح باب الجهاد لتحرير #فلسطين فسيكون فضيلته أول المجاهدين وأنا بمعيته pic.twitter.com/VRQ4R3d6py — "محمد علاء الدين" العناسوه🇵🇸🇯🇴 (@alaa_tallaq) May 19, 2021

وتابع:(ومن مثله تكلم وغرد قلة، فوالله لو فتح باب الجهاد لتحرير فلسطين فسيكون فضيلته أول المجاهدين وأنا بمعيته)

شيخنا الخليلي حامنه الله وملائكته ربي يحفظه ويبارك في عمره وصحته — قابوس السلام رحمك الله (@MrF729Z4Ka7p6SM) May 19, 2021

مفتي سلطنة عمان يشيد بالمقاومة الفلسطينية

ويشار إلى أنه أمس، الثلاثاء، أشاد مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي ببطولات المقاومة الفلسطينية “الباسلة وتضحياتها العظيمة وخططها الموفقة”.

وقال الخليلي في تغريدة على تويتر رصدتها (وطن):(لقد أثبتت المقاومة الإسلامية في الأرض المحتلة أصالة معدنها، وصلابة عقيدتها، وشدة عزيمتها، وكذلك جميع أحرار الأمة الذين وقفوا وراءها وشدوا على يدها.

لقد أثبتت المقاومةُ الإسلاميةُ في الأرض المحتلة أصالةَ معدنها، وصلابة عقيدتها، وشدة عزيمتها، وكذلك جميعُ أحرار الأمة الذين وقفوا وراءها وشدُّوا على يدها، كما تبين زيفُ المتساقطين الذين باعوا ضميرهم، وهان عليهم دينُهم وكرامة أمتهم، فتمرَّغوا في أوحال الذل بخنوعهم للعدو المحتل. pic.twitter.com/xYbDe8f8Vq — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 18, 2021

وتابع مفتي سلطنة عمان:(كما تبيَّن زيف المتساقطين الذين باعوا ضميرهم، وهان عليهم دينهم وكرامة أمتهم، فتمرغوا في أوحال الذل بخنوعهم للعدو المحتل.)

وكان مفتي سلطنة عمان قال في تغريدة مساء الإثنين “إن المقاومة الباسلة ببطولتها النادرة وتضحياتها العظيمة وخططها الموفقة غسلت عن جبين هذه الأمة عارًا تلطخت به ردحًا من الزمن”.

إن المقاومة الباسلة ببطولتها النادرة وتضحياتها العظيمة وخططها الموفقة غسلت عن جبين هذه الأمة عارًا تلطخت به ردحًا من الزمن، فتمرغت في أوحال الذل، وتساقطت في دركات الهون، وقد أثبتت المقاومة بذلك أن مشكلات هذه الأمة لا تحل إلا بالاستمساك بالعروة الوثقى من الدين. pic.twitter.com/yLlylpXao8 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) May 16, 2021

وأضاف أن المقاومة “أثبتت بذلك أن مشكلات هذه الأمة لا تحل إلا بالاستمساك بالعروة الوثقى من الدين”.

ومنذ اندلاع جولة التصعيد الحالية، في 10 مايو/أيار الجاري، أطلقت الفصائل الفلسطينية نحو 3500 صاروخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، وأسفرت عن مقتل 10 إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح.

وفي وقت سابق، حيا مفتي عمان الفلسطينيين المرابطين في المسجد الأقصى قائلا في تغريدة عبر تويتر “إننا وبكل فخر نحيي إخوتنا المرابطين في الأرض المقدسة ومسجدها المبارك على وقفتهم النبيلة في وجه من يحاول تدنسيه من أعداء الله المفسدين”.

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وارتفعت حصيلة الشهداء في العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 220 -بينهم 63 طفلًا و36 امرأة و16 مسنًا- وإصابة 1530 آخرين، بالإضافة إلى 27 شهيدا في الضفة الغربية والقدس المحتلة وداخل الخط الأخضر وأكثر من 6 آلاف جريح.

ومنذ 13 أبريل/نيسان الماضي، تفجرت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية جراء اعتداءات ترتكبها الشرطة الإسرائيلية ومستوطنون في القدس والمسجد الأقصى ومحيطه وحي الشيخ جراح، إثر مساع إسرائيلية لإخلاء 12 منزلا من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.

إطلاق 4 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل

وفي سياق آخر قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن أربعة صواريخ أطلقت من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل، مساء اليوم الأربعاء، في حادثة هي الثالثة من نوعها في أقل من أسبوع.

مضيفا أن صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ دوت في منطقة الجليل شرقي مدينة حيفا في الداخل الإسرائيلي.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن عملية إطلاق الصواريخ جرت من محيط قرية صديقين في منطقة صور.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق تلك الصواريخ.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد قصفت، الإثنين الماضي، مناطق بجنوب لبنان بالمدفعية وذلك ردا على إطلاق صواريخ من المنطقة التي استهدفت شمال إسرائيل.

وقال جيش الاحتلال، إنه رصد إطلاق 6 قذائف من داخل لبنان، لكنها لم تصل الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف أنه ردا على ذلك، أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيرانها نحو مصادر النيران في اتجاه جنوب لبنان.

وخاضت إسرائيل حربا في 2006 مع حزب الله، الذي يهيمن على جنوب لبنان ويملك صواريخ متطورة. ويسود الهدوء الحدود إلى حد بعيد منذ ذلك الحين.

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